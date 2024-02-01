Efsane Oyuncu Kadrosuyla Şimdiden Coşkulu Bekleyiş Yaratan Beetlejuice Beetlejuice'tan İlk Afiş Yayınlandı
Efsane Oyuncu Kadrosuyla Şimdiden Coşkulu Bekleyiş Yaratan Beetlejuice Beetlejuice'tan İlk Afiş Yayınlandı
Beklenenin ötesinde bir heyecan yaratan ve şimdiden büyük bir coşkuyla beklenen Beetlejuice filminden ilk afiş yayınlandı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Seth GrahameSmith'in özgün hikayesinden esinlenilerek Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan "Beterböcek 2", seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.
Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği bu Amerikan fantastik komedi filmi efsane oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor. Filmin youncu kadrosunda ise Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Catherine O'hara ve Monica Bellucci yer alıyor.
Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala sinemanın kült yapımlarından biri olan Beetlejuice filminin devam halkası olan Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül 2024 tarihinde izleyicisi ile buluşacak.
Beetlejuice Beetlejuice'tan ilk afiş ise geçtiğimiz saatlerde yayımlandı 👇🏻
Filmin ilk afişine meraklı izleyicilerden yorumlar da gecikmedi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Beetlejuice Beetlejuice'u izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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wednesday dansından sonra Lydia dansı düşer mi sanal aleme 😂