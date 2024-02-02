Amy Adams ve Jenna Ortega'nın Sıradaki Durağı 'Klara and the Sun' Kitabının Film Uyarlaması Olabilir!
Amy Adams ve Jenna Ortega'nın Sıradaki Durağı 'Klara and the Sun' Kitabının Film Uyarlaması Olabilir!
Kaynak: https://deadline.com/2024/02/amy-adam...
Jenna Ortega, Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro’nun “Klara and the Sun” uyarlamasına başrol olarak katılabilir.
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Taika Waititi, Nobel Edebiyat Ödüllü Kazuo Ishiguro’nun ünlü romanı 'Klara and the Sun'ın uyarlamasını yönetmeye hazırlanıyor.
Kazuo Ishiguro’nun yayımlanan son eseri olma özelliğini taşıyan 'Klara and the Sun' filminin Hollywood’un gözde yönetmenlerinden Taika Waititi’ye emanet edilmesi beklentilerimizi şimdiden yükseltti.
Netflix'in sevilen dizisi 'Wednesday’in yıldızı Jenna Ortega ile filmin başrolü için görüşmelere başlandı.
'Klara and the Sun' romanı sıra dışı gözlem yeteneğine sahip bir yapay zekâ olan Klara’nın kendisi gibi yapay arkadaşlarının satıldığı mağazadaki insanları izleyip dış dünyayı öğrenmeye çalışmasıyla başlıyor.
Klara, gözlem sürecinde Sun ile tanışacak ve hikâye çelişkiler ve zaaflarla dolu insanın perde arkasına doğru yeni bir rotaya sürüklenecek.
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2024 yılının sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanan filmde yer alması için Altın Küre ödüllü oyuncu Amy Adams ile de görüşmeler devam ediyor.
Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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