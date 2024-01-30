The Last of Us'ın İkinci Sezonunda Home Alone Serisinin Yıldızı Catherine O'Hara'nın Rol Alacağı İddia Edildi
The Last of Us'ın İkinci Sezonunda Home Alone Serisinin Yıldızı Catherine O'Hara'nın Rol Alacağı İddia Edildi
Televizyon ve film dünyasının ünlü ismi Catherine O'Hara'nın 'The Last of Us' dizisinin ikinci sezonunda yer alacağına dair söylentiler bulunuyor. Daniel Richtman'ın haberine göre O'Hara'ya video oyunlarında bulunmayan 'Gail' adlı yeni bir karakteri canlandırması için teklif edildiği iddia ediliyor. Detaylar içerikte. 👇
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"The Last of Us" dizisinin 2. sezonu, dikkat çekici gelişmelerle gündemde.
Başrol oyuncuları Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in yanı sıra, film ve TV sektörünün efsane ismi Catherine O'Hara'nın da bu sezonda yer alabileceği söylentileri var.
Daniel Richtman'ın haberine göre O'Hara'ya "Gail" adında, video oyunlarında yer almayan yeni bir karakter için teklif yapıldığı belirtiliyor. Bu karakter, yeni sezonda üç bölüm boyunca görünecek.
The Last of Us’ın post-apokaliptik ve post-pandemik dünyası, izleyicilerin yoğun ilgisini çekerek önemli bir başarıya imza attı.
Dizi, 24 adaylık ve 8 galibiyetle Emmy Ödülleri'nde önemli kategorilere aday gösterilen ilk video oyunu uyarlaması oldu.
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Dizide ayrıca The Last of Us video oyunlarındaki seslendirme sanatçılarından Ashley Johnson ve Merle Dandridge de roller üstlendi.
The Last of Us dizisinin 2. sezonu, büyük ihtimalle video oyunun olay örgüsünü takip edecek.
Dizinin ortak yaratıcısı Craig Mazin, Collider'a verdiği röportajda hikayenin tamamlanması için iki sezondan fazlasına ihtiyaç duyabileceklerini belirtti ancak Mazin, dizinin sonunda kesin bir sona ulaşacağını vurguladı.
Şu an için dizinin 2. sezonunun resmi bir yayın tarihi açıklanmadı ancak Mazin, çekimlerin 12 Şubat'ta başlayacağını doğruladı.
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