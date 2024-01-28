"Berlin" Dizisinin Hayranları Buraya: Aksiyon Arayanlara Özel Hepsi Birbirinden İddialı En İyi Diziler
"Berlin" Dizisinin Hayranları Buraya: Aksiyon Arayanlara Özel Hepsi Birbirinden İddialı En İyi Diziler
'Berlin' adlı dizi, 'La Casa de Papel'in ikonik karakteri Berlin'in, yani asıl adıyla Andres de Fonollosa'nı, büyük soygundan önceki karmaşık yaşamını merkeze alıyor. Eğer aksiyon dolu bu dizi size heyecan verdiyse benzer tarzda aksiyon sahneleri bol olan dizileri sizin için seçtik. Listemizdeki bu dizilerle aksiyonun doruklarına ulaşacaksınız. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Prison Break, 2005-2017
19. Ray Donovan, 2013-2020
18. Homeland, 2011-2020
17. Banshee, 2013-2016
16. 24, 2001-2010
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15. Mr. Robot, 2015-2019
14. Ozark, 2017-2022
13. Vikings, 2013-2020
12. Boardwalk Empire, 2010-2014
11. Sons of Anarchy, 2008-2014
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10. Dexter, 2006-2013
9. Black Mirror, 2011-
8. Narcos, 2015-2017
7. Peaky Blinders, 2013-2022
6. True Detective, 2014-
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5. Fargo, 2014-2024
4. Better Call Saul, 2015-2022
3. The Sopranos, 1999-2007
2. The Wire, 2002-2008
1. Breaking Bad, 2008-2013
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