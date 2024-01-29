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Behzat Ç'den Zübük'e Çekimlerine Başkentimiz Ankara'nın Ev Sahipliği Yaptığı En İyi Filmler

Behzat Ç'den Zübük'e Çekimlerine Başkentimiz Ankara'nın Ev Sahipliği Yaptığı En İyi Filmler

Ankara Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 14:01

Ankara'nın keşfedilmemiş hallerini gözler önüne seren bir film listesiyle karşınızdayız. Çankaya'dan Mamak'a her köşesi ayrı bir hikaye barındıran bu şehir haliyle sinemaya da çokça ilham kaynağı oldu. Başkentimizin gri betonları arasında yeşeren sanatı bu filmlerle yeniden keşfedeceksiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Yusuf Yusuf, 2014

20. Yusuf Yusuf, 2014

IMDb: 3.6 

Özet: Çocukluğundan beri arabalara, otomobil yarışlarına ilgi duyan ve hep rallici olma hayali kuran, ancak hayat şartlarına yenilip, Ankara’da dolmuş şoförü olmuş Yusuf’un aksiyon dolu bir o kadar da komik hikayesi anlatılıyor. Filmde dolmuş şoförü Yusuf, kaynanası Kadriye ve baldızı Neriman’ı kuaföre götürürken yolda topladığı müşterilerle kaderinin ortak yazıldığından habersizdir. Yusuf’un macera, aksiyon ve kahkaha dolu serüvenin anlatılacağı filmde seyircileri sürükleyici bir serüven bekliyor. 

Oyuncular: Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar 

Yönetmen: Ersoy Güler

19. Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi, 2015

19. Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi, 2015

IMDb: 4.1 

Özet: 4 yıl önce Çinçin Mahallesinde yapılan dönüşüm sonrasında bir grup gecekondu yıkılmış, üç arkadaştan ikisi Ramo ve İbo yeni yapılan konutlara taşınmışlardır. Şimdi ise Fehmi Kır'ın da evinin bulunduğu kısım aynı dönüşüme uğrayacaktır. Fakat Fehmi'nin arkadaşları gibi kolay teslim olmaya niyeti yoktur. 

Oyuncular: Erdağ Yenel, Cezmi Baskın, Burcu Akpınar 

Yönetmen: Emre Budak

18. Ölüm Görevi, 1978

18. Ölüm Görevi, 1978

IMDb: 5.5 

Özet: Film, suçluların peşinde amansız bir mücadele veren polis şefi Şahin'in hikâyesini anlatır. Şahin ve arkadaşı Turgut, global bir suç örgütü hakkında delil toplamak üzere görevlendirilir. Bu suç örgütünün başında Haşmet ve Denisos vardır. Şahin, normal hayatında hayırsever bir iş adamı rolünde olan Haşmet'in iç yüzünü gösteren birçok delil toplar. Ancak örgüt, gerçekler tam açığa çıkacakken iki polis memuruna bir tuzak kurar. Turgut ellerini, Şahin ise gözlerini kaybeder. İki arkadaş da hayata küser. Şahin'in sevgilisi Lale, Şahin'e hayata tutunmasında yardım eder. Şahin intikam almak için hazırlanmaya başlar. 

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Firuz 

Yönetmen: Cüneyt Arkın

17. Siyah Beyaz, 2010

17. Siyah Beyaz, 2010

IMDb: 6.1 

Özet: Fırtınalı bir hayat yaşamış ama 70 yaşına gelmesine karşın hala durulmamış, ideallerine bağlı bir ressam; kalp krizi geçirdikten sonra işini bırakan, sümüklü böcek besleyip sakin bir yaşam sürmeye çalışan bir avukat; mesleğini yapmaktan sıkılmış, üstüne bir de karısı tarafından terk edilmiş bir doktor; hayata karşı tek başına direnen, yalnızlığı bir yaşam tarzı haline getirmiş bir iş kadını; Siyah Beyaz da onların sığınabilecekleri son limandır. Barın sahibiyse kimseye taviz vermeyen, sinirli, alıngan ama dünya tatlısı bir insan olan Faruk’tur. 

Oyuncular: Tuncel Kurtiz, Erkan Can, Şevval Sam 

Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu

16. Çiçero, 2019

16. Çiçero, 2019

IMDb: 6.5 

Özet: Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu ediyor. İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. 

