Uçak Kazasından Kurtulan Yolcudan Şok İtiraf: Yamyamlıktan Daha Korkunç Olaylar Yaşandı
Uçak Kazasından Kurtulan Yolcudan Şok İtiraf: Yamyamlıktan Daha Korkunç Olaylar Yaşandı
Netflix'in 'Kar Kardeşliği' adlı filmi, gerçek bir uçak kazasından sağ kurtulanların hikayesini işliyor. Bu kazada hayatta kalan 16 kişi, ölen yolcuların bedenlerini yemek zorunda kalarak hayatta kalmaya çalışıyor. Kazadan kurtulan bir kişi ise asıl korkunç olanın yamyamlık olmadığını ifade etti. Detaylar içerikte. 👇
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Netflix'in geçtiğimiz günlerde prömiyerini yaptığı "Kar Kardeşliği" (Society of the Snow) filmi, 1972'de Güney Amerika'nın vahşi doğasında meydana gelen trajik bir uçak kazasını konu alıyor.
Bu uçak kazasında Uruguay'dan amatör bir ragbi takımı da dahil olmak üzere 45 kişi bulunuyordu.
Kazadan kurtulan 16 kişi, hayatta kalmak için ölen yolcuların bedenlerini yemek zorunda kalmışlardı.
Kazadan kurtulanlardan biri olan Roberto Canessa, o sırada 19 yaşında bir tıp öğrencisiydi.
Canessa, geçtiğimiz cuma günü Good Morning Britain programında yamyamlığın yaşadıkları zorlukların en kötü kısmı olmadığını belirtti.
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Dört gün boyunca gömülü kaldığını söyleyen Canessa’ya göre asıl korkunç olan şey çığdı.
Şimdi bir pediatrik kardiyolog olan Canessa, bu deneyimin kendisine hayatın zorluklarıyla başa çıkmayı öğrettiğini dile getirdi.
Kötü şöhretli bu kaza, "Kar Kardeşliği" filminden önce de birçok filme, belgesele ve kitaba konu oldu.
Kazadan kurtulan diğer bir kişi olan Nando Parrado, The Guardian'a yaptığı açıklamada kaza sonucu üç gün boyunca baygın kaldığını, aile üyelerinden ikisinin öldüğünü ve kız kardeşinin ağır yaralandığını söyledi.
Parrado, kız kardeşinin yanında kalarak ağzıyla kar eritip ona su verdiğini anlattı.
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Parrado'nun kız kardeşi sekiz gün sonra hayatını kaybetti, hayatta kalanlar ise 22 Aralık 1972'de kurtarıldı.
Canessa, "Kar Kardeşliği" filminin bu deneyimi tasvir etme şeklinin herkesi etkilediğini ve izleyicileri 50 yıl önceki yolculukları hakkında bilgi edinmeye çağırdığını belirtti.
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