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John Wick'in Yıldızı Serinin Spin-Off Dizisi The Continental'ı Çok Ağır Bir Şekilde Eleştirdi

John Wick'in Yıldızı Serinin Spin-Off Dizisi The Continental'ı Çok Ağır Bir Şekilde Eleştirdi

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:50

John Wick serisinin yıldızı Ian McShane, serinin 1970'lerde geçen spin-off dizisi The Continental'ı şiddetli bir şekilde eleştirdi. Dizi, McShane'in canlandırdığı Winston karakterinin New York'taki Continental Hotel'in nasıl sahibi olduğunu anlatıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Ian McShane, "John Wick" serisindeki Winston Scott karakteriyle tanınan deneyimli bir aktör.

Ian McShane, "John Wick" serisindeki Winston Scott karakteriyle tanınan deneyimli bir aktör.

Yakın zamanlarda McShane, serinin geçmişini anlatan ve Amazon Prime Video Türkiye'de yayınlanan spin-off dizisi "The Continental" hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Yakın zamanlarda McShane, serinin geçmişini anlatan ve Amazon Prime Video Türkiye'de yayınlanan spin-off dizisi "The Continental" hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Dizi, 1970'lerde geçerek genç Winston'ın New York'taki Continental Hotel'in nasıl sahibi olduğunu anlatıyor ve Colin Woodell, bu dizide genç Winston'u canlandırıyor.

Dizi, 1970'lerde geçerek genç Winston'ın New York'taki Continental Hotel'in nasıl sahibi olduğunu anlatıyor ve Colin Woodell, bu dizide genç Winston'u canlandırıyor.

Diziyi izlemeyi reddeden McShane, dizinin John Wick serisinin popülaritesini kullanma girişimi olduğunu belirtti ve "Keanu Reeves ve Chad Stahelski'nin de izlediğini sanmıyorum" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Diziyi izlemeyi reddeden McShane, dizinin John Wick serisinin popülaritesini kullanma girişimi olduğunu belirtti ve "Keanu Reeves ve Chad Stahelski'nin de izlediğini sanmıyorum" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

McShane, yapımcıların kendileriyle herhangi bir iletişimde bulunmadıklarını vurgulayarak dizinin yayınlanmasını bir küstahlık olarak nitelendirdi ve ilgisi olmadığını ifade etti.

McShane, yapımcıların kendileriyle herhangi bir iletişimde bulunmadıklarını vurgulayarak dizinin yayınlanmasını bir küstahlık olarak nitelendirdi ve ilgisi olmadığını ifade etti.
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The Continental ayrıca, hikayesinin ilgi çekici olmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

The Continental ayrıca, hikayesinin ilgi çekici olmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

ScreenRant'tan Rachel LaBonte, dizinin içeriğinin gerekli olmadığını; Variety'den Alison Herman, hikayenin harekete geçmesinin uzun sürdüğünü belirtti.

ScreenRant'tan Rachel LaBonte, dizinin içeriğinin gerekli olmadığını; Variety'den Alison Herman, hikayenin harekete geçmesinin uzun sürdüğünü belirtti.

The Wrap'tan Gregory Lawrence ise Colin Woodell'in Winston rolü için yanlış bir seçim olduğunu ya da yanlış yönlendirildiğini iddia etti.

The Wrap'tan Gregory Lawrence ise Colin Woodell'in Winston rolü için yanlış bir seçim olduğunu ya da yanlış yönlendirildiğini iddia etti.

Comicbook.com'dan Charlie Ridgley, oyuncu kadrosunun performansını olumlu bulurken hataların senaryodan kaynaklandığını ima etti.

Comicbook.com'dan Charlie Ridgley, oyuncu kadrosunun performansını olumlu bulurken hataların senaryodan kaynaklandığını ima etti.

SlashFilm'den Jeremy Mathai dizinin, filmlerin oluşturduğu gizemi boşa çıkardığını söylerken Slant Magazine'den Ross McIndoe, diziyi "ekonomik bir otel" gibi ucuz, cazibesiz ve özelliksiz olarak niteledi.

SlashFilm'den Jeremy Mathai dizinin, filmlerin oluşturduğu gizemi boşa çıkardığını söylerken Slant Magazine'den Ross McIndoe, diziyi "ekonomik bir otel" gibi ucuz, cazibesiz ve özelliksiz olarak niteledi.
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IndieWire'dan Ben Travers ise The Continental için "içi boş bir taklit" ifadesini kullandı.

IndieWire'dan Ben Travers ise The Continental için "içi boş bir taklit" ifadesini kullandı.

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