BKM'nin Yeni Filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Kadrosu Netleşiyor: Boran Kuzum'a Hangi Oyuncular Eşlik Edecek?

BKM'den çok konuşulacak bir film geliyor. Bir Cumhuriyet Şarkısı adı verilen ve hazırlıkları büyük bir hızla süren filmin kadrosu belli oluyor. Birsen Altundaş'ın haberine göre, birbirinden ünlü oyuncuların açıklandığı kadroda bakalım kimler rol alıyormuş?