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Sinemanın Yıldızı Glen Powell'un Gizemli Projesi Huntington ve Hollywood'un En Çok Konuşulan Dedikoduları!

Sinemanın Yıldızı Glen Powell'un Gizemli Projesi Huntington ve Hollywood'un En Çok Konuşulan Dedikoduları!

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 12:16

Sinema dünyasının parlayan yıldızı Glen Powell, benzersiz bir gerilim filmi olan 'Huntington' ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinden biri olan Powell, aksiyon ve heyecanın dorukta olduğu bu projede izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak gibi duruyor. ''Huntington'' ile ilgili heyecan verici detaylar ve Powell'ın Hollywood'daki son projelerine dair söylenenler aşağıda  👇

Kaynak: https://deadline.com/2024/01/glen-pow...
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Son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell yeni gerilim filmi için hazırlık yapıyor.

Son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell yeni gerilim filmi için hazırlık yapıyor.

'Anyone But You''nun küresel gişede sadece 100 milyon doları aşması ve 'Top Gun 3' dedikodularının interneti sallamasıyla, Hollywood'un anında yükselen yıldızı Glen Powell, 'Huntington' ile yeni bir projeye imza atmış durumda. Geçtiğimiz yıl duyurulan projenin arkasında Avrupa stüdyosu Studiocanal ve Three Billboards Outside Ebbing Missouri yapımcısı Blueprint bulunuyor. Film Hollywood'da büyük yankı uyandırdı!

Powell'in imzasıyla ''gürültülü intikam gerilim filmi'' Huntington için hazırlıklar başladı.

Powell'in imzasıyla ''gürültülü intikam gerilim filmi'' Huntington için hazırlıklar başladı.

Filmin yapımcıları filmi bize 'gürültülü intikam gerilim filmi' olarak tanımlıyorlar. Film Becket Redfellow (Powell) adlı, çok milyar dolarlık bir servetin varisi olan karakterin, elde etmeye kararlı olduğu şey için hiçbir engel tanımayan ya da kendisinin hak ettiğini düşündüğü şey için durmayacak bir karakteri anlatıyor. Filmin çekimlerinin başlaması yazı bulacak gibi duruyor.

Bütün ekip yeni film için heyecanını dile getiriyor.

Bütün ekip yeni film için heyecanını dile getiriyor.

Studiocanal CEO Anna Marsh, Ron Halpern ve Joe Naftalin şu açıklamalarda bulundu: 'Hepimiz Studiocanal'da John'un ''Emily The Criminal'' filmiyle Sundance'te etkilendik, ardından bu proje için yazdığı son derece eğlenceli senaryosu bizi büyüledi. Onunla çalışmayı sevdik ve şimdi bu projede olağanüstü Glen Powell'ı Becket rolünde görmekten çok heyecanlıyız. Filmde Participant ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve Blueprint Pictures ekibiyle Pete, Graham ve ekibiyle tekrar iş yapmaktan dolayı sevinçliyiz. Ne harika bir ekip! Çok eğlenceli bir film olacak.'

Glen Powell kariyerine birbirinden iyi filmler eklemeye devam ediyor.

Glen Powell kariyerine birbirinden iyi filmler eklemeye devam ediyor.

Glen Powell'un  halihazırda projeleri de bulunuyor. 2024'te vizyona girecek Universal'in Twisters ve Richard Linklater'ın Hit Man projeleri bunlardan ikisi. John Patton Ford'un 2022 Sundance'te gösterilen ve Aubrey Plaza'nın başrolde olduğu, arisktokrat bir aile etrafında dönen ''Emily The Criminal'' filmi ise Netflix tarafından satın alındı. Powell'i önümüzdeki dönemlerdeki projelerinde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

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