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban 

Yönetmen: Serdar Akar

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15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz, 2011

15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz, 2011

IMDb: 6.8 

Özet: Bizim Büyük Çaresizliğimiz, lise yıllarından beri yakın arkadaş olan, 30’lu yaşların sonundaki iki adamın, Ender ve Çetin’in dostluğunu konu alıyor. Uzun yıllar hayatları farklı yönlere giden iki yakın arkadaş, Çetin’in yıllar sonra Ankara’ya dönmesiyle çocukluk hayallerini gerçekleştirir ve aynı evde yaşamaya başlarlar. Tam birlikte yeni bir hayat kurmuşlarken, yurtdışında yaşayan arkadaşları Fikret Türkiye’de tatildeyken bir trafik kazası geçirir ve annesiyle babasını kaybeder. Almanya’ya geri dönmesi gereken Fikret, Ender ve Çetin’den, Ankara’da üniversite öğrencisi olan kız kardeşi Nihal’in okulunu bitirene kadar, yani iki yıl boyunca, onlarla kalmasını ister. 

Oyuncular: İlker Aksum, Fatih Al, Güneş Sayın 

Yönetmen: Seyfi Teoman

14. İtiraf, 2001

14. İtiraf, 2001

IMDb: 7.0 

Özet: Başarılı bir mühendis olan Harun, karısı Nilgün’ün kendisini aldattığını öğrenir. Ancak inanmak istemediğinden, ya da hala aşık olduğu güzel karısını kaybetmemek için önce bu durumla yüzleşmeyip, bildiklerini karısına söylemez. Ama zaman ağır ve acılı geçmektedir; belirsizlik dayanılır gibi değildir. Sonunda yüzleşmeye, karısına her şeyi itiraf ettirmeye karar verdiğinde uzun bir gece “sorgusu” başlar. 

Oyuncular: Taner Birsel, Başak Köklükaya, İskender Altın 

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

13. Yeraltı, 2012

13. Yeraltı, 2012

IMDb: 7.1 

Özet: Akıllı bir adam kendine karşı acımasız değilse, gururlu da olamaz. Muharrem, nefret ettiği ve edildiğini bildiği halde eski arkadaşlarının yemeğine kendisini zorla davet ettirir. Masum didişmeler ile başlayan yemek, giderek dumanlanan kafaların etkisiyle utanç dolu geçmişe doğru yol alır. Onlar hep birlikte, Muharrem tek başına olsa da kararlıdır. Pislik ya o gece temizlenecek ya da geberip gidecektir. Yoksa sonsuza kadar kurtulamayacaktır bu utançtan. 

Oyuncular: Engin Günaydın, Serhat Tutumluer, Nihal Yalçın 

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

12. Aşk Tesadüfleri Sever, 2011

12. Aşk Tesadüfleri Sever, 2011

IMDb: 7.2 

Özet: “Aşk Tesadüfleri Sever”, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen, 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür ve Deniz’in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. 

Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli 

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

11. Vali, 2009

11. Vali, 2009

IMDb: 7.3 

Özet: Vali Faruk Yazıcı’nın neredeyse çocukluktan beri arkadaşı olan MTA mühendisi Ömer Uçar ve arkadaşlarının, bölgedeki zengin uranyum madeni yatağıyla ilgili elde ettikleri bilgi üzerine şüpheli ölümler başlar. Bunlar birbiri ardına kaybedilen pırıl pırıl, vatansever, fedakar bilim insanlarıdır. Bu düzenin sürmesini isteyen sermayenin ardındaki gizli ve açık güçler vardır. Kısacası Türkiye çıkarlarını koruyup ülke insanlarının menfaati için elini taşına altına koyanlarla, taşları/kayaları yukarıdan üstümüze yağdıran çıkar grupları arasındaki çekişmenin hikayesidir. 

