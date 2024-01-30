The Last of Us'ın İkinci Sezonunda Home Alone Serisinin Yıldızı Catherine O'Hara'nın Rol Alacağı İddia Edildi

Televizyon ve film dünyasının ünlü ismi Catherine O'Hara'nın 'The Last of Us' dizisinin ikinci sezonunda yer alacağına dair söylentiler bulunuyor. Daniel Richtman'ın haberine göre O'Hara'ya video oyunlarında bulunmayan 'Gail' adlı yeni bir karakteri canlandırması için teklif edildiği iddia ediliyor. Detaylar içerikte. 👇

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