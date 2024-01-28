Oscar Ödülleri Şakalarından WhatsApp'tan Tanrıyla Konuşmaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Oscar Ödülleri Şakalarından WhatsApp'tan Tanrıyla Konuşmaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Evet, işte geldik! Yine buradayız. Bu hafta da birbirinden trajikomik ve eğlenceli tweetler X anasayfamızı şenlendirdi. Gelin dizi ve filmlerle ilgili paylaşılmış komik gönderilere hep birlikte bakalım.
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1. Başlıyoruz!
2. Vizyona girecek diye kuruduk burada, imdat!
3. Tim Burton sevenlere duyurulur:
4. Ah be!
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6. Adam ekmeğinin peşinde.
8. NBC filmlerini son zamanlarda en iyi özetleyen tweet:
9. Böyle kardeş olmaz olsun...
10. Cuma mesajlarına da güncelleme gelmiş:
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11. Ne eksik ne fazla.
12. Sinefilliğe çok da güvenmeyin aşkolar.
13. Nedir bu babaların çektiği...
14. Nicolas Flamel'in kitabını aramak için vaktin var, iyi yanından düşünelim...
15. Haftaya görüşmek üzere...
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