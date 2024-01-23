Unutulmaz Bir Yıldız: Aramızdan Ayrılalı 16 Yıl Olan Heath Ledger'ın Rol Aldığı Bütün Film ve Diziler

IMDb: 6.0

Özet: Yeni Güney Galler'de Jared, arkadaşlarıyla sörf yapar ve ilk kız arkadaşına sahip olur. Kendisinden yaşça büyük arkadaşı Ricko için bir plaj partisi düzenler ve dört arkadaşının 15 yaşındaki bir kıza toplu tecavüzüne tanık olur. Hiçbir şey yapmaz ve ertesi gün kız öldürülmüş olarak bulunur. Okulda, erkekler ve kızlar tepki gösterir: kızlar faillere öfke duyarken, erkekler ölen kızın ahlakıyla alay eder. Öğrencilerin ailelerinin de kendi tepkileri vardır. Jared, ölen kıza yardım etmek için hiçbir şey yapmamış olmaktan tiksinerek öfkeli bir sessizliğe bürünür. Bu arada annesi yaklaşan kanser ameliyatı hakkında onunla konuşmak istiyor, polis ne gördüğünü bilmek istiyor ve arkadaşı Ricko bir mazeret istiyor. Jared baskı altında çatlıyor.

Oyuncular: Laurence Breuls, Linda Cropper, Simon Lyndon

Yönetmen: Steven Vidler