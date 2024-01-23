Türk Yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers Lounge" Filmi Oscar'a Aday Gösterildi
Türk Yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers Lounge" Filmi Oscar'a Aday Gösterildi
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2024 Oscar Ödülleri için adayları açıkladı.
Oyuncular Zazie Beetz ve Jack Quaid'in canlı yayında duyurduğu adaylar arasında Christopher Nolan'ın "Oppenheimer", Greta Gerwig'in "Barbie", Martin Scorsese'in "Killers of the Flower Moon" ve Emma Stone'un başrolünde olduğu "Poor Things" filmleri dikkat çekti.
Ayrıca Almanya'da büyüyen Türk yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers' Lounge" (Öğretmenler Odası) filmi, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Almanya adına yarışacak.
Film, idealist bir öğretmen olan Carla Nowak'ın lisedeki ilk iş gününü anlatıyor.
Bu yıl 96. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri, 11 Mart'ta Türkiye saatiyle Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.
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Tören, ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak ve ünlü komedyen Jimmy Kimmel sunuculuğunu üstlenecek.
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