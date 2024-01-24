Sinemanın Yıldızı Glen Powell'un Gizemli Projesi Huntington ve Hollywood'un En Çok Konuşulan Dedikoduları!

Filmin yapımcıları filmi bize 'gürültülü intikam gerilim filmi' olarak tanımlıyorlar. Film Becket Redfellow (Powell) adlı, çok milyar dolarlık bir servetin varisi olan karakterin, elde etmeye kararlı olduğu şey için hiçbir engel tanımayan ya da kendisinin hak ettiğini düşündüğü şey için durmayacak bir karakteri anlatıyor. Filmin çekimlerinin başlaması yazı bulacak gibi duruyor.