Jesse Eisenberg ve Riley Keough Gerçeküstü Komedi Draması “Sasquatch Sunset” Filmi İçin Koca Ayak Rolü Yaptı!
Jesse Eisenberg ve Riley Keough Gerçeküstü Komedi Draması “Sasquatch Sunset” Filmi İçin Koca Ayak Rolü Yaptı!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/reviews...
Başrollerinde Riley Keough ve Jesse Eisenberg yer aldıkları “Sasquatch Sunset”, Türkçe’ye “Koca Ayak Yeti” olarak çevrilen filmde koca ayak rolüne girmenin zorluklarını anlattılar.
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Başrollerinde Riley Keough ve Jesse Eisenberg'in yer aldığı efsanevi canavarların vahşi doğada nasıl davrandıklarını anlatan absürt komedi 'Sasquatches Sunset' Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.
Bleecker Street tarafından desteklenen uzun metrajlı filmde Terrence Malick’in 1978 yapımı dönem draması “Days of Heaven”, Stanley Kubrick’in “2001: A Space Odyssey” filmindeki Dawn of Man sekansı ve “Planet of the Apes”ten esinlendiler.
Filmde efsanevi yaratıklardan birini canlandıran Christophe Zajac-Denek, Audible’ın sunduğu Variety Studio’da yaptığı konuşmada, “Oraya vardığımızda yüzümdeki her şeyi tıraş etmem gerekiyordu diyerek anlattı:
David Zellner ve Nathan Zellner’ın yönettiği “Sasquatch Sunset”, hiç diyalog içermeyen film Sasquatch’ın günlük yaşamının gerçek bir tasvirini anlatmayı vaat ediyor.
Tüm oyuncuların Koca Ayak’ın bir versiyonunu canlandırdığı filmde Keough, “Fiziksel olarak şimdiye kadar yaptığım en zorlu işlerden biriydi, kostümün içinde birkaç adım attığınızda nefes nefese kalıyordunuz.” dedi.
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Oyuncular, sette birkaç gün “Koca Ayak Okulu”na katıldılar ve Eisenberg tarafından tutulan bir pandomim koçuyla çalıştılar.
Kapsamlı hazırlığa rağmen, tüm bu protezlerden kaynaklanan pek çok teknik zorluk yaşanmış. Keough, “Yüzümüzü nasıl hareket ettireceğimizi yeniden öğrenmek zorunda kaldık." dediler.
Jesse Eisenberg ve Riley Keough, bu rollerin üstesinden gelebildiler mi merakla bekliyoruz.👇
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