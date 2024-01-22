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Bu Kadar Ders Yeter! Sömestr Tatilinin Keyfini Çıkarırken Çocuklarınızla Birlikte İzleyebileceğiniz Filmler

Bu Kadar Ders Yeter! Sömestr Tatilinin Keyfini Çıkarırken Çocuklarınızla Birlikte İzleyebileceğiniz Filmler

film Ara tatil
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:01

Sömestr tatilinin keyfini çıkarırken çocuklarınızla birlikte kaliteli vakit geçirebileceğiniz, hem eğlendirecek hem de onlara farklı düşünce ve bakış açıları kazandıracak 20 efsane filmi sizler için derledik. 

Şimdiden keyifli seyirler...

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20. The Ice Age: Adventures of Buck Wild (2022)

20. The Ice Age: Adventures of Buck Wild (2022)

IMDb: 4,5

Özet: Sonuncu Buz Devri filminde, bir başka Paleolitik Çağ macerasına çıkıyoruz! Film, dinozorhakimiyetini savuşturmak için Crash ve Eddie sıçanlarıyla bir araya gelen gelincik Buck Wild'a odaklanıyor.

Seslendirenler: Simon Pegg, Utkarsh Ambudkar, Sean Kenin, Jake Green

Yönetmen: John C. Donkin

19. Chupa (2023)

19. Chupa (2023)

IMDb: 5,5

Özet: Genç Alex, ailesini ziyaret etmek için Meksika’ya gider. Burada büyükbabasının kulübesinde gizlenmiş genç bir chupacabra keşfeder. Kısa süre içerinde ikisi arasında beklenmedik bir arkadaşlık oluşur. Efsanevi yaratığı kurtarmak için Alex ve kuzenleri ömür boyu sürecek bir maceraya atılır.

Yönetmen Jonás Cuarón

Oyuncular: Demian Bichir, Christian Slater, Evan Whitten

18. Rumble (2022)

18. Rumble (2022)

IMDb: 5,9

Özet: Canavar güreşinin küresel bir spor olduğu ve canavarların süperstar sporcular olduğu bir dünya düşünün. Genç Winnie, sevimli ve mazlum canavarlara koçluk yaparak babasının ayak izlerini takip etmeye çalışır.

Seslendirenler: Geraldine Viswanathan, Will Arnett, Stephen A. Smith

Yönetmen: Hamish Grieve

17. Otel Transilvanya 4: Transformanya (2022)

17. Otel Transilvanya 4: Transformanya (2022)

IMDb: 6,0

Özet: Serinin dördüncü filminde, Dr. Van Helsig, canavarları insana, Johnny'yi de canavara dönüştüren bir makine icat ediyor. Bu vücut formlarında ebediyen kalmamak için geri dönmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor.

Seslendirenler: Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn

Yönetmen: Derek Drymon, Jennifer Kluska

16. Bee Movie (2007)

16. Bee Movie (2007)

IMDb: 6,1

Özet: Arı Barry Benson, üniversiteyi bitirince kariyerindeki tek seçeneğin bal yapmak olduğunu görür. Hayal kırıklığı yaşayan Barry kovandan çıkar ve ölümle burun buruna gelir. Hayatını ise çiçekçi Vanessa kurtarır. Arılar yasasını çiğneyen Barry, Vanessa ile dostluk kurar. İnsanların arıların balları yediğini ve zorla ballara sahip olduğunu gören Barry insanlığa savaş açar.

Yönetmen Simon J. Smith, Steve Hickner 

Seslendirenler: Jerry Seinfeld, Renée Zellweger, Matthew Broderick

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15. Baby's Day Out (1994)

15. Baby's Day Out (1994)

IMDb: 6,2

Özet: Bebek Bink ailesiyle beraber bir konakta yaşamaktadır. Aile bebeğin fotoğraflarını çektirmek istemektedir. Ancak 3 sahtekar, fotoğrafçı gibi davranıp bebeği kaçırırlar.

Yönetmen: Patrick Read Johnson

Oyuncular: Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano

14. Smallfoot (2018)

14. Smallfoot (2018)

IMDb: 6,6

Özet: Migo adındaki genç ve zeki bir yeti, “küçük ayak” olarak bilinen insanların varlığına inanmaktadır. Migo, bu fikrinde diretse de kimseyi kendine inandıramaz. Yeti topluluğu küçük ayakların sadece bir efsane olduğunu düşünür. Ancak günün birinde beklenmedik bir şey olur ve karşısına bir insan çıkıverir. 

Yönetmen Jason A. Reisig, Karey Kirkpatrick 

Oyuncular: Channing Tatum, James Corden, Zendaya

13. Frozen II (2019)

13. Frozen II (2019)

IMDb: 6,8

Özet: Elsa, hayatını etkileyen bir sorunun cevabını arar. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabını bulmak için Erindel'in dışındaki ormana, bir bilinmeyene doğru giden Elsa, geçmişi ile ilgili gerçeklerle yüzleşecektir. 

