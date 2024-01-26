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Ebru Şahin 'Türk Mata Hari' Olarak Bilinen Emine Adalet Pee Rolüne Talip Olduğunu Açıklayınca Ortalık Karıştı!

Ebru Şahin 'Türk Mata Hari' Olarak Bilinen Emine Adalet Pee Rolüne Talip Olduğunu Açıklayınca Ortalık Karıştı!

Magazin dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 14:37

2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'ya casusluk yapan Emine Adalet Pee'nin hayatı üç sezonluk bir dizi olacak. Türk Mata Hari olarak tanınan Pee'yi henüz hangi oyuncunun oynayacağı kesin değil ancak geçtiğimiz günlerde Ebru Şahin bu role talip oldu. Gelin dizinin ayrıntılarına, Ebru Şahin'in açıklamasına ve bu açıklamanın nasıl yorumlandığına hep birlikte bakalım.

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'Türk Mata Hari' olarak tanınan Emine Adalet Pee'nin hayatının dizi ya da film olacağı son birkaç yıldır gündeme sürekli geliyordu. 'Kara Kâküllü Kız' adıyla çekilecek yapımdan görseller paylaşılıyordu. Geldiğimiz noktada yapımla ilgili bazı bilgiler netleşmeye başladı.

'Türk Mata Hari' olarak tanınan Emine Adalet Pee'nin hayatının dizi ya da film olacağı son birkaç yıldır gündeme sürekli geliyordu. 'Kara Kâküllü Kız' adıyla çekilecek yapımdan görseller paylaşılıyordu. Geldiğimiz noktada yapımla ilgili bazı bilgiler netleşmeye başladı.

Şaziye Karlıklı'nın biyografik romanından uyarlanan ve senaryonusu Zehra Çelenk'in kaleme aldığı 'Kara Kâküllü Kız' üç sezon süren bir dizi olacak.

Şaziye Karlıklı'nın biyografik romanından uyarlanan ve senaryonusu Zehra Çelenk'in kaleme aldığı 'Kara Kâküllü Kız' üç sezon süren bir dizi olacak.

Peki kimdir Emine Adalet Pee?

Peki kimdir Emine Adalet Pee?

Emine Adalet Pee, Türk cumhuriyet tarihinin ilk oryantali olarak biliniyor. Kendisi Atatürk karşısında dans etmiş bir kadın. Ama onun hayatını daha da ilginç kılan ayrıntılar evlendikten sonra Almanya'ya gitmesiyle başlıyor. Hitler'in propoganda bakanı Goebbels ile tanışan Pee'ye Almanlar casusluk teklif ediyor ve o reddediyor. Bunun yerine Ankara adına istihbarat casusu olarak çalışıyor. Öyle ki Hitler'e özel olarak dans eden Pee, Almanların Paris'i işgal edeceği haberini Ankara'ya uçuruyor.

Bu arada dizinin yayınlanan afişini de şuraya bırakalım:

Bu arada dizinin yayınlanan afişini de şuraya bırakalım:

Dizinin oyuncu kadrosu henüz kesin değil ama ünlü oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde Emine Adalet Pee rolünü oynamaya talip olduğunu dile getirdi. Habertürk'te yer alan habere göre Şahin, kariyer hedefi sorulduğunda şu açıklamayı yaptı:

Dizinin oyuncu kadrosu henüz kesin değil ama ünlü oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde Emine Adalet Pee rolünü oynamaya talip olduğunu dile getirdi. Habertürk'te yer alan habere göre Şahin, kariyer hedefi sorulduğunda şu açıklamayı yaptı:

'Hayatı diziye uyarlanacak olan Cumhuriyet tarihinin ilk kadın casuslarından olan Emine Adalet Pee'yi canlandırmak isterim.'

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1. Kimileri Ebru Şahin'e bu rolü çok yakıştırırken kimileri de eleştirdi. Başka isimleri önerenler de oldu. Peki sosyal medyada konuyla ilgili neler konuşuldu, hemen onlara bakalım.

1. Kimileri Ebru Şahin'e bu rolü çok yakıştırırken kimileri de eleştirdi. Başka isimleri önerenler de oldu. Peki sosyal medyada konuyla ilgili neler konuşuldu, hemen onlara bakalım.
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Türk Mata Hari rolünü oynamak cidden büyük efor gerektirir. Sizce Ebru Şahin bu role seçilirse üstesinden gelir mi? Miray Daner ya da Demet Özdemir oynasa nasıl olur? Yorumlarda buluşalım.

Türk Mata Hari rolünü oynamak cidden büyük efor gerektirir. Sizce Ebru Şahin bu role seçilirse üstesinden gelir mi? Miray Daner ya da Demet Özdemir oynasa nasıl olur? Yorumlarda buluşalım.

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Boncuk Mavisoy

Damla Sönmez iyi oyuncu, o olabilir. Emine Adalet Pee tarihte yer etmiş bizim için önemli bir kadın. Lütfen her basvuran oyuncuyu tek tek deneyerek iyi bir ş... Devamını Gör