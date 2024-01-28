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28 Ocak Avrupa Veri Koruma Günü'nde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Harika Siber Güvenlik ve Hacker Filmleri

28 Ocak Avrupa Veri Koruma Günü'nde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Harika Siber Güvenlik ve Hacker Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 12:01

Siber güvenlik, yaklaşık yarım asırdır Hollywood'un ilgi odağında yer alıyor. Teknolojinin giderek hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ve 21. yüzyılın başından itibaren bu alana duyulan güvenin artmasıyla siber güvenlik temalı filmlere olan ilgi ve popülerlik dünya çapında büyük bir artış gösterdi. Biz de sizler için 28 Ocak Avrupa Veri Koruma Günü'ne özel olarak siber güvenlik ve hacker temalı filmleri derledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Blackhat, 2015

20. Blackhat, 2015

IMDb: 5.5  

Özet: İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın çok değişik yerlerinde kovalayacaktır.  

Oyuncular: Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei  

Yönetmen: Michael Mann

19. The Net, 1995

19. The Net, 1995

IMDb: 6.0 

Özet: Angela Bennett bir bilgisayar uzmanıdır. Genç ve güzel kadın yıllardır modemsiz ve bilgisayarsız bir yerde bulunmamıştır. Bilgisayarlar dışındaki tek aktivitesi, annesini görmek olan Bennett bir gün İnternet üzerinden konuştuğu arkadaşı Dale Hessman'dan bir program alır. Program bir şifre-çözücü olarak tasarlanmıştır. O gece, Hessman bir uçak kazasında ölür. Angela bu sırada elindeki diskte gizli bilgiler olduğunu keşfeder. Ancak sanal dünya, Bennett'e acı sürprizler hazırlamış durumdadır. 

Oyuncular: Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller 

Yönetmen: Irwin Winkler

18. The Fifth Estate, 2013

18. The Fifth Estate, 2013

IMDb: 6.2 

Özet: Wikileaks'in ilk kurulduğu dönemi ve kurucuları Julian Assange ile Daniel Domscheit-Berg arasındaki ilişkiyi anlatan yapım, bir dönem tüm dünyayı sarsan bu önemli olayı tekrar gündeme taşıyor. Yolun başında Assange'ın destekçisi ve çalışma arkadaşı olan Daniel Domscheit-Berg'in bakış açısıyla Wikileaks'in ilk günlerine dönüyoruz. Bir gecede sessizce açığa vurduğu kimi gizli belgelerle tüm dünyayı yerinden oynatan Wikileaks, kendisini yaratan mimarları da aynı ölçüde meşhur etmişti. Tarihin karanlık sayfaları açığa çıktıkça ve her seferinde daha sert yankılar buldukça Berg ve Assange arasındaki anlaşmazlıklar da çığ gibi büyümektedir. Assange ve Berg arasındaki fikir ayrılıkları iki yakın arkadaşın yollarını ayırmak ve ilişkilerinde onarılmaz yaralar açmak üzeredir. 

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Carice van Houten 

Yönetmen: Bill Condon

17. Hackers, 1995

17. Hackers, 1995
image.tmdb.org

IMDb: 6.2 

Özet: Bilgisayarın yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde olan hacker olayları üzerine, aşırı derecede çılgın bir hacker grubunun yaptıklarını konu alan bu filmde. Angelina jolie 20 yaşında bulunmaktadır. Hackerlar arasında geçen düellolar, aşklar bu filmini daha zevkli hale getiren birkaç unsur. 

Oyuncular: Jonny Lee Miller, Angelina Jolie, Jesse Bradford 

Yönetmen: Iain Softley

16. Swordfish, 2001

16. Swordfish, 2001

IMDb: 6.5 

Özet: John Travolta'nın delifişek bir gizli ajanı canlandırdığı film, CIA'in hapisten yeni çıkmış usta bir hacker aracılığıyla büyük miktarda parayı iç etme girişimini konu alıyor. Filmin ana fikri şu: Şifreyi biliyorsan, her yere girebilirsin: ABD çapında uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu DEA, 'Kılıçbalığı' kod adlı operasyonunu 1986 yılında iptal edince, 400 milyon dolar gibi yüksek miktarda kara para, kimsenin kullanamayacağı bir biçimde açıkta kalmıştır. Aradan geçen 15 yıllık süre içinde faizlerle 9.5 milyara çıkan bu birikimde gözü olan biri vardır şimdi: Gabriel Shear. 

Oyuncular: John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry 

Yönetmen: Dominic Sena

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15. Tron, 1982

15. Tron, 1982

IMDb: 6.7 

Özet: TRON: LEGACY dijital dünyada kurulmuş bir 3D ileri teknoloji macerası. Sam Flynn, Kevin Flynn’in 27 yaşındaki teknoloji meraklısı oğlu, babasının ortadan kayboluşunu araştırır ve kendini babasının 25 yıldır yaşadığı Tron’un dijital dünyasında bulur. Kevin’in sadık sırdaşı Quorra’yla birlikte, baba ve oğul çok fazla gelişmiş ve son derece tehlikeli bir hale gelen, görsel açıdan dudak uçuklatan sanal alemde bir ölüm kalım yolculuğuna çıkarlar. 

Oyuncular: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner 

Yönetmen: Steven Lisberger

14. The Italian Job, 2003

14. The Italian Job, 2003

IMDb: 7.0   

Özet: Azılı bir suçlu olan Charlie Croker'ın önderliğinde bir suçlu çetesi, detaylı bir hazırlık sürecinden sonra, Los Angeles'ın tarihindeki en kötü trafik sıkışıklığına sebep olurlar. Böylece, yapacakları mücevher hırsızlığı için zaman kazanacaklardır. Planları, soygunu gerçekleştirdikten sonra, yaya kaldırımlarında sürebilecek kadar küçük olan Mini Cooper'larını kullanarak, trafik açılmadan önce kaçabilmektir.   

Oyuncular: Donald Sutherland, Mark Wahlberg, Edward Norton   

Yönetmen: F. Gary Gray

13. Sneakers, 1992

13. Sneakers, 1992

IMDb: 7.1 

Özet: Bilgisayar uzmanı Martin Bishop aralarında eski bir CIA çalışanı, bir teknoloji uzmanı, genç bir dahi ve kör bir ses uzmanı olan bir ekibin başındadır. Bu ekip düzenli olarak şirketlerin güvenlik sistemlerini test etmek için kiralanan bir grup hackerdır. Ancak bir gün Bishop'un geçmişinden gelen bir devlet görevlisi ona şantaj yapar ve ekibi gizemli bir kara kutuyu çalmaya zorlar. 

Oyuncular: Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier 

Yönetmen: Phil Alden Robinson

12. Live Free or Die Hard, 2007

12. Live Free or Die Hard, 2007

IMDb: 7.1 

Özet: Geçen yıllarda artık yaşlanmaya başlayan polis memuru John McClane, karısından boşanmış ve alkol tedavisi görmektedir. Artık polis departmanında çalışmayan McClane, devlete bağlı bir güvenlik biriminde tehlikeli bilgisayar korsanlarını takip etmektedir. Matt Foster isimli genç bir korsanı tutuklamak için yolda olduğu bir sırada, trafiğin içinde sıkışmış durumda iken, terörist saldırıların modern bir versiyonunu ilk elden yaşar. Greg Pope tarafından yönetilen bir bilgisayar korsanları çetesi, Amerika’nın bilgisayar altyapı unsurlarına saldırıp, işe trafik ışıklarından başlayarak sistemleri teker teker kapatmaktadırlar. Bankalar arası bilgisayar ağlarına ve borsaya da müdahale ettikten sonra, Amerika’nın ekonomisi çökmeye başlamıştır. Her zamanki gibi McClane, bütün bu olayların ortasında kalıvermiştir. 

