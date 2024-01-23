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Hollywood'un "Çöplük Ayı" Olarak Kullandığı Ocak Ayında Seyirciyle Buluşan Geçmişten Günümüze En İyi Filmler

Hollywood'un "Çöplük Ayı" Olarak Kullandığı Ocak Ayında Seyirciyle Buluşan Geçmişten Günümüze En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:01

Ocak ayı, Hollywood için genellikle 'çöplük ayı' olarak kabul edilir. Bu dönemde stüdyolar ve dağıtımcılar, kendi standartlarına göre çok fazla çaba harcamaya değmeyen filmleri piyasaya sürerler. Bu filmler genellikle ödül kazanma ihtimali düşük olduğu için yıl sonuna saklanmaz, ayrıca büyük gişe gelirleri beklenmediğinden yaz veya tatil hafta sonları gibi yoğun dönemlerden kaçınılır. Biz de sizler için ocak ayında seyirciyle buluşmuş en iyi filmleri derledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Blackhat, 2015

20. Blackhat, 2015

IMDb: 5.5 

Özet: İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın çok değişik yerlerinde kovalayacaktır. 

Oyuncular: Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei 

Yönetmen: Michael Mann

19. Haywire, 2012

19. Haywire, 2012

IMDb: 5.8 

Özet: Mallory Kane, genç ve güzel gizli bir özel dedektiftir. Mallory’nin öğreticisi Kenneth Mallory’i hükümetin izin vermediği ve devletin başındakilerin bilmemeyi tercih ettikleri bir göreve yollar. Ancak Barcelona’da kurtarılması gereken bir rehine öldürülünce, Kenneth Mallory’i Dublin’e başka gizli bir dedektif, Paul ile iş birliği yapması için gönderir. 

Oyuncular: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender 

Yönetmen: Steven Soderbergh

18. Mama, 2013

18. Mama, 2013

IMDb: 6.2 

Özet: Mama, Anne ve babaları öldürüldüğü gün ormanda ortadan kaybolan iki küçük kızın hikayesini anlatan doğaüstü bir gerilim filmi. Yıllar sonra kurtarılan kızlar yeni bir hayata başlar ancak geceleri hala biri ya da bir şeyin gelip üstlerini örtmeye çalıştığını fark ederler. Beş yıl önce Victoria ve Lilly adlı kız kardeşler, şehrin banliyösündeki mahallelerinden iz bırakmadan kaybolur. Amcaları Lucas ve kız arkadaşı Annabel o günden bu yana onları deli gibi aramaya devam eder. Mucize eseri çocukları yıkık dökük bir kulübede bulurlar fakat çift bir süre sonra evlerine sadece küçük kızları mı misafir olarak aldıklarını merak etmeye başlar. Annabel çocukları normal bir hayata alıştırmaya çalışırken, evlerinde bir kötülüğün var olduğundan iyiden iyiye emin olmaya başlar. Kız kardeşler travmaya bağlı stres mi yaşamaktadır yoksa onları ziyarete gelen bir hayalet mi vardır? Kayıp kızlar bunca yıl tek başlarına nasıl hayatta kalmışlardır? 

Oyuncular: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier 

Yönetmen: Andy Muschietti

17. M3gan, 2022

17. M3gan, 2022

IMDb: 6.4 

Özet: Gemma, yakın zamanda yetim kalmış olan yeğeni Cady'e destek olması ve arkadaşlık etmesi için bir robot tasarlar. Ancak küçük kız ile duygusal olarak bağ kurmaya programlanmış insansı robot, programlaması fazla iyi işlediği için yeni arkadaşı konusunda aşırı korumacı bir hale gelir. Bu korkutucu bağlanma durumu pek çok tehlikeyi de beraberinde getirir. 

Oyuncular: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng 

Yönetmen: Gerard Johnstone

16. Black Sea, 2014

16. Black Sea, 2014

IMDb: 6.4 

Özet: 30 yıllık denizcilik kariyeri eşi Chrissy’i ve çocuklarını kaybetmesine mal olan Robinson, 11 yıldır çalıştığı gemi hurdası bulup satan şirketten sebepsiz yere kovulduğunda eski donanmacı Robinson, kendini ıskartaya çıkartılmış ve gereksiz hisseder. Ancak II. Dünya Savaşı sırasında içi yığma altı dolu bir Alman U-Bot’unun Gürcü karasularında denizin altında yattığını öğrendiğinde kendini yeniden ispatlamanın bir yolunu bulur. 

Oyuncular: Jude Law, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn 

Yönetmen: Kevin Macdonald

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15. Plane, 2023

15. Plane, 2023

IMDb: 6.5 

Özet: Pilot Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı savaş alanına dönmüş bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance’in yardım isteyeceği tek bir kişi vardır; bu, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare’in kendisidir ve onda gördüğünden çok daha fazlası olduğunu öğrenecektir. 

Oyuncular: Gerard Butler, Mike Colter, Tony Goldwyn 

Yönetmen: Jean-François Richet

14. Half Baked, 1998

14. Half Baked, 1998

IMDb: 6.6 

Özet: Aralarında çok sıkı dostluk duyguları olan üç arkadaş, hapse giren arkadaşlarının kefalet parasını bulup onu dışarı çıkarmak için giriştikleri karmaşık ve komik olaylar zincirinden oluşan maceraları anlatılıyor. Yaptıkları akılcı plan birden beklenmeyen gelişmeler yüzünden suya düşmek üzeredir. Arkadaşlarını kurtarmak bir yana kendi başları da büyük bir belaya girmek üzeredir. 

Oyuncular: Dave Chappelle, Guillermo Diaz, Jim Breuer 

Yönetmen: Tamra Davis

13. The Grey, 2011

13. The Grey, 2011

IMDb: 6.7 

Özet: Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Ottway, ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir? 

Oyuncular: Liam Neeson, Dermot Mulroney, Frank Grillo 

Yönetmen: Joe Carnahan

12. The Beekeeper, 2024

12. The Beekeeper, 2024

IMDb: 6.8 

Özet: Eski bir ajan olan Adam Clay, değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar verir. Dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenen Clay, bu işin kökünü kazımadan asla durmayacaktır. Fakat dolandırıcıların bilmediği şey, Adam Clay’in eski bir “Beekeeper” ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacağıdır. 

Oyuncular: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi 

Yönetmen: David Ayer

11. Matinee, 1993

11. Matinee, 1993

IMDb: 6.9 

Özet: Bir şovmen, benzersiz bir film tecrübesine sahip küçük bir sahil kasabası ile Kübalı Füze krizi histerisini, film efektlerini, sahne aksesuarlarını ve kauçuk kıyafetlerini B filminde birleştiren kitschy korku şaşkınlığını kullanarak harcar. 

Oyuncular: John Goodman, Cathy Moriarty, Simon Fenton 

Yönetmen: Joe Dante

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10. Juice, 1992

10. Juice, 1992

IMDb: 7.0 

Özet: Farklı karakter ve düşünceye sahip, iyinin ve kötünün olduğu güç ve mutluluk peşinde koşan dört arkadaşın hikayesi. Her şey olağan devam ederken, planladıkları basit soygunda işlerin yolunda gitmemesi başlarına bela, polis ve fikir ayrılığını getirecektir. Film efsane rapçi 2pac'ın ilk deneyimi ve kendi değimiyle 'psikopatlığın' üzerine daha da sindiği bir yapım olma özelliğini de taşıyor. 

Oyuncular: Omar Epps, Tupac Shakur, Jermaine Hopkins 

Yönetmen: Ernest R. Dickerson

9. Cloverfield, 2008

9. Cloverfield, 2008

IMDb: 7.0 

Özet: New York’taki bir barda kulakları sağır eden bir gürültü duyulur, bardaki kargaşa sırasında davetliler merdivenden aşağıya kaçmaya çalışırken New York caddelerini alev alev yanan yıkıntı ve enkazlar kaplar. Ardından Manhattan tarafında şiddetli bir patlama olur, Özgürlük Heykelinin kafası tıpkı dev bir top güllesi gibi caddeye çarpar. New York’a düzenlenen bir canavar saldırısına tanıklık eden insanların öyküsü. 

Oyuncular: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan 

Yönetmen: Matt Reeves

8. Timbuktu, 2014

8. Timbuktu, 2014

IMDb: 7.1 

Özet: Kidane, Timbuktu yakınlarındaki çölde karısı Satima, kızı Toya ve 12 yaşındaki çobanları Issan ile birlikte kendi halinde bir hayat yaşamaktadır. Ancak Timbuktu yeni islamist-köktenci yönetim altına girmiştir. Acı ve sefalet içindeki halk bu cihatçı terör karşısında kaderlerine boyun eğmeyi reddederken, şehirde müzik, kahkaha, sigara ve futbol dahi yasaklanır. Her gün yeni mahkemeler Timbuktu’ya trajik ve absürt yeni kurallar buyurur. Birer gölgeye dönüştürülmeye çalışılan kadınlar ise ağırbaşlılıkla direnmektedirler. Tüm bunlar olurken Kidane ve ailesinin şehir ve kargaşadan uzaktaki yaşamları ise Kidane’nin, çok sevgili GPS adlı ineklerini katleden balıkçı Amadou’yu yanlışlıkla vurması ile değişir. Bu olay şehirden uzaktaki bu aileyi, yeni Timbuktu ve kurallarıyla tanıştıracaktır. 

Oyuncular: Ibrahim Ahmed, Abel Jafri, Toulou Kiki 

Yönetmen: Abderrahmane Sissako

7. From Dusk Till Dawn, 1996

7. From Dusk Till Dawn, 1996

IMDb: 7.2 

Özet: Gecko biraderler, rüzgarı arkalarına alıp Meksika’nın özgür ortamına doğru bir yolculuğa çıkarlar. Texas’ta sıkı bir soygun yaptıklarından dolayı, ne olur ne olmaz diye bir rahip ve ailesini de yanlarında rehin olarak bulundururlar. Buluşma için bir Meksika barının kapısını aşındırdıklarında başlarına geleceklerden habersizdirler. Mekan kesinlikle vampirlerin içeri alınmadığı barlardan değildir! 

Oyuncular: Harvey Keitel, George Clooney, Juliette Lewis 

Yönetmen: Robert Rodriguez

6. Split, 2016

6. Split, 2016

IMDb: 7.3 

Özet: Güvenilir psikiyatr Dr. Fletcher, Kevin adlı hastasının en az 23 farklı kişiliği bünyesinde barındırdığını kanıtlamıştır. Ancak henüz tamamen ortaya çıkmamış son bir kişilik vardır ki, meydana çıktığında diğer kişilikleri süpürecek çok vahşi bir karakterin habercisidir. Bu dizginlemesi zor gücün etkisiyle Kevin, 3 genç kızı kaçırıp yaşadığı yerde alıkoyar. Hırslı ve kararlı Casey'nin önderliğinde gençler hayatta kalabilmek için, Kevin içindeki şeytani güce tamamen boyun eğmeden önce oradan kaçmak zorundadırlar. 

Oyuncular: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson 

Yönetmen: M. Night Shyamalan

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5. Fish Tank, 2010

5. Fish Tank, 2010

IMDb: 7.3 

Özet: Genç ve işsiz annesinin yanında büyüyen Mia ve kardeşi, dar gelirli ailelerin oturduğu bir sosyal konutta yaşamaktadır. Kadınlığını gizlerken kadınsı düşler kuran, küçük kardeşiyle küfürsüz konuşmasa da bu dili sevgi aracı olarak kullanan, okuldan atılmış, arkadaştan yoksun genç kızın yaşamı, bir gün annesinin eve getirdiği yeni sevgiliyle alt üst olur. Sadece dans ederek rahatlayan ve şefkat özlemi içinde yanan Mia, bu olgun erkeğin yakınlığından çok etkilenir. 

