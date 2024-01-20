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Yazılı Olarak Hiçbir Yerde Bulunmasa da Toplum İçinde Herkesin Uyması Gereken Kurallar

Yazılı Olarak Hiçbir Yerde Bulunmasa da Toplum İçinde Herkesin Uyması Gereken Kurallar

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 15:01

Her gün, birbirimize gülümseyerek, selam vererek ve etkileşimde bulunarak karmaşık bir dansa katılıyoruz. Ancak bu dansın belirli kuralları var; sınırlar, normlar ve toplumsal beklentiler. İşte karşınızda, toplumun sırlı not defterinden sızan 37 kural! Toplumun renkli dünyasının içindeki bu kuralları sizin için topladık. Hazırsanız, toplumun gizli kodlarına birlikte göz atalım! 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
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1. Kimseye hamile olup olmadığını sormayın:

Eğer size söylemedilerse bir sebebi vardır.

2. Kimsenin yediği yemek hakkında negatif yorum yapmayın:

2. Kimsenin yediği yemek hakkında negatif yorum yapmayın:

Sevmediğiniz bir şeyden, hoşlanmadığınız bir kokudan ya da tuhaf bulduğunuz bir yemek kombinasyonundan dolayı başkalarını eleştirmeyi bırakın. Yemek, kişisel bir tercih meselesi olduğu için başkalarının önünde yemek yeme konusunda kendinizi rahatsız hissetmek, hiç de hoş bir duygu değil.

3. Kimsenin gülüşünü eleştirmeyin:

Öncelikle kimsenin gülüşü kimseyi alakadar etmez. İkinci olarak da kimsenin mutlu olduğunda, güldüğünde özgüvensiz hissetmesini istemeyiz.

4. Bagaj taşıyıcıya doğru tamamen yanaşıp diğer insanları engellemeyin:

4. Bagaj taşıyıcıya doğru tamamen yanaşıp diğer insanları engellemeyin:

Çantanızı gördüğünüzde ve almak için uygun bir konumdaysa taşıyıcıya yaklaşın. Çantanızı aldıktan sonra, hem çantanızı hem de kendinizi başkalarının aynı şeyi yapmasına izin verecek şekilde kenara çekin.'

5. Randevusu olan birine randevunun içeriği sorulmaz:

5. Randevusu olan birine randevunun içeriği sorulmaz:

İş ortamında bir iş görüşmesi olabilir, ya da bir doktor randevusu olabilir. Her iki durumda da, eğer insanlar paylaşmak istemiyorsa, genellikle bir sebebi vardır!

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6. Sakızınızı çöpe atın:

Nedenini söylememize gerek yok, o kadar da zor değil.

7. Kimsenin bebeğine izin almadan dokunmayın:

7. Kimsenin bebeğine izin almadan dokunmayın:

Evet bebekler çok tatlıdır ama sizin sevmeniz için yapılmadılar.

8. Lütfen ayakkabınızı girişte çıkartın:

8. Lütfen ayakkabınızı girişte çıkartın:

Birinin evine giriş yapıyorsanız ve kapının yakınında ayakkabılar görüyorsanız, lütfen ayakkabılarınızı girişte çıkarın. Kendi evinizde ne yaparsanız yapın, ama bir başkasının evine girdiğinizde ayakkabı giymeyin, özellikle ev sahibi ayakkabı giymiyorsa.

9. Herhangi bir yere hücum etmeyin:

9. Herhangi bir yere hücum etmeyin:

Asansörlerden önce girenler çıkar. Metrodan önce gelen yolcular iner. Uçaklar koltuk sırasına göre boşaltılır.

10. Kimsenin telefonunu kurcalamayın:

10. Kimsenin telefonunu kurcalamayın:

Özel hayat denilen bir şey var.

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11. Davet etmeyeceğiniz insanların önünde plan yapmayın:

11. Davet etmeyeceğiniz insanların önünde plan yapmayın:

Kendinizi karşı tarafın yerine koyduğunuzda neden yapmamanız gerektiğini anlarsınız bence.

