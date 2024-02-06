'Lisa Frankenstein' Filminin Megan Fox'un İkonik Filmi 'Jennifer's Body' ile Aynı Evrende Geçtiği Öğrenildi!
'Lisa Frankenstein' Filminin Megan Fox'un İkonik Filmi 'Jennifer's Body' ile Aynı Evrende Geçtiği Öğrenildi!
Başrollerinde Kathryn Newton, Cole Sprouse ve Liza Soberano'nun yer aldığı 'Lisa Frankenstein' filminin senaristi Diablo Cody olay örgüsünün geçtiği evrenle ilgili bir açıklama yaptı.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başrollerinde Kathryn Newton, Cole Sprouse ve Liza Soberano'nun yer aldığı 'Lisa Frankenstein' filminin vizyon tarihi netleşmese de izleyici tarafından merakla bekleniyor.
Yönetmenliğini Zelda Williams'ın yaptığı dizide Lisa adındaki popüler olmayan liseli kız, bir şimşek fırtınası sırasında yanlışlıkla Viktorya döneminden kalma yakışıklı bir cesedi yeniden canlandırır.
Diablo Cody senaryosunu kaleme aldığı diziyle ilgili bir açıklama yaptı.
Senarist Diablo Cody, 'Lisa Frankenstein'ın Megan Fox'un ikonik filmi 'Jennifer's Body' ile aynı evrende geçtiğini söyledi.
'Jennifer's Body' başrolünde Megan Fox'un yer aldığı 2009 yapımı popüler bir fantastik korku filmidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Döneme damgasını vuran filmde lise öğrencisi ve amigo kaptanı Jennifer'ın, şeytani bir ruh taşıması ve okulundaki erkekleri vahşice katletmesi gibi klişe temalar işleniyor.
Siz bu benzerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda