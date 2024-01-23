Efsane Geri Dönüyor: "Çılgın Dersane" Devam Filmi Geliyor!
Efsane Geri Dönüyor: "Çılgın Dersane" Devam Filmi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
İlk filmi 2007 yılında vizyona giren Çılgın Dersane devam eden 4 filmle beraber gişe başarısını sürdürmüştü. Efsane Türk filmi şimdi 5. devam filmiyle geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
2007 yılında vizyona giren Çılgın Dersane hala gelmiş geçmiş en sevilen Türk gençlik filmleri arasında yer alıyor.
Tuba Ünsal, Yağmur Atacan, Mehmet Aslan'ın başrollerinde yer aldığı film yoğun talep görmesi nedeniyle 3 devam filmiyle beyaz perdede yer alırken, son film 2014'te yayınlanmıştı.
Çılgın Dersane: Ada'nın ardından devam filmi gelmeyen Çılgın Dersane'den tam 10 yıl sonra devam filmi geleceği duyuruldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil'in yönetmen koltuğuna Yasemin Türkmenli otururken, senaryosunu İrfan Saruhan ve Şafak güçlü kaleme alacak.
Çılgın Dersane 5'in kadrosunda Mustafa Topaloğlu, Arzu Yanardağ gibi isimler yer alırken, kadronun tamamı şu şekilde:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çılgın Dersane 5'in konusu ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
abi yeter daha fazla çılgın dershane daha fazla Recep İvedik daha fazla Kolpaçino istemiyoruz