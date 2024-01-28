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Oscar Ödülleri Şakalarından WhatsApp'tan Tanrıyla Konuşmaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Oscar Ödülleri Şakalarından WhatsApp'tan Tanrıyla Konuşmaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 16:31

Evet, işte geldik! Yine buradayız. Bu hafta da birbirinden trajikomik ve eğlenceli tweetler X anasayfamızı şenlendirdi. Gelin dizi ve filmlerle ilgili paylaşılmış komik gönderilere hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Vizyona girecek diye kuruduk burada, imdat!

2. Vizyona girecek diye kuruduk burada, imdat!
twitter.com

3. Tim Burton sevenlere duyurulur:

3. Tim Burton sevenlere duyurulur:
twitter.com

4. Ah be!

4. Ah be!
twitter.com

5. Barbie'den başlayalım tartışmaya...

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6. Adam ekmeğinin peşinde.

6. Adam ekmeğinin peşinde.
twitter.com

7. O keyifin tadı başka...

8. NBC filmlerini son zamanlarda en iyi özetleyen tweet:

8. NBC filmlerini son zamanlarda en iyi özetleyen tweet:
twitter.com

9. Böyle kardeş olmaz olsun...

9. Böyle kardeş olmaz olsun...
twitter.com

10. Cuma mesajlarına da güncelleme gelmiş:

10. Cuma mesajlarına da güncelleme gelmiş:
twitter.com
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11. Ne eksik ne fazla.

11. Ne eksik ne fazla.
twitter.com

12. Sinefilliğe çok da güvenmeyin aşkolar.

12. Sinefilliğe çok da güvenmeyin aşkolar.
twitter.com

13. Nedir bu babaların çektiği...

13. Nedir bu babaların çektiği...
twitter.com

14. Nicolas Flamel'in kitabını aramak için vaktin var, iyi yanından düşünelim...

14. Nicolas Flamel'in kitabını aramak için vaktin var, iyi yanından düşünelim...
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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