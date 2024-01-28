Sezonlarca İzlediğimiz Güzelim Dizilerdeki Senaryo Değişiklikleriyle Tüm Tadımızı Kaçıran 15 Eser
Sezonlarca İzlediğimiz Güzelim Dizilerdeki Senaryo Değişiklikleriyle Tüm Tadımızı Kaçıran 15 Eser
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı diziler o kadar sevilir ki uzun yıllar boyunca sayısız bölümler ve sezonlarla devam ederler. Bazıları da iyi giderken bir anda belirli bir bölüm yüzünden reytingde diplere vurur. Bu dizleri ve onları neredeyse yok eden bölümleri paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
Not: Spoiler içerir.
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1. "Pretty Little Liars dizisinin sezon arasında geçen çok çılgın bir bölümünde saçma bir şekilde karakterlerin biri kayıp yere döşüyor ve yanlışlıkla baltayla kafası kopuyor."
2. "Sleepy Hallows dizisinin 3. sezonunun finalinde baş rollerden birisi çok gereksiz yere ölüyor ve hatta ilerleyen sezonlarda tüm dizinin geçtiği kasabayı terk ediyorlar."
3. "Eleven karakterinin şehre gidip başka güçleri olan çocuklarla tanışıp sonra da bu karakterlerden bir daha asla bahsedilmemesi. Bence eğer bu yeni karakterler dizi de daha çok olsaydı dizinin akışını kötü etkilerlerdi."
4. "Family Guy dizisinde Brain karakterinin ölümü çok saçmaydı. Zaten hayranlardan çok tepki alınca yapımcılar karakteri hayata geri getirmek zorunda kaldılar."
5. "Glenn ve Abraham'ın ölümünden sonra dizinin tadı kaçtı. Zaten o sezondan sonra Walking Death eskisi gibi hissettirmemeye başladı."
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6. "Orange is the New Black dizisinin 4. sezonunda olan en kötü şey Poussey karakterinin ölümüydü. Dizide o bölümden sonra olan şeyler ilgi çekici olmayı bıraktı açıkcası."
7. "Senaristler favori karakterlerimizi öldürmekten neden zevk alıyor bilmiyorum ama Bones dizisinde Lance karakteri öldükten sonra benim için de dizi ölmüş oldu..."
8. "Alias dizisinin 3. sezonunda Michael'in eşinin çifte ajan olduğu ortaya çıkınca çok sinirim bozulmuştu. Cidden diziden soğutturmuştu."
9. "Gilmore Girls dizisinde Rory karakterinin Dean karakteriyle yatması kesinlikle karakter gelişimine yapılmış bir baltalamaydı. Resmen senaristlerin yaptığı bir karakter suikastıydı."
10. "Star Trek dizisi zaten garip bölümlerle dolu bir dizi ama bir bölüm var ki her garipliği aşıyor. Captain Janeway ve Tom Paris karakterleri bir bölümde açıklanmayan bir nedenden dolayı uzaylı sürüngenlere dönüşüyor sonra da başka gezegene gidip çocuk yapıyor. Normale döndükten sonra kimse bir daha bu çocukların bahsini açmıyor."
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11. "Merlin dizisinin çok potansiyeli vardı lakin senaristler ortaklaşa bir karar ile dizinin son bölümüyle tüm hikayeyi katlettiler."
12. "Michael Scott'ın diziden çıkmasıyla dizi de çoğu izleyici için bitmiş oldu..."
13. "Troy'un diziden çıkması Community'in bitişinin ilk adımlarından oldu. Bundan sonra diğer baş roller de teker teker diziyi terk etmeye başladı."
14. "Bölüm değil ama direk tüm bir sezon olarak konuşursak, Parks and Recreation dizisinin ilk sezonu çok vasattı. En azından ilerleyen sezonlarda daha iyi oldu her şey."
15. "Modern Family dizisinde Haley karakterinin hamile kalması. Dizideki tüm karakterler daha iyiye giderken Haley nedense sorumsuz lise terk asi kız karakterinden çıkamadı uzun süre boyunca."
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