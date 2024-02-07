Usta Yönetmen Francis Ford Coppola'nın En Gizemli Filmlerinden 'Megalapolis'ten İlk Görsel Paylaşıldı!
Usta Yönetmen Francis Ford Coppola'nın En Gizemli Filmlerinden 'Megalapolis'ten İlk Görsel Paylaşıldı!
Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan Francis Ford Coppola'nın 'Megalopolis'inden ilk görsel paylaşıldı.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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Başrollerinde Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman'ın yer aldığı 'Megalopolis' bu yılın merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor.
Ayrıca DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, James Remar ve Giancarlo Esposito gibi isimlerin de yer aldığı film, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediyor.
Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın üstlendiği filmin henüz tarihi duyurulmasa da bu yıl içerisinde yayınlanması planlanıyor.
Francis Cappola, 2022 yılının mart ayında The Hollywood Reporter'a uzun yıllardır hayallerini kurduğu film olan 'Megalopolis'i çekmek için 120 milyon doları kendisinin finanse edeceğini duyurmuştu.
Ancak ünlü sinemacının bu denli yüksek bir bütçeyi kendi cebinden karşılaması ve birçok farklı etken sebebiyle filmin yapım sürecinin bir kaosa sürüklendiği belirtilmişti.
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Atlanta'da çekimleri devam eden filmin, 80-90 günlük çekim takviminin henüz yarısına gelinmesine rağmen bütçesini aştığı söyleniyor.
Francis Ford Coppola kariyeri boyunca zorlu çekim süreçlerine ev sahipliği yapan filmlere imza attı. Sizce bu filmde bizi neler bekliyor?
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