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Unutulmaz Bir Yıldız: Aramızdan Ayrılalı 16 Yıl Olan Heath Ledger'ın Rol Aldığı Bütün Film ve Diziler

Unutulmaz Bir Yıldız: Aramızdan Ayrılalı 16 Yıl Olan Heath Ledger'ın Rol Aldığı Bütün Film ve Diziler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 14:27

Heath Ledger'ın vefatının 16. yılında, onu saygı ve özlemle anmaya devam ediyoruz. Yetenekli bir oyuncu olarak kariyeri boyunca birçok unutulmaz role imza attı. Biz de sizin için Heath Ledger'ın rol aldığı bütün film ve dizileri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Order, 2003

20. The Order, 2003

IMDb: 5.1 

Özet: Sorunlu ve isyan edilmiş bir rahip, mentorunun garip ölümünü araştırmak için Roma'ya gitti. Genç rahip belki de esrarengiz ölümün, ölenlerin mutlak olmayan günahlarının sorumluluğunu üstlenen vücutlarının etini yiyen rahiplerle ilgili olan eski bir figür olan The Sin Eater’in işi olabileceğini keşfeder. 

Oyuncular: Heath Ledger, Mark Addy, Shannyn Sossamon 

Yönetmen: Brian Helgeland

19. The Brothers Grimm, 2005

19. The Brothers Grimm, 2005

IMDb: 5.9 

Özet: Grimm Kardeşleri kim tanımaz. Unutulmaz masalların iki yaratıcısı Jacob ve Wilhelm; ya da Jake ve Will... Bu masalla gerçeğin iç içe geçtiği filmde, iki çılgın kardeş hem köyden köye dolaşarak folk öyküleri derliyor hem de doğaüstü olaylarla başı dertte olan köylülere yardım ediyorlar. Gelin görün ki; iki kafadar bir gün gerçek bir cadıyla karşılaşır ve tüm hünerlerini ve bilgilerini konuşturmak zorunda kalırlar. 

Oyuncular: Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci 

Yönetmen: Terry Gilliam

18. Blackrock, 1997

18. Blackrock, 1997

IMDb: 6.0 

Özet: Yeni Güney Galler'de Jared, arkadaşlarıyla sörf yapar ve ilk kız arkadaşına sahip olur. Kendisinden yaşça büyük arkadaşı Ricko için bir plaj partisi düzenler ve dört arkadaşının 15 yaşındaki bir kıza toplu tecavüzüne tanık olur. Hiçbir şey yapmaz ve ertesi gün kız öldürülmüş olarak bulunur. Okulda, erkekler ve kızlar tepki gösterir: kızlar faillere öfke duyarken, erkekler ölen kızın ahlakıyla alay eder. Öğrencilerin ailelerinin de kendi tepkileri vardır. Jared, ölen kıza yardım etmek için hiçbir şey yapmamış olmaktan tiksinerek öfkeli bir sessizliğe bürünür. Bu arada annesi yaklaşan kanser ameliyatı hakkında onunla konuşmak istiyor, polis ne gördüğünü bilmek istiyor ve arkadaşı Ricko bir mazeret istiyor. Jared baskı altında çatlıyor. 

Oyuncular: Laurence Breuls, Linda Cropper, Simon Lyndon 

Yönetmen: Steven Vidler

17. Sweat, 1996

17. Sweat, 1996

IMDb: 6.1 

Özet: Sweat, John Rapsey tarafından yaratılan ve Perth'deki Barron Entertainment tarafından üretilen bir Avustralya drama dizisidir. Dizi 1996 yılında Network Ten kanalında yayınlanmış ve Avustralya'da atletik yeteneklilere yönelik bir okuldaki öğrencileri konu almıştır. Sweat, Heath Ledger'ın bir televizyon dizisindeki ilk düzenli rolüydü; eşcinsel bir bisikletçi olan Snowy Bowles'ı canlandırdı. 

