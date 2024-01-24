Netflix’in Yeni Kore Yapımı Gerilim Draması “The Bequeathed”i İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Netflix’in Yeni Kore Yapımı Gerilim Draması “The Bequeathed”i İzleyenlerden Gelen Tepkiler
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Heyecanla Beklenen Netflix'in Kore yapımı yeni gizem ve gerilim dolu draması 'The Bequeathed' 19 Ocak’ta izleyiciyle buluştu.
Oyuncu kadrosunda Kim Hyun-joo, Park Hee-soon, Park Byeong-eun, Ryu Kyung-Soo ve Park Sung-Hoon gibi dev isimlerin yer aldığı mini dizi toplamda 6 bölümden oluşuyor.
Yoon Seo-ha, üniversitede saat ücretiyle çalışan bir öğretim görevlisidir. Hayatı, uzaktaki bir amcasının ölüm haberi ve ardından gelen beklenmedik miras ile bambaşka bir yola girer.
Seo-ha, bu haberle birlikte ailesinin unutulmuş sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Üvey kardeşi Kim Young-ho da mirastan payını isteyince, işler daha da karışır.
Bu arada Dedektif Choi Sung-Joon köyde son zamanlarda meydana gelen olayların Yoon Seo-Ha'nın aile mezarlığıyla ilgili olduğundan şüphelenir ve araştırmasını derinleştirir.
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Senaryosunu Yeon Sang-Ho'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Min Hong-Nam üstlenmiştir.
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