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Dönmez, Uğur Polat 

Yönetmen: Çağatay Tosun

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10. Düttürü Dünya, 1988

10. Düttürü Dünya, 1988

IMDb: 7.3 

Özet: Mehmet ailesiyle yoksul bir semtte, bir gecekonduda oturmaktadır. Geceleri bir gazinoda klarnet çalarak ailesini geçindirmeye çalışır. Ayrıca besteler de yaparak zengin olmanın peşindedir. Oturdukları ev kayınbiraderine aittir. Kayınbiraderi evlerini bir müteahhide satınca Mehmet ve ailesi zor durumda kalır. Kayınbiraderine borçlanan Mehmet ev tutmak için gündüzleri de çalışmaya başlar. 

Oyuncular: Kemal Sunal, Jale Aylanç, Erdal Gülver 

Yönetmen: Zeki Ökten

9. Behzat Ç. Ankara Yanıyor, 2013

9. Behzat Ç. Ankara Yanıyor, 2013

IMDb: 7.4 

Özet: Bir mahalle bakkalı, Alman konsolosluğunda vize memuru ve İçişleri bakanının öldürülmesi olayı ülkede kaos ortamı yaratır. Ülke çapında polis baskınları ve şiddetine karşı halk ayaklanması yaşanır. Cinayet büroya yeni atanan Himmet başkomiser ve yalaka bir komiser, bu cinayeti TEM ile ortak hareket ederek çözerek kendi lehine çevirmek ve terfi almak peşindedir. Açığa alınan Behzat Ç. cinayet bürodaki ekiplerin de dağıtılmasından sonra bu cinayeti incelemeyi kabul eder. Ulrike'nin de yardımıyla tüm ekip Ankara'dan Kıbrıs'a süren bir kovalamaca sonunda Ercüment Çözer ile karşılaşır. 

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Sanem Çelik, Nejat İşler 

Yönetmen: Serdar Akar

8. Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2011

8. Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2011

IMDb: 7.5 

Özet: Yapılan bir ihbar üzerine Gençlik Parkı’na giden cinayet büro ekipleri, gömülü bir tabut bulurlar. Tabutun içinde yaşlı bir kadın vardır. Yapılan ilk incelemede kadının canlı canlı gömüldüğü ortaya çıkar. Hayata karşı işlenen suçlar uzmanı Behzat Ç., ilk defa böyle bir cinayet ile karşılaşmaktadır. Yaşlı kadın emekli bir polisin annesidir. Behzat Ç. emekli polisi araştırmaya başladıkça birtakım engellerle karşılaşır. Emekli polis, teşkilat içinde Avarel Memduh olarak bilinmektedir, suçu üstlenen kişi ise kendisine Red Kit demektedir. Behzat Ç., Harun, Hayalet ve Akbaba’dan oluşan ekibiyle Ankara’yı didik didik ederek Red Kit’in suç ortakları olan Gorbaçov Hasan ve Pembo’ya ulaşmaya çalışır. 

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Tardu Flordun, Cansu Dere 

Yönetmen: Serdar Akar

7. Eğreti Gelin Ladik, 2018

7. Eğreti Gelin Ladik, 2018

IMDb: 7.5 

Özet: Yıllardır eğreti gelin olarak yaşayan Kostak Emine çevresi tarafından dışlanmış bir kadındır. Hayatı boyunca yalnızlığa mahkum kalan Emine kardeşi Dilan’ın yanına gitmeye karar verir. İki dayanak noktası ona güç vermektedir; biri eğreti gelin olarak yanına gittiği Hakan diğeri ise Hakan’dan olan kızı Ladik. Emine yaşam şartlarından dolayı kızına bakamamış, Ladik’i teyzesi Dilan büyütmüştür. Annesini dışlayan Ladik, çevresindekilerin onu da dışlamasıyla güvensiz biri haline gelir. Teyzesinin zoruyla evlendiği kocasını terk eden Ladik uzun bir yolculuğa çıkar. 

Oyuncular: Deniz Güvenç, Tarık Günersel, Sevinç Meşe 

Yönetmenler: Deniz Güvenç, Zaim Güvenç

6. Duvar, 1983

6. Duvar, 1983

IMDb: 7.9 

Özet: Ankara merkez cezaevinde, kadınlar ve erkekler, adli ve siyasi tutuklular ve çocuklarla dolu bir hapishanede çocuk koğuşunu anlatıyor film. Dördüncü koğuştaki çocuklar dua ederler: 'Allah'ım, beni daha iyi bir hapishaneye yolla.' 

