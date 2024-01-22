Sex Education ve The Crown'ın Sevilen Yıldızı Gillian Anderson "Tron: Ares" Filminin Kadrosuna Katıldı

Gillian Anderson, Tron serisinin yeni filmi Tron: Ares'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Film, serinin önceki yapımları gibi gerçeklik ile video oyunu dünyasını keşfeden bir hikaye ve etkileyici görsel efektler sunmayı vaat ediyor. Detaylar içerikte. 👇

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