Sinemanın Yıldızı Glen Powell'un Gizemli Projesi Huntington ve Hollywood'un En Çok Konuşulan Dedikoduları!

'Anyone But You''nun küresel gişede sadece 100 milyon doları aşması ve 'Top Gun 3' dedikodularının interneti sallamasıyla, Hollywood'un anında yükselen yıldızı Glen Powell, 'Huntington' ile yeni bir projeye imza atmış durumda. Geçtiğimiz yıl duyurulan projenin arkasında Avrupa stüdyosu Studiocanal ve Three Billboards Outside Ebbing Missouri yapımcısı Blueprint bulunuyor. Film Hollywood'da büyük yankı uyandırdı!