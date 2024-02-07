Tarihin En Şanlı Futbol Zaferini Konu Alan 'Zaferin Rengi' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Tarihin En Şanlı Futbol Zaferini Konu Alan 'Zaferin Rengi' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Kubilay Aka'nın yer aldığı ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği 'Zaferin Rengi' filminin fragmanı yayınlandı.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay gibi isimler bulunduğu 'Zaferin Rengi' filmi için geri sayım başladı.
Kubilay Aka'nın canlandırdığı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’in hikayesini merkeze alan film, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu’da başlattığı milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol etrafında birleşen halkın mücadeleleri anlatılıyor.
Tarihimizin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçın anlatıldığı film, izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği 'Zaferin Rengi' filminin vizyon tarihi 16 Şubat olarak duyuruldu.
Hem oyuncu kadrosuyla hem de dikkat çeken konusuyla şimdiden ilgi odağı olmayı başaran filmden ilk fragman geldi.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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