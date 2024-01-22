Andrew Scott ve Dakota Fanning'in Başrollerinde Oynadığı Netflix Mini Dizisi Ripley'in Yayın Tarihi Belli Oldu
Andrew Scott ve Dakota Fanning'in Başrollerinde Oynadığı Netflix Mini Dizisi Ripley'in Yayın Tarihi Belli Oldu
Başarılı oyuncular Andrew Scott ve Dakota Fanning'in bir Netflix projesi için bir araya geldikleri duyurulmuştu. Merak uyandıran ikiliyi birlikte izlemek isteyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
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Andrew Scott'u hepimiz çok iyi tanıyoruz. Özellikle Fleabag ve Sherlock'taki karakterleriyle bütünleşen Scott, rol aldığı her yapımda izleyiciye yüksek seyir zevki yaratmayı başarıyor.
Başarılı oyuncuya yeni projesinde Alacakaranlık, Aşk Sınır Tanımaz, Bir Zamanlar... Hollywood'da gibi filmlerden tanıdığımız Dakota Fanning eşlik ediyor.
Netflix yapımı mini dizi Ripley'de, "1960'ların başında New York'ta dolaşan bir dolandırıcı" olarak tanımlanan Tom Ripley konu alınıyor.
Dizide Tom, zengin bir adam tarafından oğlunun eve dönmeye ikna edilmesi için tutuluyor ve bu görevde İtalya'ya seyahat etmesi gerekiyor.
Martin Scorsese'in "The Irishman" filmini yazan Steven Zaillian tarafından yazılıp yönetilen dizinin yapımcılığını da Andrew Scott üstleniyor.
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Merak edilen diziden ilk afiş yayınlandı. 4 Nisan'da izleyiciyle buluşacak dizi şimdiden merakla bekleniyor.
İzlemek isteyenler için fragmanını da hemen şöyle bırakalım:
Sizce bizleri nasıl bir dizi bekliyor? Yorumlarda buluşalım!
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