Oyuncular: Martin Henderson, Inge Hornstra, Melissa Thomas 

Yaratıcı: John Rapsey

16. Ned Kelly, 2003

16. Ned Kelly, 2003

IMDb: 6.4 

Özet: Kelly, kardeşi Dan ve başka 2 adamla birlikte bir çete kurar. Kuzeybatı Victoria'da yaşayan Kelly'nin yakalanmasına kadar 1878'den itibaren 2 yıl boyunca birçok soygun düzenlerler. Bir bankayı soyan ve kendilerini tutuklamaya çalışan 3 polisi öldüren çete Glenrowan'daki bir kulübe giderler. Polis dolu treni raydan çıkarmayı planlayan çetenin planı, bir öğretmenin trendekileri uyarmasıyla bozulur. 

Oyuncular: Heath Ledger, Orlando Bloom, Geoffrey Rush 

Yönetmen: Gregor Jordan

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15. The Four Feathers, 2002

15. The Four Feathers, 2002

IMDb: 6.5 

Özet: Harry Feversham, komutanları tarafından ordunun en iyilerinden biri olarak görülen başarılı bir İngiliz subayıdır. Tutkuyla bağlı olduğu bir nişanlısı vardır ve gerek kariyeri gerekse özel hayatında son derece mutludur. Sudanlı asiler bir İngiliz kolonisine saldırınca, Harry birliği ile birlikte oraya gönderilir. Savaş meydanına çıkan Harry, kuşku ve kendine güvensizlik yüzünden görevine konsantre olamayınca istifasını vererek ülkesine döner. Ülkesine dönen Harry, ilk tepkiyi babasından alır. Onu korkaklıkla suçlayan babası evlatlıktan reddeder. Tamamen yalnız kalmış ve acı çekmekte olan Harry, en yakın arkadaşı Jack'in ve eski birliğinin asiler tarafından tuzağa düşürüldüğünü öğrenir. Arap gibi davranan Harry, Abou Fatma adlı bir paralı asker ile iş birliği yaparak düşman topraklarına girer ve arkadaşlarını kurtarmak için kahramanca bir mücadeleye başlar. 

Oyuncular: Heath Ledger, Wes Bentley, Kate Hudson 

Yönetmen: Shekhar Kapur

14. Casanova, 2005

14. Casanova, 2005

IMDb: 6.5 

Özet: 18. yüzyılda Venedik'te yaşayan Francesca Bruni, kimsenin cazibesine karşı koyamadığı Casanova'ya gönlünü kaptırmayan tek kadındır. Bugüne kadar hiç kimse tarafından reddedilmeyen yakışıklı Casanova ise bu durum karşısında bir şok yaşamaktadır. Ve en kötüsü bu kadına aşık olmuştur. Bir yandan Francesca'yı etkilemek için çabalar, bir yandan da zindanlarda çürümemek için kendisine düşman edindiği Katolik kilisesinden kaçmaya çalışmaktadır. 

Oyuncular: Heath Ledger, Sienna Miller, Jeremy Irons 

Yönetmen: Lasse Hallström

13. The Imaginarium of Doctor Parnassus, 2009

13. The Imaginarium of Doctor Parnassus, 2009

IMDb: 6.8 

Özet: İnsanların düş gücünü etkileme yeteneğine sahip olan Dr. Parnassus karanlık bir sır ile lânetlenmiştir. Müzmin bir kumarbaz olan Parnassus, şeytan Bay Nick ile binlerce yıl önce bir iddiaya girer ve ölümsüzlüğü kazanır. Yüzyıllar sonra, tek gerçek aşkıyla karşılaşınca Dr. Parnassus şeytanla bir başka anlaşma yapar, kızının 16 yaşına ulaştığı gün Bay Nick’in mülkiyetine geçmesi şartıyla, ölümsüzlük karşılığında gençliğe ulaşır. Dr. Parnassus kızını yaklaşmakta olan kaderinden kurtarmak ister. 

