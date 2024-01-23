Unutulmaz Bir Yıldız: Aramızdan Ayrılalı 16 Yıl Olan Heath Ledger'ın Rol Aldığı Bütün Film ve Diziler
Unutulmaz Bir Yıldız: Aramızdan Ayrılalı 16 Yıl Olan Heath Ledger'ın Rol Aldığı Bütün Film ve Diziler
Heath Ledger'ın vefatının 16. yılında, onu saygı ve özlemle anmaya devam ediyoruz. Yetenekli bir oyuncu olarak kariyeri boyunca birçok unutulmaz role imza attı. Biz de sizin için Heath Ledger'ın rol aldığı bütün film ve dizileri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Order, 2003
19. The Brothers Grimm, 2005
18. Blackrock, 1997
17. Sweat, 1996
16. Ned Kelly, 2003
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15. The Four Feathers, 2002
14. Casanova, 2005
13. The Imaginarium of Doctor Parnassus, 2009
12. I'm Not There, 2007
11. A Knight's Tale, 2001
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10. Monster's Ball, 2001
9. Lords of Dogtown, 2005
8. Two Hands, 1999
7. The Patriot, 2000
6. Candy, 2006
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5. 10 Things I Hate About You, 1999
4. Roar, 1997
3. Ship to Shore, 1993-1994
2. Brokeback Mountain, 2005
1. The Dark Knight, 2008
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