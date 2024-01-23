Bir Sanatçıdan Etkilenmiş: Yavuz Turgul Av Mevsimi Filminin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Açıkladı!

Açıklamasının tamamında da 'Çünkü bir ağanın davranış biçimlerini değiştirdim. Şaşkınlık içinde kaldı filmi izleyenler. Demek ki mesele bakış açınız. O bakış açınızda iyilik, berbatlık ya da ucuzluk... Hiçbir şey beklemeden yaptığım 'Eşkıya' filmi, olağanüstü sevildi, Eşkıya'nın yapısı, hikayenin akış biçimi. Bugün dijital platformlarda çoğunlukla hanımlardan oluşan bir kurulun karşısına oturuyorsunuz ve filminizi satmaya çalışıyorsunuz. Onlar da 'aa' falan diye dinliyorlar. Bazı öğrenmişliklerin üzerine kontrol ve karar veriyorlar. Netflix'in öğrenilmişliği dışarıdan geliyor, ABD karar veriyor ve Netflix'in bu kadar kötü filmler, diziler yapması, kötülük yapması, halen bu şekilde devam etmesi çok utandırıcı.' ifadelerini kullandı.