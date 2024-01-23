Alkolik Bilim İnsanı Dede ve Torunun Maceraları Geri Dönüyor! Rick and Morty'nin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!
Alkolik Bilim İnsanı Dede ve Torunun Maceraları Geri Dönüyor! Rick and Morty'nin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!
Hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen ve dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan animasyon serisi Rick and Morty'nin yeni sezonunun başlangıç tarihi nihayet açıklandı.
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Hatırlarsanız Emmy ödüllü Rick and Morty, Aralık ayında 7. sezonuyla ekranlara veda etmişti.
Hollywood Reporter, geçtiğimiz yıl Hollywood'da yaşanan ve tam 5 ay boyunca devam eden Yazarlar Birliği grevinin yeni bölümlerin üretim sürecini ciddi anlamda sekteye uğrattığını söylemişti.
Bu durum, sektördeki dengeleri ve takvimleri alt üst ederken aynı zamanda izleyicileri de yeni bölümlerle buluşma heyecanından mahrum bırakmış oldu.
Her yıl yeni sezonu yayınlanan dizi 8. sezon tarihi ile bu geleneğe son vermiş oldu.
Büyük küçük her yaşa hitap eden Rick and Morty'nin 8. sezonu ise 2025 yılında izleyici ile buluşacak.
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Bu yılın heyecan verici duyurularından biri de Rick and Morty: The Anime adlı spinoff'un ilk sezonunun prömiyerinin gerçekleşecek olması oldu! Bu spinoff, izleyicilerin merakla beklediği bir yapım olup Rick and Morty evreninin anime versiyonunu sunacak.
Siz Rick and Morty'nin yeni sezonunu izleyecek misiniz?İ Yorumlarda buluşalım!
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