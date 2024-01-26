Ebru Şahin 'Türk Mata Hari' Olarak Bilinen Emine Adalet Pee Rolüne Talip Olduğunu Açıklayınca Ortalık Karıştı!

Emine Adalet Pee, Türk cumhuriyet tarihinin ilk oryantali olarak biliniyor. Kendisi Atatürk karşısında dans etmiş bir kadın. Ama onun hayatını daha da ilginç kılan ayrıntılar evlendikten sonra Almanya'ya gitmesiyle başlıyor. Hitler'in propoganda bakanı Goebbels ile tanışan Pee'ye Almanlar casusluk teklif ediyor ve o reddediyor. Bunun yerine Ankara adına istihbarat casusu olarak çalışıyor. Öyle ki Hitler'e özel olarak dans eden Pee, Almanların Paris'i işgal edeceği haberini Ankara'ya uçuruyor.