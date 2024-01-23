Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Türk Yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers Lounge" Filmi Oscar'a Aday Gösterildi

Türk Yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers Lounge" Filmi Oscar'a Aday Gösterildi

Sinema film Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 18:25

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. Bu adaylar arasında Türk yönetmen İlker Çatak'ın filmi de yer alıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2024 Oscar Ödülleri için adayları açıkladı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2024 Oscar Ödülleri için adayları açıkladı.

Oyuncular Zazie Beetz ve Jack Quaid'in canlı yayında duyurduğu adaylar arasında Christopher Nolan'ın "Oppenheimer", Greta Gerwig'in "Barbie", Martin Scorsese'in "Killers of the Flower Moon" ve Emma Stone'un başrolünde olduğu "Poor Things" filmleri dikkat çekti.

Oyuncular Zazie Beetz ve Jack Quaid'in canlı yayında duyurduğu adaylar arasında Christopher Nolan'ın "Oppenheimer", Greta Gerwig'in "Barbie", Martin Scorsese'in "Killers of the Flower Moon" ve Emma Stone'un başrolünde olduğu "Poor Things" filmleri dikkat çekti.

Ayrıca Almanya'da büyüyen Türk yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers' Lounge" (Öğretmenler Odası) filmi, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Almanya adına yarışacak.

Ayrıca Almanya'da büyüyen Türk yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers' Lounge" (Öğretmenler Odası) filmi, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Almanya adına yarışacak.

Film, idealist bir öğretmen olan Carla Nowak'ın lisedeki ilk iş gününü anlatıyor.

Film, idealist bir öğretmen olan Carla Nowak'ın lisedeki ilk iş gününü anlatıyor.

Bu yıl 96. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri, 11 Mart'ta Türkiye saatiyle Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Bu yıl 96. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri, 11 Mart'ta Türkiye saatiyle Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tören, ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak ve ünlü komedyen Jimmy Kimmel sunuculuğunu üstlenecek.

Tören, ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak ve ünlü komedyen Jimmy Kimmel sunuculuğunu üstlenecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?