Bu Kadar Ders Yeter! Sömestr Tatilinin Keyfini Çıkarırken Çocuklarınızla Birlikte İzleyebileceğiniz Filmler

IMDb: 6,6

Özet: Migo adındaki genç ve zeki bir yeti, “küçük ayak” olarak bilinen insanların varlığına inanmaktadır. Migo, bu fikrinde diretse de kimseyi kendine inandıramaz. Yeti topluluğu küçük ayakların sadece bir efsane olduğunu düşünür. Ancak günün birinde beklenmedik bir şey olur ve karşısına bir insan çıkıverir.

Yönetmen Jason A. Reisig, Karey Kirkpatrick

Oyuncular: Channing Tatum, James Corden, Zendaya