Oyuncular: Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant 

Yönetmen: Len Wiseman

11. WarGames, 1983

11. WarGames, 1983

IMDb: 7.1 

Özet: David Lightman, çevresiyle iyi ilişkileri olan, meraklı bir gençtir. David, bir şirkete ait sandığı bilgisayar sistemini hack ederek, orada bulduğu bir bilgisayar oyununu oynamaya başlar. Ancak onun oyun sandığı şey, aslında Amerikan'ın askeri savunma sisteminde yer alan ve nükleer füzelerin kontrolünü sağlayan bir simülasyondur. Basit bir savaş oyunu oynadığını düşünen genç hacker, kendini Üçüncü Dünya Savaşı'nın içinde bulur. 

Oyuncular: Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood 

Yönetmen: John Badham

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10. Enemy of the State, 1998

10. Enemy of the State, 1998

IMDb: 7.3 

Özet: Robert Dean, tesadüfen önemli bir siyasi cinayetin delilerini ele geçirir. Bir anda hükümete bağlı bir istihbarat servisinin hedefi haline gelen Dean için hayat kabus haline gelir. Yüksek teknoloji ürünü haber alma cihazları ve tehlikeli ajanlar Dean'in peşine düşmüştür. Devletin sahip olduğu, insanları kolayca gözetleyebilmeyi sağlayan yüksek teknolojik imkanlar, ona neredeyse kaçacak nokta bırakmamıştır. Ama tüm bu imkansızlıklara rağmen Dean, hayatını, ailesini ve kariyerini kurtarmak zorundadır. Macera-aksiyon filmlerinde kendi tarzını yaratmayı başarmış yönetmen Tonny Scott, Devlet Düşmanı'nda, politik taşlamaların da olduğu seyir zevki yüksek bir aksiyon sunuyor. 

Oyuncular: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight 

Yönetmen: Tony Scott

9. Snowden, 2016

9. Snowden, 2016

IMDb: 7.3 

Özet: Amerikan hükümetinin 'güvenlik' adı altında e-postalara, sosyal medya hesaplarına, cep telefonu mesajlarına, hard disklere, kredi kartı ekstrelerine ve hatta bilgisayar kameralarına kadar erişebildiğini öğrenen CIA ve NSA’in bilgisayar uzmanı Edward Snowden, hükümetten gizli hesap olmadığını ve tüm bunların gizli kanunlarla yasallaştırıldığını Haziran 2013’te tüm dünyaya duyurur. Snowden o anda “Amerikan tarihinin gördüğü en büyük vatan haini” ilan edilirken aynı zamanda da bir kahramana dönüşecektir. 

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo 

Yönetmen: Oliver Stone

8. Who Am I, 2014

8. Who Am I, 2014

IMDb: 7.5  

Özet: Genç bir bilgisayar dehası olan Benjamin, sadece Almanya’da değil dünya çapında tanınan biri olmak istemektedir. Yer altı bir hacker grubu, Benjamin’i aralarına katılmaya çağırınca, Benjamin bu tehlikeli teklifi kabul eder ancak bu tehlikeli oyunlarda başına geleceklerden habersizdir. 

Oyuncular: Tom Schilling, Elyas M'Barek, Wotan Wilke Möhring  

Yönetmen: Baran bo Odar

7. Minority Report, 2002

7. Minority Report, 2002

IMDb: 7.6  

Özet: Film, 2054'te Washington DC'de geçiyor. Dedektif John Anderton, psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce fark edip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başındadır. Anderton'ın kusursuz işlediğine inandığı sistem, birdenbire tersine döner. Anderton'ın şefi olduğu birim, cinayet suçlamasıyla onun peşine düşer.  

Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton  

Yönetmen: Steven Spielberg

6. Office Space, 1999

6. Office Space, 1999

IMDb: 7.6 

Özet: Peter Gibbons orta yaş krizine biraz erken dalmış, işi ve çalıştığı şirket için kendini heba eden bir bilgisayar programcısıdır. Fakat bu dayanılmaz ve beynini uyuşturan bitmek tükenmek bilmeyen rutinden artık çok sıkılmış ve bunalmıştır. Özel hayatı da doğrusunu isterseniz pek parlak değildir. Bir kız arkadaşı vardır elbette ama aldatıldığından da emindir. 