Oyuncular: Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston Wareing 

Yönetmen: Andrea Arnold

4. The Count of Monte Cristo, 2002

4. The Count of Monte Cristo, 2002

IMDb: 7.7 

Özet: Edmond Dantes dürüst ve saf bir denizcidir. Huzur dolu yaşamında güzeller güzeli Mercedes ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak sakin yaşamı Mercedes’i kendisi için isteyen en iyi arkadaşı Fernand’ın ihanetiyle bir anda darmadağın olur. İşlemediği bir suçtan yargılanarak kendisini İf adıyla bilinen ünlü ada hapishanesinde bulur. Bundan sonrasında onu 13 yıl devam edecek bir kabus beklemektedir. Ada hapishanesinde geçen zor günlerinde o güne dek inandığı doğru ve yanlış kavramlarını terk eder. Artık sadece ve sadece ihanet edenlerden intikam alma düşüncesine odaklanmıştır. Sonunda aynı hapishanede kalan bir başka mahkum arkadaşının yardımıyla oradan kaçmayı başarır ve özgürlüğüne kavuşur. O artık çok zengin ve esrarengiz Monte Cristo Kontu’dur. Monte Cristo Kontu son derece kurnazca hareket eden acımasız bir adamdır ve tek amacı vardır: Kendisini tuzağa düşüren ve 13 yıl boyunca hapishanede çile çekmesine yol açanları bulmak ve sistemli bir biçimde yok etmek. 

Oyuncular: Jim Caviezel, Guy Pearce, Christopher Adamson 

Yönetmen: Kevin Reynolds

3. Like Father, Like Son, 2013

3. Like Father, Like Son, 2013

IMDb: 7.8 

Özet: Bu bir iş adamının hikayesi, para ve başarı hırsıyla gözleri kararmış kendini bile görmeden önüne gelen her şeyi ezip geçecek bir hırsla yaşamaktayken birdenbire onu vuran varoluşçu krizin öyküsü. Hayatının ne kadar anlamsız olduğunu en yakınındakilerin bile farkında olmadığının farkına varan adam için bu krizin başlamasına neden olan şey ise, gerçek oğlunun doğum esnasında değiştirilmiş olduğunun, 6 yıldır aslında bir başkasının çocuğunu büyüttüğünün farkına varmasıdır. 

Oyuncular: Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki 

Yönetmen: Kore-eda Hirokazu

2. Taken, 2008

2. Taken, 2008

IMDb: 7.8 

Özet: Canından çok sevdiği kızı Kim’in kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında çaresiz ve hiçbir şey yapamadan, dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Bu kabus gibi durum, eski bir gizli ajan olan Bryan’ın başına gelir. Genç kadınları satmakta uzmanlaşmış bir çetenin elinden biricik kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman dilimi vardır. 

Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen 

Yönetmen: Pierre Morel

1. Before Sunrise, 1995

1. Before Sunrise, 1995

IMDb: 8.1 

Özet: Fransız yüksek lisans öğrencisi Celine ile Amerikalı Jesse, Budapeşte - Viyana treninde bir çiftin kavgası ile tesadüfen tanışırlar. Jesse, Celine'e, ertesi gün uçağa bineceğini ancak parası olmadığından sabaha kadar Viyana caddelerinde dolaşacağını söyler ve Celine'in kendisine eşlik etmesini ister. Viyana'da trenden inerler ve 14 saat boyunca hayatlarını derinden etkileyecek bir beraberliğe adım atarlar. 

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert 

Yönetmen: Richard Linklater

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