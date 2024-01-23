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Efsane Geri Dönüyor: "Çılgın Dersane" Devam Filmi Geliyor!

Efsane Geri Dönüyor: "Çılgın Dersane" Devam Filmi Geliyor!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 20:17

İlk filmi 2007 yılında vizyona giren Çılgın Dersane devam eden 4 filmle beraber gişe başarısını sürdürmüştü. Efsane Türk filmi şimdi 5.  devam filmiyle geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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2007 yılında vizyona giren Çılgın Dersane hala gelmiş geçmiş en sevilen Türk gençlik filmleri arasında yer alıyor.

2007 yılında vizyona giren Çılgın Dersane hala gelmiş geçmiş en sevilen Türk gençlik filmleri arasında yer alıyor.

Tuba Ünsal, Yağmur Atacan, Mehmet Aslan'ın başrollerinde yer aldığı film yoğun talep görmesi nedeniyle 3 devam filmiyle beyaz perdede yer alırken, son film 2014'te yayınlanmıştı.

Tuba Ünsal, Yağmur Atacan, Mehmet Aslan'ın başrollerinde yer aldığı film yoğun talep görmesi nedeniyle 3 devam filmiyle beyaz perdede yer alırken, son film 2014'te yayınlanmıştı.

Çılgın Dersane: Ada'nın ardından devam filmi gelmeyen Çılgın Dersane'den tam 10 yıl sonra devam filmi geleceği duyuruldu.

Çılgın Dersane: Ada'nın ardından devam filmi gelmeyen Çılgın Dersane'den tam 10 yıl sonra devam filmi geleceği duyuruldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil'in yönetmen koltuğuna Yasemin Türkmenli otururken, senaryosunu İrfan Saruhan ve Şafak güçlü kaleme alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil'in yönetmen koltuğuna Yasemin Türkmenli otururken, senaryosunu İrfan Saruhan ve Şafak güçlü kaleme alacak.

Çılgın Dersane 5'in kadrosunda Mustafa Topaloğlu, Arzu Yanardağ gibi isimler yer alırken, kadronun tamamı şu şekilde:

Çılgın Dersane 5'in kadrosunda Mustafa Topaloğlu, Arzu Yanardağ gibi isimler yer alırken, kadronun tamamı şu şekilde:

Mustafa Topaloğlu, Ahmet Bülent Gencay, Arzu Yanardağ, Hakan Bilgin, Ömer Faruk Çavuş, Hacı Ahmet Ak, Pınar Özer, Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soyürk, Nazlıcan Turan, Ulaşcan Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, Irmak Topaloğlu, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat, Batuhan Cebi ve Arda Berç Dalıcı.

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Çılgın Dersane 5'in konusu ise şöyle:

Çılgın Dersane 5'in konusu ise şöyle:

Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışmasına son anda katılan ekip büyük para ödülünü kazanıp depremzede çocuklara bir derslik yaptırmak istemektedir. Ancak birbirinden güçlü rakiplerini yenmek için eski Çılgın Dersane ruhuna sahip olmak; yeniden bir Mojo, Fırıldak, Sakar, Kurdela olmak gerekir. Zorlu yarışmalarla sınanan ekibimiz aynı zamanda aşkın, dostluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin de sınavını verecektir.

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Umutcan Büyükbaş

abi yeter daha fazla çılgın dershane daha fazla Recep İvedik daha fazla Kolpaçino istemiyoruz