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Breaking Bad Evreninin Devam Edip Etmeyeceğine Dair Tartışmalara Başrol Bryan Cranston Son Noktayı Koydu

Breaking Bad Evreninin Devam Edip Etmeyeceğine Dair Tartışmalara Başrol Bryan Cranston Son Noktayı Koydu

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 16:58

'Breaking Bad,' 2008'den 2013'e kadar yayınlanan ve ölmek üzere olan bir lise öğretmeninin acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüşümünü konu alan popüler bir dizidir. Dizinin 16. yıldönümünde başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte. 👇

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Breaking Bad, ölmek üzere olan bir lise öğretmeninin acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüşmesini konu alan ve 2008'den 2013'e kadar yayınlanan bir dizi.

Breaking Bad, ölmek üzere olan bir lise öğretmeninin acımasız bir uyuşturucu baronuna dönüşmesini konu alan ve 2008'den 2013'e kadar yayınlanan bir dizi.

Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, bu popüler dizinin ardından 2019'da "El Camino: A Breaking Bad Movie" adlı bir devam filmi ve 2015-2022 yılları arasında yayınlanan 6 sezonluk "Better Call Saul" adlı bir spin-off dizisini hayata geçirdi.

Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, bu popüler dizinin ardından 2019'da "El Camino: A Breaking Bad Movie" adlı bir devam filmi ve 2015-2022 yılları arasında yayınlanan 6 sezonluk "Better Call Saul" adlı bir spin-off dizisini hayata geçirdi.

Breaking Bad'in 16. yıldönümünü kutlarken başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizinin geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Breaking Bad'in 16. yıldönümünü kutlarken başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizinin geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Cranston, Walter White karakterini canlandırmaktan gurur duyduğunu ancak yeni projelere geçmekten de memnun olduğunu dile getirdi.

Cranston, Walter White karakterini canlandırmaktan gurur duyduğunu ancak yeni projelere geçmekten de memnun olduğunu dile getirdi.

67 yaşındaki aktör, “Her şeyin bir sonu olmalı. Her şey döngüseldir. Hayatlarımız döngüseldir. Mevsimler, ağaçlar, her şey. Bu yüzden bir başlangıcı, ortası ve sonu olması ve sonra da bırakılması normaldir. Yaptığımız şeyle gurur duyuyorum.” diyerek projenin geleceğine dair son noktayı koydu.

67 yaşındaki aktör, “Her şeyin bir sonu olmalı. Her şey döngüseldir. Hayatlarımız döngüseldir. Mevsimler, ağaçlar, her şey. Bu yüzden bir başlangıcı, ortası ve sonu olması ve sonra da bırakılması normaldir. Yaptığımız şeyle gurur duyuyorum.” diyerek projenin geleceğine dair son noktayı koydu.
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Bob Odenkirk'in canlandırdığı avukat Saul Goodman'ın hikayesinin sona ermesinden bir yıl sonra, Breaking Bad serisine yeni bir ekleme yapılmadı ve gelecekte bu evrende yeni spin-off'lar üzerinde çalışılacağına dair bir işaret yok.

Bob Odenkirk'in canlandırdığı avukat Saul Goodman'ın hikayesinin sona ermesinden bir yıl sonra, Breaking Bad serisine yeni bir ekleme yapılmadı ve gelecekte bu evrende yeni spin-off'lar üzerinde çalışılacağına dair bir işaret yok.

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