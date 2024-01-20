Yazılı Olarak Hiçbir Yerde Bulunmasa da Toplum İçinde Herkesin Uyması Gereken Kurallar

Sevmediğiniz bir şeyden, hoşlanmadığınız bir kokudan ya da tuhaf bulduğunuz bir yemek kombinasyonundan dolayı başkalarını eleştirmeyi bırakın. Yemek, kişisel bir tercih meselesi olduğu için başkalarının önünde yemek yeme konusunda kendinizi rahatsız hissetmek, hiç de hoş bir duygu değil.