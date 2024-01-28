Euphoria'nın Parlayan Yıldızı Olay Yaratan Jakuzi Sahnesinin Şok Edici Gerçeklerini Açıkladı

'Euphoria' dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, canlandırdığı Cassie karakterinin dikkat çeken kusma sahnesinin yapım sürecini açıkladı. Sweeney, bu sahnenin nasıl oluşturulduğunu ve 'iğrenç' olarak nitelendirdiği ayrıntılarıyla anlattı. Detaylar içerikte. 👇

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