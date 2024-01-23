Bir Sanatçıdan Etkilenmiş: Yavuz Turgul Av Mevsimi Filminin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Açıkladı!
Bir Sanatçıdan Etkilenmiş: Yavuz Turgul Av Mevsimi Filminin Nasıl Ortaya Çıktığını İlk Kez Açıkladı!
Kaynak: https://www.odatv4.com/kultur-sanat/u...
Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Yavuz Turgul geçtiğimiz gün'Senaristbir ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bir programda konuşma yaptı. Başarılı yönetmen sözlerinin arasında 2010 yılında vizyona giren Av Mevsimi filminin nasıl ortaya çıktığını ilk kez açıkladı!
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3 Aralık 2010 tarihinde vizyona giren Av Mevsimi filmi üzerinden ne kadar geçerse geçsin eskimeyen yerli yapımlardan biri.
Polisiye türündeki efsane filmin konusu kadar oyuncu kadrosu da hepimizi hayran bırakacak cinsten! Yapım için kamera karşısına geçen kimler kimler var...
Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen ve Okan Yalabık gibi birbirinden güçlü oyuncuları bir araya getiren Av Mevsimi'nin yönetmenliğini de Yavuz Turgul üstlendi.
Eşkıya, Gönül Yarası, Yol Ayrımı gibi izleyiciden tam not alan yapımların da yönetmenliğini yapan Turgul, Senaristbir ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen bir programa katıldı.
Sinemaseverlerle bir araya gelerek "Senaryo Üzerine Notlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren başarılı yönetmen ve senarist filmde bir karakteri yaratırken edebiyatın önemli olduğunu şöyle vurguladı:
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Senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmlerden de yola çıkan Yavuz Turgul, "Ağır filmlerin olduğu bir zamanda ben 'Züğürt Ağa'yı yazdım. Millet çok şaşırmıştı" sözleriyle bakış açsının kıymetine değindi.
"Bir hikaye düşünüyorsanız, o hikayeyle ilgili ipuçları başka filmlerin, romanların içinde gizlidir. Sizin onu yakalamanızı bekliyor. Onun için yazar arkadaşlara önerim bir dizi, film izlerken yanınızda not defteri bulundurun" diyen ünlü yönetmen "Hiç umulmadık, çağrışımlarla dolu olabilir filmler" dedi.
Bu sözlerden sonra "Kendimden örnek vereyim" ifadelerini kullanan başarılı yönetmen Av Mevsimi filminin nereden ortaya çıktığını açıkladı.
Av Mevsimi filminin ressam Yavuz Tanyeli'nin bir deseni üzerinden çıktığını söylemesi herkesi epey şaşırttı.
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