Oyuncular: Ron Livingston, Jennifer Aniston, David Herman 

Yönetmen: Mike Judge

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5. Ex Machina, 2014

5. Ex Machina, 2014

IMDb: 7.7  

Özet: Caleb, dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinde çalışan bir yazılımcıdır. Günün birinde şirket içi bir yarışmayı kazanır. Ödül olarak ise şirketin herkesten uzak, dağlarda yalnız yaşayan CEO'su Nathan'ın orman içindeki evine bir hafta misafir olacaktır. Ancak Caleb'in bilmediği bir şey daha vardır: Bu misafirlik sırasında dünyanın ilk tamamlanmış yapay zekalı robotu olan Ava ile ilişki kurma deneyine katılması gerekecektir. Film, Turing Testinde bir makinenin düşündüğünü söylemenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığının karşılıklı sohbetle tespit edilmesine dayanıyor.  

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac  

Yönetmen: Alex Garland

4. The Social Network, 2010

4. The Social Network, 2010

IMDb: 7.8 

Özet: 2003 yılının Ekim ayında alkollü bir gecede kız arkadaşından yeni ayrılmış olan Mark, üniversitenin bilgisayarlarına sızarak kampüsteki tüm kadınlarla ilgili bilgilerden oluşan bir veri tabanını içeren bir site yaratır, ardından yan yana iki fotoğraf koyarak kullanıcılardan hangisinin “daha ateşli” olduğunu seçmesini ister. Sitenin adını Facemash koyar; site bir anda virüs gibi etrafa yayılarak tüm Harvard sistemini çökertir ve görünürdeki kadın düşmanlığıyla kampüste tartışma yaratır; Mark, Facemash'ı yaratarak kasıtlı olarak güvenliği, telif hakları yasasını ve özel hayatı ihlal etmekle suçlanır. Tam o anda, Facebook'un altyapısını oluşturan iskelet ortaya çıkmıştır. Kısa süre sonra, Mark Harvard'da bir ekrandan diğerine, Ivy League üzerinden Silikon Vadisi'ne ve tüm dünyaya bir yangın misali sıçrayacak olan thefacebook.com sitesini oluşturur. 

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake 

Yönetmen: David Fincher

3. Ghost in the Shell, 1995

3. Ghost in the Shell, 1995

IMDb: 7.9 

Özet: Yıl 2029. Dünya, Net sayesinde sınırsız hale geldi ve insanlar artık sanal dünyada yaşamaya başladılar. Düzen, süper güçlü ve istedikleri yere download olabilen polisler tarafından sağlanıyor. Japonya'da, Dışişleri Bakanlığı tarafından yaratılmış ve net ortamında istediği gibi hareket edebilen Project 2501 kod adlı bir süper ajan, bilgi denizinde kazandığı bilinçle kendisine bir beden arayışına başlar. The Puppet Master (Kuklacı) olarak kendisini tanıtan ajan, onun varlığından habersiz hükümet istihbarat birimleri tarafından bir güvenlik tehdidi olarak görülür ve yakalanması için peşine iki ajan takılır. Yarı sibernetik yarı insan olan iki ajandan son derece iyi eğitimli kadın ajan Albay Motoko Kusanagi, Kuklacı'ya ulaşınca onunla aynı bedende buluşmak isteyecektir. 

Oyuncular: Atsuko Tanaka, Iemasa Kayumi, Akio Ôtsuka 

Yönetmenler: Mizuho Nishikubo, Mamoru Oshii

2. V for Vendetta, 2005

2. V for Vendetta, 2005

IMDb: 8.2 

Özet: Gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. 

Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Rupert Graves 

Yönetmen: James McTeigue

1. The Matrix, 1999

1. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7    

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır.    

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss    

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

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