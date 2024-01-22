'Ben 10' Serisinin Yaratıcısı Yetişkinlere Odaklı Yeni Versiyonuyla İlgili Bazı Açıklamalar Yaptı!
'Ben 10' Serisinin Yaratıcısı Yetişkinlere Odaklı Yeni Versiyonuyla İlgili Bazı Açıklamalar Yaptı!
Kaynak: https://www.webtekno.com/ben-10-yarat...
2000'li neslin sabahları ekran başında olmasına sebep olan 'Ben 10' serisinin yaratıcısı Duncan Rouleau, serinin yeni versiyonuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. 👇
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2000 neslinin çocukluk kahramanlarından olan 'Ben 10', güncel olarak daha çok güldürmeye ve ders vermeye yönelik karikatür tarzı karakterler sunuyor.
O yıllardan beri daha yetişkin odaklı konuları anlatan 'Ben 10' bir nesli ekrana kitlemeyi başarmıştı.
Şimdi de Ben 10’in yaratıcısı, her ne kadar serinin şu anki hâlinden memnun olsa da Ben 10’i daha çok görmek istediğimiz, yetişkin odaklı bir şekilde sunabileceği bir fikre yeşil ışık verdi.
Cartoon Base’in röportajdaki sorularına cevap veren Duncan Rouleau, hem serinin ilerleyişi hem eskiye bakıp bakmadığı hem de serinin geleceği hakkında bazı soruları cevaplandırdı.
Duncan, yetişkinlere odaklı bir 'Ben 10' serisi yapmak isteyip istemeyeceğine yönelik bir soruya; kendisi, daha yetişkin odaklı konuları işleyen bir Ben 10 serisinin, Marvel filmleri tarzında oldukça oturaklı olacağını belirtti. Bu yetişkin konuların ise duygusal, sosyal ve politik konularda değerlendirilebileceğinin altını çizdi.
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Fakat hepimizin sevdiği o ilk 'Ben 10’ serisine yönelik bir devamlılığın söz konusu olmayacağını da söyledi. Duncan; geriye bakmadıklarını, sadece bir fikir üzerinden yürüyüp onu çeşitlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Bu da ilerleyen dönemde gelecek bir 'Ben 10' yapımının oldukça alışılmadık bir şekilde karşımıza çıkacağı anlamına geliyor.
Siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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