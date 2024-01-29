Breaking Bad Evreninin Devam Edip Etmeyeceğine Dair Tartışmalara Başrol Bryan Cranston Son Noktayı Koydu

'Breaking Bad,' 2008'den 2013'e kadar yayınlanan ve ölmek üzere olan bir lise öğretmeninin acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüşümünü konu alan popüler bir dizidir. Dizinin 16. yıldönümünde başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte. 👇

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