Başrolünde Glen Powell'in Yer Aldığı Romantik Gerilim Filmi 'Hit Man'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Glen Powell'in Yer Aldığı Romantik Gerilim Filmi 'Hit Man'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Richard Linklater'ın yönetmenliğini üstlendiği, Glen Powell'ın başrolde olduğu romantik gerilim filmi 'Hit Man'in ilk fragmanı çıktı.
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Başrolünde Glen Powell'ın yer aldığı romantik gerilim filmi, izleyiciye adeta bir casusluk hikayesi anlatacak.
Richard Linklater'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin merkezinde tehlikeli bir görevde gizli bir ajanın yaşadıkları yer alıyor.
"Top Gun: Maverick" ve "Anyone But You"nun gişe başarısı sayesinde şimdiden yıldızı parlayan isimlerden biri haline gelen Glen Powell, filmde düzgün bir profesör olan Gary Johnson'ı canlandırıyor.
Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Molly Bernard ve Evan Holtzman gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı "Hit Man", geçen yıl Londra Film Festivali'nde olumlu tepkiler alırken, bu hafta Sundance'te Spotlight Premiere bölümünde gösterildi.
7 Haziran'da Netflix'te yer alacak film sinemalarda gösterime girmeden önce Amerika'da vizyona girecek.
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Merakla beklenen filmin ilk fragmanı yayınlandı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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