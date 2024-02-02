Benedict Cumberbatch Yeni Netflix Dizisi 'Eric'in Başrolünde Yer Almaya Hazırlanıyor!
Benedict Cumberbatch Yeni Netflix Dizisi 'Eric'in Başrolünde Yer Almaya Hazırlanıyor!
Kaynak: https://www.netflix.com/tudum/article...
Senarist Abi Morgan'ın imzasını taşıyan Netflix'in altı bölümlük gerilim dizisi 'Eric'in başrolünde Benedict Cumberbatch'e Gaby Hoffmann ve McKinley Belcher III eşlik edecek.
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Benedict Cumberbatch, Netflix’in ilk olarak 2021’de duyurduğu gerilim dizisi 'Eric’in başrolünde yer almaya hazırlanıyor.
1980’ler New York’unda geçecek olan altı bölümlük dizide Cumberbatch, dönemin popüler bir televizyon programındaki kukla sanatçısı Vincent Sullivan’ı canlandıracak.
Cumberbatch’e dizide Gaby Hoffmann, Donald Sage Mackay, Dan Fogler, David Denman ve McKinley Belcher 3 eşlik edecek.
BAFTA ve Emmy Ödülü sahibi Abi Morgan tarafından yaratılan gerilim filmi, gerçek bir hikayeden ilham alınarak yazılmıştır.
Dizi, dokuz yaşındaki oğlu bir sabah okula giderken kaybolan bir babanın umutsuz arayışını konu alıyor.
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New York'un önde gelen kuklacılarından olan Vincent, aynı zamanda çok popüler olan, çocuklara yönelik televizyon dizisi "Good Day Sunshine"ın da yaratıcısıdır. Oğlu Edgar'ın yokluğuyla başa çıkmaya çalışan Vincent, giderek huzursuz ve dengesiz birine dönüşür.
Edgar'ın kayboluşuyla ilgili suçluluk duyan ve kendinden nefret eden yaslı baba, oğlunun çizdiği ERIC adındaki mavi canavar kuklanın çizimlerine tutunur ve ERIC'i televizyona çıkartabilirse Edgar'ın eve döneceğine inanır. Vincent'ın giderek artan yıkıcı tutumu ailesini, iş arkadaşlarını ve ona yardım etmeye çalışan dedektifleri kendisinden uzaklaştırır.
Artık oğlunu bulup eve getirme çabalarının tek destekçisi, ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış bir sanrı olan Eric'tir.
2024 yılında vizyona girmesi planlanan filmden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇
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