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Jesse Eisenberg ve Riley Keough Gerçeküstü Komedi Draması “Sasquatch Sunset” Filmi İçin Koca Ayak Rolü Yaptı!

Jesse Eisenberg ve Riley Keough Gerçeküstü Komedi Draması “Sasquatch Sunset” Filmi İçin Koca Ayak Rolü Yaptı!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 15:51

Başrollerinde Riley Keough ve Jesse Eisenberg yer aldıkları “Sasquatch Sunset”, Türkçe’ye “Koca Ayak Yeti” olarak çevrilen filmde koca ayak rolüne girmenin zorluklarını anlattılar.

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/reviews...
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Başrollerinde Riley Keough ve Jesse Eisenberg'in yer aldığı efsanevi canavarların vahşi doğada nasıl davrandıklarını anlatan absürt komedi 'Sasquatches Sunset' Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.

Başrollerinde Riley Keough ve Jesse Eisenberg'in yer aldığı efsanevi canavarların vahşi doğada nasıl davrandıklarını anlatan absürt komedi 'Sasquatches Sunset' Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.

Bleecker Street tarafından desteklenen uzun metrajlı filmde Terrence Malick’in 1978 yapımı dönem draması “Days of Heaven”, Stanley Kubrick’in “2001: A Space Odyssey” filmindeki Dawn of Man sekansı ve “Planet of the Apes”ten esinlendiler.

Bleecker Street tarafından desteklenen uzun metrajlı filmde Terrence Malick’in 1978 yapımı dönem draması “Days of Heaven”, Stanley Kubrick’in “2001: A Space Odyssey” filmindeki Dawn of Man sekansı ve “Planet of the Apes”ten esinlendiler.

Filmde efsanevi yaratıklardan birini canlandıran Christophe Zajac-Denek, Audible’ın sunduğu Variety Studio’da yaptığı konuşmada, “Oraya vardığımızda yüzümdeki her şeyi tıraş etmem gerekiyordu diyerek anlattı:

Filmde efsanevi yaratıklardan birini canlandıran Christophe Zajac-Denek, Audible’ın sunduğu Variety Studio’da yaptığı konuşmada, “Oraya vardığımızda yüzümdeki her şeyi tıraş etmem gerekiyordu diyerek anlattı:

“Oraya vardığımızda yüzümdeki her şeyi tıraş etmem gerekiyordu; ardından saç, makyaj ve kürk uygulamak ve ardından bizim için özel olarak yapılmış bir kostümün içine girmek iki saatimizi alıyordu,” dedi.

David Zellner ve Nathan Zellner’ın yönettiği “Sasquatch Sunset”, hiç diyalog içermeyen film Sasquatch’ın günlük yaşamının gerçek bir tasvirini anlatmayı vaat ediyor.

David Zellner ve Nathan Zellner’ın yönettiği “Sasquatch Sunset”, hiç diyalog içermeyen film Sasquatch’ın günlük yaşamının gerçek bir tasvirini anlatmayı vaat ediyor.

Tüm oyuncuların Koca Ayak’ın bir versiyonunu canlandırdığı filmde Keough, “Fiziksel olarak şimdiye kadar yaptığım en zorlu işlerden biriydi, kostümün içinde birkaç adım attığınızda nefes nefese kalıyordunuz.” dedi.

Tüm oyuncuların Koca Ayak’ın bir versiyonunu canlandırdığı filmde Keough, “Fiziksel olarak şimdiye kadar yaptığım en zorlu işlerden biriydi, kostümün içinde birkaç adım attığınızda nefes nefese kalıyordunuz.” dedi.
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Oyuncular, sette birkaç gün “Koca Ayak Okulu”na katıldılar ve Eisenberg tarafından tutulan bir pandomim koçuyla çalıştılar.

Oyuncular, sette birkaç gün “Koca Ayak Okulu”na katıldılar ve Eisenberg tarafından tutulan bir pandomim koçuyla çalıştılar.

Eisenberg, “Prova yapıyorduk ve aynı ailenin parçasıymışız gibi görünmesi için uyumlu hareketler yapmaya çalışıyorduk.' diyor.

Kapsamlı hazırlığa rağmen, tüm bu protezlerden kaynaklanan pek çok teknik zorluk yaşanmış. Keough, “Yüzümüzü nasıl hareket ettireceğimizi yeniden öğrenmek zorunda kaldık." dediler.

Kapsamlı hazırlığa rağmen, tüm bu protezlerden kaynaklanan pek çok teknik zorluk yaşanmış. Keough, “Yüzümüzü nasıl hareket ettireceğimizi yeniden öğrenmek zorunda kaldık." dediler.

Eisenberg yoğun makyajın kendisini aşırı rol yapmaya zorladığını, böylece kameranın yüz ifadelerini algılayabildiğini söyledi. Eisenberg, “Yüz kaslarınızın nüansını algılayan bir filme kıyasla normalde yapacağınızdan %10 ya da %30 daha fazla rol yapıyorsunuz” dedi. “Abartmak zorundasınız.”

Jesse Eisenberg ve Riley Keough, bu rollerin üstesinden gelebildiler mi merakla bekliyoruz.👇

Jesse Eisenberg ve Riley Keough, bu rollerin üstesinden gelebildiler mi merakla bekliyoruz.👇

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