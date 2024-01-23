Efsane Geri Dönüyor: "Çılgın Dersane" Devam Filmi Geliyor!

Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışması‘na son anda katılan ekip büyük para ödülünü kazanıp depremzede çocuklara bir derslik yaptırmak istemektedir. Ancak birbirinden güçlü rakiplerini yenmek için eski Çılgın Dersane ruhuna sahip olmak; yeniden bir Mojo, Fırıldak, Sakar, Kurdela olmak gerekir. Zorlu yarışmalarla sınanan ekibimiz aynı zamanda aşkın, dostluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin de sınavını verecektir.