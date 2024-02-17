IMDb Kavgası Çıktı: 'Zaferin Rengi' Filmine 1 ve 10 Puan Verenler Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
IMDb Kavgası Çıktı: 'Zaferin Rengi' Filmine 1 ve 10 Puan Verenler Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Fenerbahçe'nin tarihinde önemli bir yeri olan General Harington Kupası'nı konu alan, ayrıca milli mücadele dönemindeki İstanbul halkının yaşadıklarını yansıtan 'Zaferin Rengi' filmi 16 Şubat'ta vizyona girdi. Ancak sosyal medyada filmle ilgili tartışma çıktı. Filme IMDb'de 1 ve 10 puan verilmesi için çağrı yapanların paylaşımları artmış durumda. Gelin film üzerinden gerçekleşen IMDb puan kavgasına hep birlikte bakalım.
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Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği; başrollerinde Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 'Zaferin Rengi' filmi 16 Şubat Cuma günü vizyona girdi.
Film, Fenerbahçe'nin tarihinde önemli bir yeri olan General Harington Kupası'nı odaklanıyor. Ayrıca Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadele sürecini ve işgal altındaki İstanbul'da yaşayan Türk halkının içinde bulunduğu durumu konu alıyor.
Filmin galasında Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener, "Bu bir spor filmi ya da Mustafa Kemal filmi değil, Mustafa Kemallerin filmi ve filmde kurtarıcı beklemeyenleri göreceksiniz" diyerek galaya damga vurmuştu.
Ancak sosyal medyada 'Zaferin Rengi' filmiyle ilgili tartışmalar alevlendi. Film vizyona girmeden çok önce kullanıcılar arasında baş gösteren kutuplaşma ve ayrışma bugün daha da yoğunlaştı. Zira sosyal medyada bazı kullanıcılar filmi izlemeden IMDb'de 1 puan verilmesi için çağrıda bulunuyor.
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Bu çağrılara karşılık Fenerbahçeli taraftarlar, filmi izleyip beğenenler ve filmin Atatürk filmi olduğunu savunanlar bu duruma karşı tepki gösterip IMDb'de 'Zaferin Rengi'ne 10 puan veriyor.
Kullanıcılar "Zaferin Rengi filmine 1 yıldız verenlerle Disney’den Atatürk filmi kalksın diye baskı yapanlar aynı. 10 saniyenizi ayırıp 10 yıldız verin" ve "Zaferin Rengi filmine 1 puan vermek için IMDb hesabı açtım" gibi tartışma yaratacak birbirinden çeşitli yorumlarda bulunuyor.
Bazı kullanıcılar da "Bir Galatasaraylı olarak Zaferin Rengi filmine gideceğim. Sinemasever biri olarak filmi objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek isterim" ve "Galatasaraylılar Zaferin Rengi filmine neden düşük puan veriyor?" diyor.
Peki siz 'Zaferin Rengi' filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmin IMDb'deki puanı şu an 4.7 olarak gözüküyor. Filmi izlemeden 1 ya da 10 puan vermek doğru mu? Yorumlara buyrun!
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futbol fanatiklerinin akli melekelerinin olmadığının kanıtı...
Aynen ya:)
mustafa kemal ve arkadasları varsa herzamn 10numaradır!!!!
Atatürk'ün adı geçtiyse malum kitlenin kaşıntısı tutmuştur yine.. izlemeden 1'de verirler anormal bir durum degil onlar icin haliyle imbd puani dusmesin diye... Devamını Gör
Burada Atatürk'ü sevmeyenler değil Fenerbahçe'yi sevmeyenler devreye girmiş anlaşılan öyle olsaydı 38 - 59 değil 92 - 7 gibi bir oran olurdu anca