Yönetmen Jennifer Lee, Chris Buck 

Oyuncular: Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad

12. Elemental (2023)

12. Elemental (2023)

IMDb: 7

Özet: Kıvrak zekalı, ateşli genç bir kadın olan Alev ile hayatı akışında yaşayan, duygusal Deniz, Elemental Şehri’nde yaşayan iki dosttur. Onların arasındaki bağ, Amber’ın yaşadıkları dünyaya dair olan görüşlerinin değişmesine neden olur. Ateş ve su ementinden iki zıt kutup, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.

Yönetmen Peter Sohn

Oyuncular: Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen

11. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023)

11. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023)

IMDb: 7,2

Özet: Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası, insanların dünyasını korumaya çalışırken kendilerini büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulan Kaplumbağa kardeşlerin hikayesini konu ediyor. 

Yönetmen Jeff Rowe, Kyler Spears

Oyuncular: Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Hannibal Buress

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10. Encanto (2021)

10. Encanto (2021)

IMDb: 7,2

Özet: Encanto adı verilen sihirli yerde yaşayan Madrigal ailesinde bir kişi hariç her bir çocuk, endisine özgü sihirli bir hediye ile kutsanır. Yalnızca Mirabel'in sihirli güçleri yoktur. Ancak Encanto'yu çevreleyen sihir tehlikedir ve ailenin yuvası tehdit edildiğinde onların tek umudu Mirabel olur.

Yönetmen Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush

Oyuncular: Stephanie Beatriz, John Leguizamo, Wilmer Valderrama

9. The Mitchells vs the Machines (2021)

9. The Mitchells vs the Machines (2021)

IMDb: 7,6

Özet: Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna gitmek için hazırlıklara başlayan Katie’ye bu yolculuğunda ailesi de eşlik eder. 

Yönetmen Michael Rianda, Jeff Rowe 

Oyuncular: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

8. Marcel the Shell with Shoes On (2021)

8. Marcel the Shell with Shoes On (2021)

IMDb: 7,7

Özet: Marcel, büyükannesi Connie ve evcil hayvanı Alan ile renkli bir varoluş sürdüren bir inç boyunda sevimli bir deniz kabuğudur. Bir zamanlar genişleyen bir kabuk topluluğunun parçasıyken, şimdi gizemli bir trajediden kurtulanlar olarak yalnız yaşarlar. 

Yönetmen Dean Fleischer-Camp 

Oyuncular: Jenny Slate, Dean Fleischer-Camp, Isabella Rossellini

7. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

7. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

IMDb: 7,9

Özet: Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi memleketlerine döndürmeyi unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. 

Yönetmen Steven Spielberg

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace

6. The Incredibles (2004)

6. The Incredibles (2004)

IMDb: 8

Özet: Animasyon kahramanı Mr Incredible adı altında dünyada var olan kötülüklerle mücadele eden ve insanları kötücül şeylerden korumaya çalışan Bob Parr, dünyaca meşhurdur. Bir süre sonra hayatının bu denli yorucu olmasından yana şikayetçi olup emekliye ayrılmak ister. 

Yönetmen Brad Bird

Oyuncular: Jason Lee, Brad Bird, Sarah Vowell

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5. Monsters, Inc. (2001)

5. Monsters, Inc. (2001)

IMDb: 8,1

Özet: 'Sevimli Canavarlar', Canavarlar Dünyası isimli kendilerine ait bir dünyada yaşayan ve yaşayabilmek için insanlara ihtiyaç duyan ilginç ve sevimli canavarların dünyasının insanlarla karıştığı an ortaya çıkan trajikomik hikayeyi anlatır. 

Yönetmen Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich 

Oyuncular: John Goodman, Billy Crystal, Steve Buscemi

4. Ratatouille (2007)

4. Ratatouille (2007)

IMDb: 8,1

Özet: Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir: Aşçı olabilmek! Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranının kanalizasyonunda bulur. Restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yapan Remy, tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşmıştır. 

Yönetmen Brad Bird

Oyuncular: Patton Oswalt, Brad Garrett, Lou Romano

3. Finding Nemo (2003)

3. Finding Nemo (2003)

IMDb: 8,2

Özet: Nemo içerisinde yaşadığı yere karşı konulamaz bir ilgi ve merak duyuyor. Ancak bu büyülü dünyanın güzellikleri olduğu kadar tehlikeleri de çoktur, ve bu tehlikelerden Nemo'yu korumak isteyen babası çocuğunu büyük bir titizlikle koruyor. Ancak bir gün aniden ortadan kaybolan Nemo'nun başına türlü talihsizlikler gelecek, babası da ardından tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

Yönetmen Andrew Stanton, Lee Unkrich 

Oyuncular: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould

2. Up (2009)

2. Up (2009)

IMDb: 8,3

Özet: Maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir.

Yönetmen Pete Docter, Bob Peterson 

Oyuncular: Edward Asner, Jordan Nagai, Bob Peterson

1. WALL·E (2008)

1. WALL·E (2008)

IMDb: 8,4

Özet: Vol.i, günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle Dünya’yı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Vol.i’ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan yalnız Vol.i’nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve’nın gelmesiyle son bulur.

Yönetmen Andrew Stanton 

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

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