Oyuncular: Christopher Plummer, Lily Cole, Heath Ledger 

Yönetmen: Terry Gilliam

12. I'm Not There, 2007

12. I'm Not There, 2007

IMDb: 6.8 

Özet: Rock müzik ilâhı şarkıcı Dylan’ın hayatının yedi farklı dönemi, aralarında kadın oyuncuların da yer aldığı altı kişilik bir oyuncu kadrosu tarafından canlandırılıyor. Filmin özgün ismi I’m Not There, Dylan’ın orijinal albümünde yer almayan meşhur parçasına gönderme yapıyor. I’m Not There, hikâyesini Dylan’ın şarkı sözü yazarlığındaki şiirsel anlatı üslûbuna uygun anlatıyor. 

Oyuncular: Christian Bale, Cate Blanchett, Heath Ledger 

Yönetmen: Todd Haynes

11. A Knight's Tale, 2001

11. A Knight's Tale, 2001

IMDb: 7.0 

Özet: Efendisi öldükten sonra William arkadaşları ile birlikte yola koyulur. Yolda Chaucer isimli bir yazara rastlar. William, ondan genetik dokümanlarla oynayarak kendisini şövalye yapabilecek bir soyağacı ister. 

Oyuncular: Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell 

Yönetmen: Brian Helgeland

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10. Monster's Ball, 2001

10. Monster's Ball, 2001

IMDb: 7.1 

Özet: İdama mahkum olan Lawrence Musgrove, karısı Leticia ve oğlu tarafından son kez ziyaret edilir. Mahkum'un infaz hazırlıkları ile ilgilenen ölüm mangasının başı, Hank ile ekibe yeni katılan oğlu Sonny arasında mahkumun 'son yürüyüşü' sırasında, Sonny'nin yaptığı işi sorgulayıp bir bunalım geçirmesi yüzünden, büyük bir tartışma çıkar. Tartışmanın sonu bir felaketle sonuçlanır ve Sonny intihar eder. Tüm dünyası bir anda altüst olan Hank, her şeyi geride bırakıp görevinden istifa eder. Kocasının ölümünün ardından Leticia, Hank'ın devamlı gittiği kafeteryada garsonluk yapmaya başlar ve hayatın sillesini yemiş bu iki insanın yolları tuhaf bir şekilde kesişir. 

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Halle Berry, Taylor Simpson 

Yönetmen: Marc Forster

9. Lords of Dogtown, 2005

9. Lords of Dogtown, 2005

IMDb: 7.1 

Özet: 70'li yılların özgür ruhu insanların üzerinde en büyük değişken olmuştur. Tam bu esnada bir ekstrem sporun bayrak taşıyıcısı olacak olan üç genç ortaya çıkmıştır. Kaykay sporu, onların varlığından sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. 

Oyuncular: Heath Ledger, Emile Hirsch, Victor Rasuk 

Yönetmen: Catherine Hardwicke

8. Two Hands, 1999

8. Two Hands, 1999

IMDb: 7.1 

Özet: 19 yaşındaki bir genç, bir çetenin ganimeti ortadan kaybolunca kendini yerel bir gangstere borçlu bulur ve haydutlardan kaçmaya başlar. Bu arada, iki sokak çocuğu kayıp parayı bulunca bir alışveriş çılgınlığı başlatır. 

Oyuncular: Heath Ledger, Bryan Brown, David Field 

Yönetmen: Gregor Jordan

7. The Patriot, 2000

7. The Patriot, 2000

IMDb: 7.2 

Özet: Fransız ve Hint Savaşı'nda savaş alanında kendini kanıtlayan Benjamin Martin, bir çiftçinin basit yaşamını tercih ederek artık bu tür şeylerle uğraşmak istemiyor. Ancak oğlu Gabriel, yeni ulusları Amerika'yı İngilizlere karşı savunmak için orduya kaydolunca Benjamin, oğlunu korumak için isteksizce eski hayatına geri döner. 

Oyuncular: Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson 

Yönetmen: Roland Emmerich

6. Candy, 2006

6. Candy, 2006

IMDb: 7.2 

Özet: Film Avustralyalı bir adamın, aynı anda bir kadına ve eroine olan bağımlılığını anlatıyor. Dan ve Candy sanat ile uğraşan insanlardır ve birbirlerine tutku ile bağlıdırlar. Aynı şekilde eroine de. Para bittiğinde eroine kavuşabilmelerinin tek yolu ise Dan'in mentor saydığı hedonist Casper'a başvurmaktır. Aşkı ve yaşamı dibine kadar iliklerinde hissetmek arzusundaki bu ikilinin hayatları giderek karanlık bir tabloya dönüşür.  

