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Sex Education ve The Crown'ın Sevilen Yıldızı Gillian Anderson "Tron: Ares" Filminin Kadrosuna Katıldı

Sex Education ve The Crown'ın Sevilen Yıldızı Gillian Anderson "Tron: Ares" Filminin Kadrosuna Katıldı

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 21:47

Gillian Anderson, Tron serisinin yeni filmi Tron: Ares'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Film, serinin önceki yapımları gibi gerçeklik ile video oyunu dünyasını keşfeden bir hikaye ve etkileyici görsel efektler sunmayı vaat ediyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Tron serisinin yaklaşan devam filmi "Tron: Ares" için önemli bir gelişme yaşandı.

Tron serisinin yaklaşan devam filmi "Tron: Ares" için önemli bir gelişme yaşandı.

Filmin kadrosuna "X-Files" ve "The Crown" gibi yapımlarla tanınan Gillian Anderson katıldı.

Filmin kadrosuna "X-Files" ve "The Crown" gibi yapımlarla tanınan Gillian Anderson katıldı.

Filmin başrolündeki Jared Leto, video oyunu dünyası ile gerçek hayat arasında geçiş yapan karakter Ares'i canlandırıyor.

Filmin başrolündeki Jared Leto, video oyunu dünyası ile gerçek hayat arasında geçiş yapan karakter Ares'i canlandırıyor.

Filmin detayları şu anda gizli tutuluyor ancak prodüksiyonun başlamasıyla birlikte hikayenin ayrıntılarının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

Filmin detayları şu anda gizli tutuluyor ancak prodüksiyonun başlamasıyla birlikte hikayenin ayrıntılarının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

Tron: Ares’in yönetmeni Joachim Rønning, "Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz" ve "Malefiz: Mistress of Evil" gibi filmlerle tanınıyor.

Tron: Ares’in yönetmeni Joachim Rønning, "Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz" ve "Malefiz: Mistress of Evil" gibi filmlerle tanınıyor.
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Filmde Jared Leto'nun yanı sıra Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan ve Sarah Desjardins gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor.

Filmde Jared Leto'nun yanı sıra Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan ve Sarah Desjardins gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor.

Tron: Ares, serinin önceki filmlerine benzer bir tarz izleyerek gerçeklikle video oyunu dünyasının keşfini ve etkileyici VFX görsellerini sunacak.

Tron: Ares, serinin önceki filmlerine benzer bir tarz izleyerek gerçeklikle video oyunu dünyasının keşfini ve etkileyici VFX görsellerini sunacak.

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