12. Kimsenin köpeğini izin almadan sevmeyin:

12. Kimsenin köpeğini izin almadan sevmeyin:

Öncelikle köpeğin bir sağlık problemi olabilir. İkinci olarak da o köpeğin sahibini bu rahatsız edebilir ve haklı da olur.

13. Grup ortamlarında kimsenin mahcup hissetmesine neden olmayın:

13. Grup ortamlarında kimsenin mahcup hissetmesine neden olmayın:

Buna birine neden sessiz olduğunu sormak da dahildir.

14. Misafirliğin kısa olanı makbuldür:

14. Misafirliğin kısa olanı makbuldür:

Biri eğer ''geç kalıyorum'' ya da ''yapmam gereken çok iş var'' diyorsa artık kalkmanız gerekiyordur.

15. Kaldırımın ortasında dikilmeyin:

15. Kaldırımın ortasında dikilmeyin:

Arkadaşınızla yolun kenarında konuşun yada telefonunuza yolun kenarına geçip bakın mümkünse.

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16. Arabadan dışarı çöp fırlatmayın:

16. Arabadan dışarı çöp fırlatmayın:

Yani çöp kutusu denen bir şey var duydunuz mu?

17. Hayatınıza yeni katılan insanlara uygun şekilde saygı gösterin:

17. Hayatınıza yeni katılan insanlara uygun şekilde saygı gösterin:

En yakın arkadaşınız sevgilisiyle yolda yürürken karşılaştınız mı? Tanışın, el sıkışın, korkmayın ısırmazlar .Karşınızdaki yeni insana saygı gösterin.

18. Arkadaşlarınızın evlerinin otel olmadığını bilin:

18. Arkadaşlarınızın evlerinin otel olmadığını bilin:

Birini ziyaret ediyorsanız ve onun yerinde kalma planınız varsa, biletinizi rezerve etmeden ÖNCE kalmak istediğiniz tarihleri söyleyin. Herkesin kendine göre programı var sonuçta.

19. Bir başkasının düğününde evlenme teklifi etmeyin:

19. Bir başkasının düğününde evlenme teklifi etmeyin:

Bu kadar romantik ve pahalı bir ortamdan kendi çıkarınıza faydalanmaya çalışmayın. Eğer gelin ve damatla konuşup anlaşırsanız, belki olabilir, ama bu onların günü. Özellikle böyle bir günde odağı çalmaya çalışmayın.

20. Eğer arkadaşınızla uzun mesafe yapıyorsanız benzin parasının teklif etmeniz gerekir:

20. Eğer arkadaşınızla uzun mesafe yapıyorsanız benzin parasının teklif etmeniz gerekir:

Ülkemizdeki benzin fiyatları malum. Eğer kanka beni buraya atsana diyenlerdenseniz en azından kibrarlık olsun diye bir sorun.

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21. Kaldırım babanızın malıymış gibi yürümeyin:

21. Kaldırım babanızın malıymış gibi yürümeyin:

Eğer kaldırımda grupça yürüyorsanız ve size doğru gelen biri varsa, bir kenara çekilin. Onları yolun kenarına adım atmaya zorlamayın, böylece yolun kenarından başkasının geçmesi için yeterli alanı açmış olursunuz.

22. Alışveriş arabalarını aldığınız yere geri koyun:

22. Alışveriş arabalarını aldığınız yere geri koyun:

Alışveriş arabasını uygun yere geri koyun. Arabaları park alanlarına ya da park yerinin ortasına bırakmayın. Kimse sizin arkanızı toplamak zorunda değil.

23. Kimsenin ismi hakkına şaka yapmayın:

23. Kimsenin ismi hakkına şaka yapmayın:

Kimse ismini kendi seçmedi, ayrıca yapacağınız şakaları daha önceden duymuşlardır muhtemelen.

24. Sinema, tiyatro gibi ortamlarda kimsenin dibine oturmayın:

24. Sinema, tiyatro gibi ortamlarda kimsenin dibine oturmayın:

Başka yer yoksa o başka ama ama insanlarla aranızda en az bir koltuk boşluk bırakın.

25. Kimsenin ne yediği sizi ilgilendirmez:

25. Kimsenin ne yediği sizi ilgilendirmez:

Eğer o kişinin doktoru ya da diyetisyeni değilseniz kimsenin yemeğinin ne kadar sağlıklı olduğu hakkında yorum yapmayın.

