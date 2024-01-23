Hollywood'un "Çöplük Ayı" Olarak Kullandığı Ocak Ayında Seyirciyle Buluşan Geçmişten Günümüze En İyi Filmler
Hollywood'un "Çöplük Ayı" Olarak Kullandığı Ocak Ayında Seyirciyle Buluşan Geçmişten Günümüze En İyi Filmler
Ocak ayı, Hollywood için genellikle 'çöplük ayı' olarak kabul edilir. Bu dönemde stüdyolar ve dağıtımcılar, kendi standartlarına göre çok fazla çaba harcamaya değmeyen filmleri piyasaya sürerler. Bu filmler genellikle ödül kazanma ihtimali düşük olduğu için yıl sonuna saklanmaz, ayrıca büyük gişe gelirleri beklenmediğinden yaz veya tatil hafta sonları gibi yoğun dönemlerden kaçınılır. Biz de sizler için ocak ayında seyirciyle buluşmuş en iyi filmleri derledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Blackhat, 2015
19. Haywire, 2012
18. Mama, 2013
17. M3gan, 2022
16. Black Sea, 2014
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15. Plane, 2023
14. Half Baked, 1998
13. The Grey, 2011
12. The Beekeeper, 2024
11. Matinee, 1993
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10. Juice, 1992
9. Cloverfield, 2008
8. Timbuktu, 2014
7. From Dusk Till Dawn, 1996
6. Split, 2016
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5. Fish Tank, 2010
4. The Count of Monte Cristo, 2002
3. Like Father, Like Son, 2013
2. Taken, 2008
1. Before Sunrise, 1995
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