Yazılı Olarak Hiçbir Yerde Bulunmasa da Toplum İçinde Herkesin Uyması Gereken Kurallar
Yazılı Olarak Hiçbir Yerde Bulunmasa da Toplum İçinde Herkesin Uyması Gereken Kurallar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
Her gün, birbirimize gülümseyerek, selam vererek ve etkileşimde bulunarak karmaşık bir dansa katılıyoruz. Ancak bu dansın belirli kuralları var; sınırlar, normlar ve toplumsal beklentiler. İşte karşınızda, toplumun sırlı not defterinden sızan 37 kural! Toplumun renkli dünyasının içindeki bu kuralları sizin için topladık. Hazırsanız, toplumun gizli kodlarına birlikte göz atalım! 👇
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1. Kimseye hamile olup olmadığını sormayın:
2. Kimsenin yediği yemek hakkında negatif yorum yapmayın:
3. Kimsenin gülüşünü eleştirmeyin:
4. Bagaj taşıyıcıya doğru tamamen yanaşıp diğer insanları engellemeyin:
5. Randevusu olan birine randevunun içeriği sorulmaz:
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6. Sakızınızı çöpe atın:
7. Kimsenin bebeğine izin almadan dokunmayın:
8. Lütfen ayakkabınızı girişte çıkartın:
9. Herhangi bir yere hücum etmeyin:
10. Kimsenin telefonunu kurcalamayın:
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11. Davet etmeyeceğiniz insanların önünde plan yapmayın:
12. Kimsenin köpeğini izin almadan sevmeyin:
13. Grup ortamlarında kimsenin mahcup hissetmesine neden olmayın:
14. Misafirliğin kısa olanı makbuldür:
15. Kaldırımın ortasında dikilmeyin:
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16. Arabadan dışarı çöp fırlatmayın:
17. Hayatınıza yeni katılan insanlara uygun şekilde saygı gösterin:
18. Arkadaşlarınızın evlerinin otel olmadığını bilin:
19. Bir başkasının düğününde evlenme teklifi etmeyin:
20. Eğer arkadaşınızla uzun mesafe yapıyorsanız benzin parasının teklif etmeniz gerekir:
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21. Kaldırım babanızın malıymış gibi yürümeyin:
22. Alışveriş arabalarını aldığınız yere geri koyun:
23. Kimsenin ismi hakkına şaka yapmayın:
24. Sinema, tiyatro gibi ortamlarda kimsenin dibine oturmayın:
25. Kimsenin ne yediği sizi ilgilendirmez:
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26. Karışınızda bir insan oturuyorken telefonunuza bakmayın:
27. Kimsenin sözünü kesmeyin:
28. Hapşırırken ağzınızı kapatın:
29. Toplum içerisindeyken yüksek sesle müzik açmayın:
30. İnsanların tercihlerine saygı gösterin:
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31. ''Halen evlenmedin mi'' ve benzeri soruları sormamanızı söylememize gerek olmamalı:
32. Kalabalık bir ortamda arkadaşınızı tek başına bırakmayın:
33. Son olarak çevrenin farkında olun:
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