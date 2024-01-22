John Wick'in Yıldızı Serinin Spin-Off Dizisi The Continental'ı Çok Ağır Bir Şekilde Eleştirdi
John Wick'in Yıldızı Serinin Spin-Off Dizisi The Continental'ı Çok Ağır Bir Şekilde Eleştirdi
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Ian McShane, "John Wick" serisindeki Winston Scott karakteriyle tanınan deneyimli bir aktör.
Yakın zamanlarda McShane, serinin geçmişini anlatan ve Amazon Prime Video Türkiye'de yayınlanan spin-off dizisi "The Continental" hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Dizi, 1970'lerde geçerek genç Winston'ın New York'taki Continental Hotel'in nasıl sahibi olduğunu anlatıyor ve Colin Woodell, bu dizide genç Winston'u canlandırıyor.
Diziyi izlemeyi reddeden McShane, dizinin John Wick serisinin popülaritesini kullanma girişimi olduğunu belirtti ve "Keanu Reeves ve Chad Stahelski'nin de izlediğini sanmıyorum" diyerek eleştirilerini sürdürdü.
McShane, yapımcıların kendileriyle herhangi bir iletişimde bulunmadıklarını vurgulayarak dizinin yayınlanmasını bir küstahlık olarak nitelendirdi ve ilgisi olmadığını ifade etti.
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The Continental ayrıca, hikayesinin ilgi çekici olmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
ScreenRant'tan Rachel LaBonte, dizinin içeriğinin gerekli olmadığını; Variety'den Alison Herman, hikayenin harekete geçmesinin uzun sürdüğünü belirtti.
The Wrap'tan Gregory Lawrence ise Colin Woodell'in Winston rolü için yanlış bir seçim olduğunu ya da yanlış yönlendirildiğini iddia etti.
Comicbook.com'dan Charlie Ridgley, oyuncu kadrosunun performansını olumlu bulurken hataların senaryodan kaynaklandığını ima etti.
SlashFilm'den Jeremy Mathai dizinin, filmlerin oluşturduğu gizemi boşa çıkardığını söylerken Slant Magazine'den Ross McIndoe, diziyi "ekonomik bir otel" gibi ucuz, cazibesiz ve özelliksiz olarak niteledi.
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IndieWire'dan Ben Travers ise The Continental için "içi boş bir taklit" ifadesini kullandı.
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