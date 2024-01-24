Ünlü Yönetmen Oliver Stone Önüne Geleni Topa Tutan Sert Açıklamalarda Bulundu
Ünlü Yönetmen Oliver Stone Önüne Geleni Topa Tutan Sert Açıklamalarda Bulundu
Ünlü yönetmen Oliver Stone, Hollywood'un mevcut durumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Stone, Ryan Gosling'in 'Barbie' filminde Ken rolünü üstlenmesini eleştirerek Gosling'in bu tür projelerde zamanını boşa harcadığını ve daha ciddi filmlerde rol alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 'John Wick' filmlerini, akademiyi ve 'Hızlı ve Öfkeli' serisini de eleştirdi. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü yönetmen ve senarist Oliver Stone, Hollywood'un mevcut durumunu eleştiren sert açıklamalar yaptı.
Ryan Gosling'in "Barbie" filmiyle ilgili olarak Gosling'in bu tarz filmlerle zamanını boşa harcadığını ve daha ciddi projelere yönelmesi gerektiğini belirtti.
Stone ayrıca, John Wick gibi filmlerin de dahil olduğu modern sinema anlayışını, dünyanın mantıksızlığa doğru sürüklenmesi olarak nitelendirdi.
Uçakta izlediği "John Wick" filmi sırasında sık sık uyuyakaldığını ve filmde sürekli insanların öldürülmesiyle karşılaştığını söyledi.
Hollywood'un çocuksulaştırıldığı eleştirisini yapan Stone, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin bile Marvel filmlerine benzemeye başladığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Stone ayrıca, Hollywood'un son yıllarda çok hassas ve kırılgan bir hale geldiğini ifade etti. Akademinin politik doğruculuk konusunda sürekli fikir değiştirdiğini ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.
Stone, son yıllarda kampanyalı belgeselcilik alanına odaklandı. Geçen yıl, nükleer enerjinin yaygınlaştırılması çağrısında bulunan "Nuclear Now" hakkında konuştu.
Nükleer kazaların dünyanın sonunu getireceği yönündeki algıların abartılı olduğunu savundu ve Çernobil kazasının gerçekte çok az ölüme yol açtığını belirtti.
Ryan Gosling ise kızlarının henüz "Barbie"deki performansını izlemediklerini açıkladı.
Gosling, babalarının Ken olarak filmde rol almasının uygun olup olmadığını henüz kestiremediklerini söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda