Boşanmış Bir Annenin Hikayesini Anlatan Anne Hathaway Başrollü The Idea of You'nun Konusu Yerden Yere Vuruldu
Boşanmış Bir Annenin Hikayesini Anlatan Anne Hathaway Başrollü The Idea of You'nun Konusu Yerden Yere Vuruldu
Anne Hathaway'in başrolünde olduğu ve boşanmış bir annenin hikayesini anlatan 'The Idea of You' filminden yeni bir görsel yayınlandı.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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Michael Showalter'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 2024 yapımı Amerikan romantik komedi sinemasının incisi "The Idea of You" izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Robinne Lee'nin aynı adı taşıyan başarılı romanından beyaz perdeye uyarlanan bu eser, romantizm ve komediyi bir arada sunarak sinema severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
Son dönemde "The Witches" filmlerinde performansıyla göz dolduran Anne Hathaway, yeni projesinde 40 yaşındaki Sophie karakterine hayat verecek.
The Idea of You'da boşanmanın acısını hala üzerinden atamayan Sophie, eski eşinin genç bir kadınla hayatını birleştirmesiyle sarsılır. Kızının hayallerini gerçekleştirmeye kararlı olan Sophie, onu Coachella'ya götürmeye karar verir ve orada dünyaca ünlü bir müzik grubunun genç vokalisti ile karşılaşır.
R-rated olarak sınıflandırılan The Idea of You, 2 Mayıs'ta Prime Video üzerinden seyircisi ile buluşacak.
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Kızının hayran olduğu erkek müzik grubunun baş solistiyle aşk yaşamaya başlamasını konu edinen filmden yeni görseller geldi 👇🏼
Yeni yayınlanan görsele izleyicilerden birçok yorum geldi!
Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz The Idea of You'yu izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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