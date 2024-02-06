Başrolünde Jake Gyllenhaal'un Yer Aldığı 'Presumed Innocent' Dizisinden İlk Fotoğraflar Yayınlandı!
Başrolünde Jake Gyllenhaal'un Yer Aldığı 'Presumed Innocent' Dizisinden İlk Fotoğraflar Yayınlandı!
Başrolünde Jake Gyllenhaal'ın yer aldığı, Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan 'Presumed Innocent' dizisine ilk bakış için görseller yayınlandı.
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Başrolünde Jake Gyllenhaal'ın yer aldığı Apple TV+'da Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan sekiz bölümlük mini dizi 'Presumed Innocent' için hazırlıklar başladı.
Bir cinayet soruşturmasını ele alan film, cinsiyetçiliği, politikayı, aşkın gücünü ve sınırlarını derinlemesine inceliyor.
Yıldızlarla dolu kadroda başrolün yanı sıra Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle ve Renate Reinsve yer alıyor.
Hikaye, çözülmemiş bir cinayeti araştıran bir araştırmacı gazetecinin, şehrin siyah topluluğunun ilerlemesi için çabalayan bir kadınla çatışmasını konu alıyor.
Korkunç bir cinayetle suçlanan bir başsavcı yardımcısını anlatacak olan dizi, 14 haziranda yayına başlayacak.
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Diziyle ilgili detaylar için beklemedeyiz.👇
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