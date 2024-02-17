IMDb Kavgası Çıktı: 'Zaferin Rengi' Filmine 1 ve 10 Puan Verenler Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Fenerbahçe'nin tarihinde önemli bir yeri olan General Harington Kupası'nı konu alan, ayrıca milli mücadele dönemindeki İstanbul halkının yaşadıklarını yansıtan 'Zaferin Rengi' filmi 16 Şubat'ta vizyona girdi. Ancak sosyal medyada filmle ilgili tartışma çıktı. Filme IMDb'de 1 ve 10 puan verilmesi için çağrı yapanların paylaşımları artmış durumda. Gelin film üzerinden gerçekleşen IMDb puan kavgasına hep birlikte bakalım.