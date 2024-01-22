Uçak Kazasından Kurtulan Yolcudan Şok İtiraf: Yamyamlıktan Daha Korkunç Olaylar Yaşandı

Netflix'in 'Kar Kardeşliği' adlı filmi, gerçek bir uçak kazasından sağ kurtulanların hikayesini işliyor. Bu kazada hayatta kalan 16 kişi, ölen yolcuların bedenlerini yemek zorunda kalarak hayatta kalmaya çalışıyor. Kazadan kurtulan bir kişi ise asıl korkunç olanın yamyamlık olmadığını ifade etti. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1