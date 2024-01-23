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David Fincher 'Mindhunter' Dizisinin Yeni Sezonunun Çekilmeyeceğini Bu Sözlerle Doğruladı!

David Fincher 'Mindhunter' Dizisinin Yeni Sezonunun Çekilmeyeceğini Bu Sözlerle Doğruladı!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 18:03

'Mindhunter' dizisinin yapımcılarından olan ve yedi bölümün yönetmenliğini yapan David Fincher, seri katil merkezli yapımın Netflix için çok maliyetli olduğunu söyleyerek çekilmeyeceğini doğruladı.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

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Netflix’in seri katillere farklı bir bakış açısı getiren polisiye dizisi 2019'un Ağustos ayında ikinci sezonun yayınlanmasından bu yana süresiz olarak askıya alınmıştı.

Netflix’in seri katillere farklı bir bakış açısı getiren polisiye dizisi 2019'un Ağustos ayında ikinci sezonun yayınlanmasından bu yana süresiz olarak askıya alınmıştı.

Yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle seyredilen dizinin yönetmeni David Fincher, ikinci sezonu yaptıktan sonraki yorgunluğunun dizinin geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığı anlamına geldiğini söylemişti.

Yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle seyredilen dizinin yönetmeni David Fincher, ikinci sezonu yaptıktan sonraki yorgunluğunun dizinin geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığı anlamına geldiğini söylemişti.

Geçtiğimiz şubat ayında "Mindhunter" dizisinin üçüncü sezon için yeniden başlatılmayacağı doğrulanmıştı. Ancak başrol oyuncusu Holt McCallany, Fincher'ın bu konuda geri adım atmaya hazırlandığını dile getirmişti.

Geçtiğimiz şubat ayında "Mindhunter" dizisinin üçüncü sezon için yeniden başlatılmayacağı doğrulanmıştı. Ancak başrol oyuncusu Holt McCallany, Fincher'ın bu konuda geri adım atmaya hazırlandığını dile getirmişti.

Bu iddianın ardından sosyal medyada izleyiciler heyecanlarını gizleyememişti. Detaylara burada yer verdik.👇

Le Journal du Dimanche'ye konuşan David Fincher, seri katil merkezli yapımın Netflix için çok maliyetli olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

Le Journal du Dimanche'ye konuşan David Fincher, seri katil merkezli yapımın Netflix için çok maliyetli olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

'İlk iki sezonla gurur duyuyorum, ancak bu çok pahalı bir dizi ve Netflix'in gözünde böyle bir yatırımı haklı çıkaracak kadar büyük bir izleyici kitlesini çekmedik' dedi. 'Onları suçlamıyorum, diziyi başlatmak için risk aldılar.'

Fincher daha sonra, yüksek bütçe ve düşük seyirci sayısı sebebiyle "Mindhunter" dizisinin kendisine fazla geldiğini açıkladı.

Fincher daha sonra, yüksek bütçe ve düşük seyirci sayısı sebebiyle "Mindhunter" dizisinin kendisine fazla geldiğini açıkladı.
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İkinci sezon yönetmeni Andrew Dominik, Collider'a "Mindhunter"ın üçüncü bir sezon ile devam etmesi halinde dizinin Los Angeles'ta geçeceğini söylemişti.

İkinci sezon yönetmeni Andrew Dominik, Collider'a "Mindhunter"ın üçüncü bir sezon ile devam etmesi halinde dizinin Los Angeles'ta geçeceğini söylemişti.

Ancak David Fincher, "Mindhunter" dizisinin yeni sezonunun çekilmeyeceğini doğruladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ancak David Fincher, "Mindhunter" dizisinin yeni sezonunun çekilmeyeceğini doğruladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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