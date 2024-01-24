Ünlü Yönetmen Oliver Stone Önüne Geleni Topa Tutan Sert Açıklamalarda Bulundu

Ünlü yönetmen Oliver Stone, Hollywood'un mevcut durumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Stone, Ryan Gosling'in 'Barbie' filminde Ken rolünü üstlenmesini eleştirerek Gosling'in bu tür projelerde zamanını boşa harcadığını ve daha ciddi filmlerde rol alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 'John Wick' filmlerini, akademiyi ve 'Hızlı ve Öfkeli' serisini de eleştirdi. Detaylar içerikte. 👇

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