Ebru Şahin 'Türk Mata Hari' Olarak Bilinen Emine Adalet Pee Rolüne Talip Olduğunu Açıklayınca Ortalık Karıştı!
Ebru Şahin 'Türk Mata Hari' Olarak Bilinen Emine Adalet Pee Rolüne Talip Olduğunu Açıklayınca Ortalık Karıştı!
2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'ya casusluk yapan Emine Adalet Pee'nin hayatı üç sezonluk bir dizi olacak. Türk Mata Hari olarak tanınan Pee'yi henüz hangi oyuncunun oynayacağı kesin değil ancak geçtiğimiz günlerde Ebru Şahin bu role talip oldu. Gelin dizinin ayrıntılarına, Ebru Şahin'in açıklamasına ve bu açıklamanın nasıl yorumlandığına hep birlikte bakalım.
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'Türk Mata Hari' olarak tanınan Emine Adalet Pee'nin hayatının dizi ya da film olacağı son birkaç yıldır gündeme sürekli geliyordu. 'Kara Kâküllü Kız' adıyla çekilecek yapımdan görseller paylaşılıyordu. Geldiğimiz noktada yapımla ilgili bazı bilgiler netleşmeye başladı.
Şaziye Karlıklı'nın biyografik romanından uyarlanan ve senaryonusu Zehra Çelenk'in kaleme aldığı 'Kara Kâküllü Kız' üç sezon süren bir dizi olacak.
Peki kimdir Emine Adalet Pee?
Bu arada dizinin yayınlanan afişini de şuraya bırakalım:
Dizinin oyuncu kadrosu henüz kesin değil ama ünlü oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde Emine Adalet Pee rolünü oynamaya talip olduğunu dile getirdi. Habertürk'te yer alan habere göre Şahin, kariyer hedefi sorulduğunda şu açıklamayı yaptı:
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1. Kimileri Ebru Şahin'e bu rolü çok yakıştırırken kimileri de eleştirdi. Başka isimleri önerenler de oldu. Peki sosyal medyada konuyla ilgili neler konuşuldu, hemen onlara bakalım.
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Türk Mata Hari rolünü oynamak cidden büyük efor gerektirir. Sizce Ebru Şahin bu role seçilirse üstesinden gelir mi? Miray Daner ya da Demet Özdemir oynasa nasıl olur? Yorumlarda buluşalım.
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Damla Sönmez iyi oyuncu, o olabilir. Emine Adalet Pee tarihte yer etmiş bizim için önemli bir kadın. Lütfen her basvuran oyuncuyu tek tek deneyerek iyi bir ş... Devamını Gör