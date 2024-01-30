Eski ve Yeni Nesil Hayalet Avcılarını Buluşturan Ghostbusters: Frozen Empire'dan Türkçe Fragman Geldi
Eski ve Yeni Nesil Hayalet Avcılarını Buluşturan Ghostbusters: Frozen Empire'dan Türkçe Fragman Geldi
Eski ve yeni nesil Hayalet Avcıları'nı bir araya getiren 'Ghostbusters: Frozen Empire' filminin Türkçe fragmanı yayınlandı. Bu heyecan verici yapım 29 Mart'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Detaylar içerikte. 👇
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Sony Pictures'ın 2021 yapımı "Ghostbusters: Afterlife" (Hayalet Avcıları: Öteki Dünya) filmine devam niteliğindeki "Ghostbusters: Frozen Empire" (Hayalet Avcıları: Ürperti) filminin fragmanı yayınlandı.
Hayalet Avcıları: Ürperti, Spengler ailesinin Oklahoma'dan ayrılarak maceralarının başladığı New York City'deki ikonik itfaiye binasına dönmesini konu alıyor.
Aile, orijinal Hayalet Avcıları'nın geliştirdiği sırlarla dolu bir araştırma laboratuvarında hayalet avcılığını bir sonraki seviyeye taşıyacak yeniliklerde bulunur.
Ancak eski bir eserin keşfiyle serbest bırakılan şeytani bir güç hem yeni hem de eski Hayalet Avcıları'nı, dünyayı ikinci bir Buz Devri'nden kurtarmak için bir araya getirir.
Filmde orijinal Hayalet Avcıları karakterlerini canlandıran Bill Murray, Dan Aykroyd ve Ernie Hudson'un yanı sıra, Hayalet Avcıları: Öteki Dünya’nın yıldızları Mckenna Grace, Paul Rudd, Finn Wolfhard ve Carrie Coon da rollerine geri dönüyor.
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Ek olarak Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster, Emily Alyn Lind, Annie Potts ve William Atherton gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Gil Kenan’ın oturduğu Hayalet Avcıları: Ürperti 29 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz. 👇
Peki, siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz?
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