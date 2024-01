Unutulmaz Bir Yıldız: Aramızdan Ayrılalı 16 Yıl Olan Heath Ledger'ın Rol Aldığı Bütün Film ve Diziler

IMDb: 6.8

Özet: Rock müzik ilâhı şarkıcı Dylan’ın hayatının yedi farklı dönemi, aralarında kadın oyuncuların da yer aldığı altı kişilik bir oyuncu kadrosu tarafından canlandırılıyor. Filmin özgün ismi I’m Not There, Dylan’ın orijinal albümünde yer almayan meşhur parçasına gönderme yapıyor. I’m Not There, hikâyesini Dylan’ın şarkı sözü yazarlığındaki şiirsel anlatı üslûbuna uygun anlatıyor.

Oyuncular: Christian Bale, Cate Blanchett, Heath Ledger

Yönetmen: Todd Haynes