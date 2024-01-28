28 Ocak Avrupa Veri Koruma Günü'nde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Harika Siber Güvenlik ve Hacker Filmleri
28 Ocak Avrupa Veri Koruma Günü'nde İzlenebilecek Hepsi Birbirinden Harika Siber Güvenlik ve Hacker Filmleri
Siber güvenlik, yaklaşık yarım asırdır Hollywood'un ilgi odağında yer alıyor. Teknolojinin giderek hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ve 21. yüzyılın başından itibaren bu alana duyulan güvenin artmasıyla siber güvenlik temalı filmlere olan ilgi ve popülerlik dünya çapında büyük bir artış gösterdi. Biz de sizler için 28 Ocak Avrupa Veri Koruma Günü'ne özel olarak siber güvenlik ve hacker temalı filmleri derledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Blackhat, 2015
19. The Net, 1995
18. The Fifth Estate, 2013
17. Hackers, 1995
16. Swordfish, 2001
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15. Tron, 1982
14. The Italian Job, 2003
13. Sneakers, 1992
12. Live Free or Die Hard, 2007
11. WarGames, 1983
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10. Enemy of the State, 1998
9. Snowden, 2016
8. Who Am I, 2014
7. Minority Report, 2002
6. Office Space, 1999
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5. Ex Machina, 2014
4. The Social Network, 2010
3. Ghost in the Shell, 1995
2. V for Vendetta, 2005
1. The Matrix, 1999
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