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Bir Sanatçıdan Etkilenmiş: Yavuz Turgul Av Mevsimi Filminin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Açıkladı!

Bir Sanatçıdan Etkilenmiş: Yavuz Turgul Av Mevsimi Filminin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.01.2024 - 18:27

Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Yavuz Turgul geçtiğimiz gün'Senaristbir ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bir programda konuşma yaptı. Başarılı yönetmen sözlerinin arasında 2010 yılında vizyona giren Av Mevsimi filminin nasıl ortaya çıktığını ilk kez açıkladı!

Kaynak: https://www.odatv4.com/kultur-sanat/u...
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3 Aralık 2010 tarihinde vizyona giren Av Mevsimi filmi üzerinden ne kadar geçerse geçsin eskimeyen yerli yapımlardan biri.

3 Aralık 2010 tarihinde vizyona giren Av Mevsimi filmi üzerinden ne kadar geçerse geçsin eskimeyen yerli yapımlardan biri.

Polisiye türündeki efsane filmin konusu kadar oyuncu kadrosu da hepimizi hayran bırakacak cinsten! Yapım için kamera karşısına geçen kimler kimler var...

Polisiye türündeki efsane filmin konusu kadar oyuncu kadrosu da hepimizi hayran bırakacak cinsten! Yapım için kamera karşısına geçen kimler kimler var...

Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen ve Okan Yalabık gibi birbirinden güçlü oyuncuları bir araya getiren Av Mevsimi'nin yönetmenliğini de Yavuz Turgul üstlendi.

Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen ve Okan Yalabık gibi birbirinden güçlü oyuncuları bir araya getiren Av Mevsimi'nin yönetmenliğini de Yavuz Turgul üstlendi.

Eşkıya, Gönül Yarası, Yol Ayrımı gibi izleyiciden tam not alan yapımların da yönetmenliğini yapan Turgul, Senaristbir ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen bir programa katıldı.

Eşkıya, Gönül Yarası, Yol Ayrımı gibi izleyiciden tam not alan yapımların da yönetmenliğini yapan Turgul, Senaristbir ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen bir programa katıldı.

Sinemaseverlerle bir araya gelerek "Senaryo Üzerine Notlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren başarılı yönetmen ve senarist filmde bir karakteri yaratırken edebiyatın önemli olduğunu şöyle vurguladı:

Sinemaseverlerle bir araya gelerek "Senaryo Üzerine Notlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren başarılı yönetmen ve senarist filmde bir karakteri yaratırken edebiyatın önemli olduğunu şöyle vurguladı:

'Edebiyattan çok beslenen (sinemacılar) var. İsim vermek istemiyorum. Çehov ve Dostoyevski hayranı yönetmenlerimiz vardır ki, çok çatışırlar bunlar birbiriyle. Fakat bir yerde çaresizsiniz. Türk işi Çehov yaratmak isterken, kullandığınız malzemeler yerde. Türk işi malzemelerle Dostoyevski dünyasına dalmak istiyorsunuz. Rus toplumunun değişim karşısında geçirdiği sallanma hali, bizim sinemacılarımıza çok heyecan veriyor. Kahverengi ton, düşünen adam, bulutlar, uzun hırka, sallanan ağaçlar... Cihangir'de bu çok önemlidir biliyorsunuz.'

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Senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmlerden de yola çıkan Yavuz Turgul, "Ağır filmlerin olduğu bir zamanda ben 'Züğürt Ağa'yı yazdım. Millet çok şaşırmıştı" sözleriyle bakış açsının kıymetine değindi.

Senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmlerden de yola çıkan Yavuz Turgul, "Ağır filmlerin olduğu bir zamanda ben 'Züğürt Ağa'yı yazdım. Millet çok şaşırmıştı" sözleriyle bakış açsının kıymetine değindi.

Açıklamasının tamamında da 'Çünkü bir ağanın davranış biçimlerini değiştirdim. Şaşkınlık içinde kaldı filmi izleyenler. Demek ki mesele bakış açınız. O bakış açınızda iyilik, berbatlık ya da ucuzluk... Hiçbir şey beklemeden yaptığım 'Eşkıya' filmi, olağanüstü sevildi, Eşkıya'nın yapısı, hikayenin akış biçimi. Bugün dijital platformlarda çoğunlukla hanımlardan oluşan bir kurulun karşısına oturuyorsunuz ve filminizi satmaya çalışıyorsunuz. Onlar da 'aa' falan diye dinliyorlar. Bazı öğrenmişliklerin üzerine kontrol ve karar veriyorlar. Netflix'in öğrenilmişliği dışarıdan geliyor, ABD karar veriyor ve Netflix'in bu kadar kötü filmler, diziler yapması, kötülük yapması, halen bu şekilde devam etmesi çok utandırıcı.' ifadelerini kullandı.

"Bir hikaye düşünüyorsanız, o hikayeyle ilgili ipuçları başka filmlerin, romanların içinde gizlidir. Sizin onu yakalamanızı bekliyor. Onun için yazar arkadaşlara önerim bir dizi, film izlerken yanınızda not defteri bulundurun" diyen ünlü yönetmen "Hiç umulmadık, çağrışımlarla dolu olabilir filmler" dedi.

"Bir hikaye düşünüyorsanız, o hikayeyle ilgili ipuçları başka filmlerin, romanların içinde gizlidir. Sizin onu yakalamanızı bekliyor. Onun için yazar arkadaşlara önerim bir dizi, film izlerken yanınızda not defteri bulundurun" diyen ünlü yönetmen "Hiç umulmadık, çağrışımlarla dolu olabilir filmler" dedi.

'Kendi filminizde de esinlendiklerinizi yürütün. Bu bir resim olabilir, bir adamın yürümesidir, bir kadının köpeğiyle yürümesi olabilir. Bir iş üzerine çalışıyorsanız, filme 'burada benim çıkarıma ne var' diye bakın.'

Bu sözlerden sonra "Kendimden örnek vereyim" ifadelerini kullanan başarılı yönetmen Av Mevsimi filminin nereden ortaya çıktığını açıkladı.

Bu sözlerden sonra "Kendimden örnek vereyim" ifadelerini kullanan başarılı yönetmen Av Mevsimi filminin nereden ortaya çıktığını açıkladı.

Av Mevsimi filminin ressam Yavuz Tanyeli'nin bir deseni üzerinden çıktığını söylemesi herkesi epey şaşırttı.

Av Mevsimi filminin ressam Yavuz Tanyeli'nin bir deseni üzerinden çıktığını söylemesi herkesi epey şaşırttı.

Turgul sözlerini 'Yani 'Ben sanat filmi yapacağım, bana hırka bulun' diye film olmaz.' diyerek bitirdi.

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