Bu Kadar Ders Yeter! Sömestr Tatilinin Keyfini Çıkarırken Çocuklarınızla Birlikte İzleyebileceğiniz Filmler
Bu Kadar Ders Yeter! Sömestr Tatilinin Keyfini Çıkarırken Çocuklarınızla Birlikte İzleyebileceğiniz Filmler
Sömestr tatilinin keyfini çıkarırken çocuklarınızla birlikte kaliteli vakit geçirebileceğiniz, hem eğlendirecek hem de onlara farklı düşünce ve bakış açıları kazandıracak 20 efsane filmi sizler için derledik.
Şimdiden keyifli seyirler...
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20. The Ice Age: Adventures of Buck Wild (2022)
19. Chupa (2023)
18. Rumble (2022)
17. Otel Transilvanya 4: Transformanya (2022)
16. Bee Movie (2007)
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15. Baby's Day Out (1994)
14. Smallfoot (2018)
13. Frozen II (2019)
12. Elemental (2023)
11. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023)
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10. Encanto (2021)
9. The Mitchells vs the Machines (2021)
8. Marcel the Shell with Shoes On (2021)
7. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
6. The Incredibles (2004)
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5. Monsters, Inc. (2001)
4. Ratatouille (2007)
3. Finding Nemo (2003)
2. Up (2009)
1. WALL·E (2008)
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