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26. Karışınızda bir insan oturuyorken telefonunuza bakmayın:

26. Karışınızda bir insan oturuyorken telefonunuza bakmayın:

Evet hepimiz yoğunuz, günümüz şartları anlıyoruz ama telefondan başını kaldırmamak da saygısızlık.

27. Kimsenin sözünü kesmeyin:

27. Kimsenin sözünü kesmeyin:

Birinin sözünü kesmek gerçekten çok kaba bir davranış. Bir grup içindeyseniz ve birisi bir şey söylemeye başladığında sözü kesilirse, her zaman tekrar etmesini isteyin çünkü bu ona ortam içerisinde önemsendiğini hissettirir. Bu iyi bir davranıştır ve birinin özgüvenini tamamen artırabilir.

28. Hapşırırken ağzınızı kapatın:

28. Hapşırırken ağzınızı kapatın:

Birinin yüzüne hapşırmanın en hoş davranışlarından olmadığını tahmin edebilirsiniz.

29. Toplum içerisindeyken yüksek sesle müzik açmayın:

29. Toplum içerisindeyken yüksek sesle müzik açmayın:

Toplumun içindeyken yüksek sesle müzik açmayın, enstürman çalmayın, şarkı söylemeyin. Siz çok keyif alıyor olabilirsiniz, başkaları sizin kadar keyif almıyor olabilir ama.

30. İnsanların tercihlerine saygı gösterin:

30. İnsanların tercihlerine saygı gösterin:

İnsanların isimlerine, yemeyi tercih ettiği şeylere ve hayır deme hakkına saygı gösterin. Ayrıca insanların zevklerini eleştirmek de sizin üzerinize  vazife değil. Sizin üzerinize kalmadığını hepimiz biliyoruz.

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31. ''Halen evlenmedin mi'' ve benzeri soruları sormamanızı söylememize gerek olmamalı:

31. ''Halen evlenmedin mi'' ve benzeri soruları sormamanızı söylememize gerek olmamalı:

Kaç yaşında olursanız olun ''halen evlenmedin mi?'' ya da ''çocuk ne zaman?''  gibi soruları sormayın. Sizin üzerinize vazife değil.

32. Kalabalık bir ortamda arkadaşınızı tek başına bırakmayın:

32. Kalabalık bir ortamda arkadaşınızı tek başına bırakmayın:

Arkadaşınızı neredeyse hiç kimseyi tanımadığı bir ortamda terk etmeyin, onun yerine kendinizi koyarsanız neden hiç hoş olmadığını anlayabilirsiniz. Hele hele arkadaşınızı toplum içinde sarhoşken sakın terk etmeyin. Biliyoruz bütün akşam bir sarhoşla ilgilenmek hoş değil, ama o sizin arkadaşınız.

33. Son olarak çevrenin farkında olun:

33. Son olarak çevrenin farkında olun:

Halka açık alanlarda grubun nabzını ölçmeyi bilin 'Neredeyim? Çevremde neler var? Birinin yolunda mı duruyorum, ya da duracak mıyım? Konuştuğunuz kişiye bakın: ''Sanki ilgili mi, sıkılmış mı, meşgul mü, yoksa sinirlenmiş mi?'' Etrafınıdaki insanlara bakın, ''Diğer insanlar için fazla yüksek sesli veya rahatsız edici miyim?'' gibi bir soru sizi toplum içerisinde ayıplanmaktan kurtaracaktır. Kendinizi nerede olduğunuz ve yaptığınız şeyin ortamınıza ve izleyici kitlenize uygun olup olmadığı konusunda DÜŞÜNÜRKEN bir sürü kuralı çiğnemekten kurtaracaksınız. Düşündüğünüzden daha zor değil ve sadece kamusal alanlarda değil, özel alanlarda da size yardımcı olacak!

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Erkin esenn

Bu da hiç bi yerde yazılı değil ama bana göre en keskin kuraldır, mesela birini aradığında (acil bi durum yoksa eğer) birini arayıp sonuna kadar çaldıranlard... Devamını Gör