Oyuncular: Tuncel Kurtiz, Ayşe Emel Mesçi Kuray, Malik Berrichi 

Yönetmen: Yılmaz Güney

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5. Sürü, 1978

5. Sürü, 1978

IMDb: 8.2 

Özet: Bir aşiretin kırsal alandan büyük kente geçişini ve giderek çöküşünü zengin ayrıntılarla veren destansı, epik bir deneme. Bir başyapıt. Yılmaz Güney'in uzun soluklu senaryosundan, Zülfi Livaneli'nin müziğine, Zeki Ökten'in anlatımına ve en küçük oyuncusuna kadar her şey yerli yerine oturmuş. Tarık Akan, Tuncel Kurtiz ve Melike Demirağ, şaşırtıcı ve paslaşmalı bir oyun gösterisi sunuyorlar. Vahşi doğunun uçsuz bucaksız yaylalarından, 'Güzel Ankara'nın ana caddelerine kadar uzanıp trajik bir çöküşü, bir 'son'u yaşayan insanları, bir aşiretin öyküsünü anlatıyor. Tren bölümleri ve ihtiyar aşiret reisi Hamo rolündeki Tuncel Kurtiz'in koyun sürüsüyle Ankara'ya girişi, tek başına kalınca da caddelerdeki insan seli arasında oğullarını arayışı unutulmaz güzellikte. Türk sinemasında ekip çalışmasının en zengin örneklerinden. 

Oyuncular: Tarık Akan, Melike Demirağ, Tuncel Kurtiz 

Yönetmen: Zeki Ökten

4. Uçurtmayı Vurmasınlar, 1989

4. Uçurtmayı Vurmasınlar, 1989

IMDb: 8.3 

Özet: Beş yaşındaki bir çocuğun gözüyle kadınlar hapishanesinin ve sevginin öyküsüdür anlatılan. Küçük Barış'ın (Ozan Bilen) bu dört duvar arasında ne suçu vardır ki? Oysa esrardan tutuklanan annesi değil midir? Barış henüz algılayamadığı bir garip dünyanın içinde, her yanı soğuk ve sağır duvarlarla çevrili bir hapishane avlusunda gökyüzünü ve özgürlük uçurtmalarını gözlemektedir. İnci Abla’sı (Nur Sürer), Özgürlüğüne kavuştuktan sonra bir gün uçurtma olup geri döneceğine söz vermemiş midir? 

Oyuncular: Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel 

Yönetmen: Tunç Başaran

3. Köyden İndim Şehire, 1974

3. Köyden İndim Şehire, 1974

IMDb: 8.3 

Özet: Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli bu dört kardeş zengin olmak istemektedir. Umutları bir zamanlar gömülmüş olan defineyi bulmak ve aralarında pay etmektir. İstanbul macerasından sonra köylerine dönen kardeşler defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Gömülü altını paraya çevirmek amacıyla gittikleri Ankara, Kayserili kardeşler için yeni ve eğlenceli bir maceranın başlangıcı olacaktır. 

Oyuncular: Kemal Sunal, Meral Zeren, Zeki Alasya 

Yönetmen: Ertem Eğilmez

2. Zübük, 1980

2. Zübük, 1980

IMDb: 8.5 

Özet: Aziz Nesin’in 1960 darbesi sonrası yazdığı ve dönemin siyasi figürlerinden beslenerek oluşturduğu kitabı Zübük, yalnızca yazıldığı dönemle sınırlı kalmayan; aksine günümüzde bile varlığını sürdüren fırsatçı zihniyeti merkezine alır. Nitekim romanın popülerliği ve asla eskimeyen duruşu da Türker İnanoğlu tarafından es geçilmemiş ve onun yapımcılığında 1980 Darbesi'nin hemen öncesinde beyazperdeye aktarılmıştır. Uyarlama senaryosunu Atıf Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı filmin başrolünde ise sinemamızın güldüren adamı Kemal Sunal yer almaktadır. 

Oyuncular: Kemal Sunal, Nevra Serezli, Metin Serezli 

Yönetmen: Kartal Tibet

1. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 2023

1. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 2023

IMDb: 8.8 

Özet: Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayat hikayesini konu ediyor. 

Oyuncular: Nihayet Şahin, Caner Kurtaran, Zeynep Kankonde 

Yönetmen: Murat Onbul

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