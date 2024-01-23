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BKM'nin Yeni Filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Kadrosu Netleşiyor: Boran Kuzum'a Hangi Oyuncular Eşlik Edecek?

BKM'nin Yeni Filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Kadrosu Netleşiyor: Boran Kuzum'a Hangi Oyuncular Eşlik Edecek?

film
themyscira - Misafir Editör
23.01.2024 - 22:33

BKM'den çok konuşulacak bir film geliyor. Bir Cumhuriyet Şarkısı adı verilen ve hazırlıkları büyük bir hızla süren filmin kadrosu belli oluyor. Birsen Altundaş'ın haberine göre, birbirinden ünlü oyuncuların açıklandığı kadroda bakalım kimler rol alıyormuş?

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız bu günlerde, BKM ekibinden çok konuşulacak bir film geliyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız bu günlerde, BKM ekibinden çok konuşulacak bir film geliyor.

Boran Kuzum'un rol alacağı açıklanan Bir Cumhuriyet Şarkısı adlı filmi Yağız Alp Akaydın yönetecek.

Boran Kuzum'un rol alacağı açıklanan Bir Cumhuriyet Şarkısı adlı filmi Yağız Alp Akaydın yönetecek.

1 Mart’ta sete çıkması planlanan Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu belli olmaya başladı.

1 Mart’ta sete çıkması planlanan Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu belli olmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmde Boran Kuzum ile birlikte Çağlar Çorumlu ve Ertan Saban da rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmde Boran Kuzum ile birlikte Çağlar Çorumlu ve Ertan Saban da rol alacak.

Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tutacak filmin oyuncu seçimleri devam ediyor. Bakalım açıklanan bu dev kadroyla birlikte başka hangi oyuncuları göreceğiz?

Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tutacak filmin oyuncu seçimleri devam ediyor. Bakalım açıklanan bu dev kadroyla birlikte başka hangi oyuncuları göreceğiz?

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