Oyuncular: Heath Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey Rush 

Yönetmen: Neil Armfield

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5. 10 Things I Hate About You, 1999

5. 10 Things I Hate About You, 1999

IMDb: 7.3 

Özet: Bianca ve Kat iki kız kardeştir. Küçük olan Bianca okulun güzel ve popüler kızlarından biridir fakat hiç kimseyle çıkmamıştır. Ablası Kat ise asabi, alaycı ve sert bir mizaçtadır. Buna bir de kesin karalılığı eklenince hiçbir erkek ona yanaşmamaktadır. Bianca bir erkek arkadaşla çıkmayı çok istediği halde Stanford ailesindeki kurallar yüzünden bu isteğini gerçekleştirememektedir. Bu kurallara göre Bianca’nın birisiyle çıkması için önce ablası Katin birisiyle çıkması gerekmektedir ki bu imkansızla eşdeğerdir. Bianca bu sorunu çözmek için okuldaki hiçbir kızı beğenmeyen bir genci devreye sokacaktır. 

Oyuncular: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt 

Yönetmen: Gil Junger

4. Roar, 1997

4. Roar, 1997
image.tmdb.org

IMDb: 7.3 

Özet: Roar, ilk olarak Temmuz 1997'de Fox kanalında yayınlanmış bir Amerikan televizyon dizisidir. MS 400 yılında, İrlandalı genç bir adam olan Conor, ülkesini işgalci Romalılardan kurtarmak için yola çıkar, ancak bunu başarmak için Kelt klanlarını birleştirmesi gerekir. 

Oyuncular: Heath Ledger, Lisa Zane, Sebastian Roché

3. Ship to Shore, 1993-1994

3. Ship to Shore, 1993-1994

IMDb: 7.4

Özet: Ship to Shore, David Rapsey tarafından tasarlanan ve Glenda Hambly, John Rapsey, Mary Morris, Everett de Roche ve Jon Stephens tarafından yazılan Avustralyalı bir çocuk televizyon dizisidir. Program Avustralya'da ABC ve Channel 9'da, Kanada'da YTV'de ve kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde Nickelodeon'da gösterilmiştir.

Oyuncular: Clinton Voss, Kimberley Stark, Greg Carroll

Yaratıcılar: Glenda Hambly, John Rapsey

2. Brokeback Mountain, 2005

2. Brokeback Mountain, 2005

IMDb: 7.7   

Özet: Yaşamını çiftliklerde çalışarak kazanan Ennis Del Mar ve rodeocu Jack Twist, Brokeback Dağı'nda bir koyun sürüsüne çobanlık işine alınırlar. Dağda birlikte geçirdikleri zaman içinde her ikisi de başta duygularını inkar etseler de birbirlerine karşı koyamazlar ve aralarında inişli çıkışlı, tutkulu bir ilişki başlar. İş bittiğinde ayrılırlar. Her ikisi de evlenip çocuk sahibi olur. Tam 4 yıl sonra Jack'in Ennis'e gönderdiği bir kart ile yolları yeniden kesişir   

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams   

Yönetmen: Ang Lee

1. The Dark Knight, 2008

1. The Dark Knight, 2008

IMDb: 9.0  

Özet: Yüzbaşı Jim Gordon'un ve Bölge Savcısı Harvey Dent'in yardımıyla Batman şehrin sokaklarını sarmalayan suç şebekelerinin kökünü kurutmak için kolları sıvar. Bu ortaklık ilk başta etkilidir ancak daha sonra üçlü kendilerinin Gotham sakinlerinin Joker olarak tanıdığı yeni suç şebekesinin beynine yem olduklarını anlar.  

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart  

Yönetmen: Christopher Nolan

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