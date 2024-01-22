John Wick'in Yıldızı Serinin Spin-Off Dizisi The Continental'ı Çok Ağır Bir Şekilde Eleştirdi

John Wick serisinin yıldızı Ian McShane, serinin 1970'lerde geçen spin-off dizisi The Continental'ı şiddetli bir şekilde eleştirdi. Dizi, McShane'in canlandırdığı Winston karakterinin New York'taki Continental Hotel'in nasıl sahibi olduğunu anlatıyor. Detaylar içerikte. 👇

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