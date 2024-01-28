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Euphoria'nın Parlayan Yıldızı Olay Yaratan Jakuzi Sahnesinin Şok Edici Gerçeklerini Açıkladı

Euphoria'nın Parlayan Yıldızı Olay Yaratan Jakuzi Sahnesinin Şok Edici Gerçeklerini Açıkladı

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 17:57

'Euphoria' dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, canlandırdığı Cassie karakterinin dikkat çeken kusma sahnesinin yapım sürecini açıkladı. Sweeney, bu sahnenin nasıl oluşturulduğunu ve 'iğrenç' olarak nitelendirdiği ayrıntılarıyla anlattı. Detaylar içerikte. 👇

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Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, dizinin ikinci sezonunda canlandırdığı Cassie karakterinin ikonik kusma sahnesinin perde arkasını anlattı.

Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, dizinin ikinci sezonunda canlandırdığı Cassie karakterinin ikonik kusma sahnesinin perde arkasını anlattı.

Sweeney, bu sahnenin "iğrenç" yaratılış sürecini ve sahnenin nasıl gerçekleştirildiğini detaylandırdı.

Sweeney, bu sahnenin "iğrenç" yaratılış sürecini ve sahnenin nasıl gerçekleştirildiğini detaylandırdı.

Euphoria'nın son sezonunda Cassie, en iyi arkadaşı Maddy'nin toksik eski sevgilisi Nate ile çalkantılı bir ilişkiye başlar.

Euphoria'nın son sezonunda Cassie, en iyi arkadaşı Maddy'nin toksik eski sevgilisi Nate ile çalkantılı bir ilişkiye başlar.

Maddy'nin doğum günü partisinde üç karakter jakuzide bir araya gelir. Cassie, suçluluk duygusu ve içtiği alkolden dolayı rahatsızlanır ve etrafa kusar.

Maddy'nin doğum günü partisinde üç karakter jakuzide bir araya gelir. Cassie, suçluluk duygusu ve içtiği alkolden dolayı rahatsızlanır ve etrafa kusar.

Sweeney, sahnenin oluşturulma sürecini "çok yorucu" olarak nitelendirerek yapım ekibinin sahte kusmuk hazırlamak için süt ve su karışımı kullandığını belirtti.

Sweeney, sahnenin oluşturulma sürecini "çok yorucu" olarak nitelendirerek yapım ekibinin sahte kusmuk hazırlamak için süt ve su karışımı kullandığını belirtti.
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Sweeney, "O sahne sırasında ağzımı kusmukla dolduruyorlardı, sonra kusuyordum. Hayatımda yaşadığım en iğrenç şeydi" dedi.

Sweeney, "O sahne sırasında ağzımı kusmukla dolduruyorlardı, sonra kusuyordum. Hayatımda yaşadığım en iğrenç şeydi" dedi.

Euphoria'nın üçüncü sezonunun onaylandığı ve yeni sezonun 2025'te yayınlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Euphoria'nın üçüncü sezonunun onaylandığı ve yeni sezonun 2025'te yayınlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

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