Sinemanın Yıldızı Glen Powell'un Gizemli Projesi Huntington ve Hollywood'un En Çok Konuşulan Dedikoduları!
Sinemanın Yıldızı Glen Powell'un Gizemli Projesi Huntington ve Hollywood'un En Çok Konuşulan Dedikoduları!
Kaynak: https://deadline.com/2024/01/glen-pow...
Sinema dünyasının parlayan yıldızı Glen Powell, benzersiz bir gerilim filmi olan 'Huntington' ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinden biri olan Powell, aksiyon ve heyecanın dorukta olduğu bu projede izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak gibi duruyor. ''Huntington'' ile ilgili heyecan verici detaylar ve Powell'ın Hollywood'daki son projelerine dair söylenenler aşağıda 👇
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Son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell yeni gerilim filmi için hazırlık yapıyor.
Powell'in imzasıyla ''gürültülü intikam gerilim filmi'' Huntington için hazırlıklar başladı.
Bütün ekip yeni film için heyecanını dile getiriyor.
Glen Powell kariyerine birbirinden iyi filmler eklemeye devam ediyor.
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