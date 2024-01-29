Behzat Ç'den Zübük'e Çekimlerine Başkentimiz Ankara'nın Ev Sahipliği Yaptığı En İyi Filmler
Behzat Ç'den Zübük'e Çekimlerine Başkentimiz Ankara'nın Ev Sahipliği Yaptığı En İyi Filmler
Ankara'nın keşfedilmemiş hallerini gözler önüne seren bir film listesiyle karşınızdayız. Çankaya'dan Mamak'a her köşesi ayrı bir hikaye barındıran bu şehir haliyle sinemaya da çokça ilham kaynağı oldu. Başkentimizin gri betonları arasında yeşeren sanatı bu filmlerle yeniden keşfedeceksiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Yusuf Yusuf, 2014
19. Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi, 2015
18. Ölüm Görevi, 1978
17. Siyah Beyaz, 2010
16. Çiçero, 2019
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15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz, 2011
14. İtiraf, 2001
13. Yeraltı, 2012
12. Aşk Tesadüfleri Sever, 2011
11. Vali, 2009
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10. Düttürü Dünya, 1988
9. Behzat Ç. Ankara Yanıyor, 2013
8. Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2011
7. Eğreti Gelin Ladik, 2018
6. Duvar, 1983
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5. Sürü, 1978
4. Uçurtmayı Vurmasınlar, 1989
3. Köyden İndim Şehire, 1974
2. Zübük, 1980
1. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 2023
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