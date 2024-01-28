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"Berlin" Dizisinin Hayranları Buraya: Aksiyon Arayanlara Özel Hepsi Birbirinden İddialı En İyi Diziler

"Berlin" Dizisinin Hayranları Buraya: Aksiyon Arayanlara Özel Hepsi Birbirinden İddialı En İyi Diziler

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:01

'Berlin' adlı dizi, 'La Casa de Papel'in ikonik karakteri Berlin'in, yani asıl adıyla Andres de Fonollosa'nı, büyük soygundan önceki karmaşık yaşamını merkeze alıyor. Eğer aksiyon dolu bu dizi size heyecan verdiyse benzer tarzda aksiyon sahneleri bol olan dizileri sizin için seçtik. Listemizdeki bu dizilerle aksiyonun doruklarına ulaşacaksınız. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Prison Break, 2005-2017

20. Prison Break, 2005-2017

IMDb: 8.3   

Özet: Haksız yere suçlandığını düşündüğü abisini hapishaneden kurtarmak isteyen Michael Scofield, nerdeyse kusursuz bir plan yapar ancak devletin de işin içine karıştığını öğrendiklerinde kaçmaktan başka çareleri kalmaz.  

Oyuncular: Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco   

Yaratıcı: Paul T. Scheuring

19. Ray Donovan, 2013-2020

19. Ray Donovan, 2013-2020

IMDb: 8.3 

Özet: Los Angeles'in zengin ve ünlüleri, ne zaman başları sıkışsa Ray Donovan'ı ararlar, ancak Donovan kendi ailesinin neden olduğu sorunları çözmekte o kadar da iyi değildir. 

Oyuncular: Liev Schreiber, Eddie Marsan, Dash Mihok 

Yaratıcı: Ann Biderman

18. Homeland, 2011-2020

18. Homeland, 2011-2020

IMDb: 8.3 

Özet: Irak'ta öldürüldüğü tahmin edilen bir Amerikan askeri, kaybolduktan 8 yıl sonra geri döner. Ancak eve dönüş sevinci sona erdikten sonra, onun gerçekten bir Amerikan kahramanı olup olmadığı ya da bir terör saldırısı planlayan uyuyan bir hücrenin parçası olup olmadığı konusunda şüpheler ortaya çıkar. 

Oyuncular: Claire Danes, Mandy Patinkin, Damian Lewis 

Yaratıcılar: Alex Gansa, Howard Gordon

17. Banshee, 2013-2016

17. Banshee, 2013-2016

IMDb: 8.4 

Özet: Bir zamanlar ülkenin en ünlüleri arasında yer alan bir mücevher hırsızı hapishaneden yeni çıkmıştır. Yeraltı dünyasından bir arkadaşının yardımıyla, hapishaneye düşmesine neden olan soygundan kazandıklarına sahip olan eski ortağının peşine düşer. Ama aradan 15 yıl geçmiştir ve Anna olarak tanıdığı kadın artık Carrie ismini kullanan saygın bir emlakçıdır. Kadın Bölge Başsavcısı ile evlidir ve iki çocuğu vardır. 

Oyuncular: Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen 

Yaratıcılar: David Schickler, Jonathan Tropper

16. 24, 2001-2010

16. 24, 2001-2010

IMDb: 8.4 

Özet: 24, Amerikan Fox televizyonunda yayınlanan, aynı zamanda Türkçe altyazılı olarak Cnbc-e kanalında gösterilen bir polisiye macera dizisidir. 24 dizisi ismini gerçek zamanlı anlatımından dolayı almaktadır. Her sezonda 1 gün işlenir, sezonlar 24 bölümdür. Her bölümde günün 1 saati anlatılır. Bir sezon uzun metrajlı bir film gibidir. 

Oyuncular: Kiefer Sutherland, Mary Lynn Rajskub, Carlos Bernard 

Yaratıcılar: Robert Cochran, Joel Surnow

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15. Mr. Robot, 2015-2019

15. Mr. Robot, 2015-2019

IMDb: 8.5 

Özet: Gündüz yazılım güvenliği şirketinde çalışan geceleri ise sanal evrenin kahramanı olan Elliot'ın heyecan dolu dünyasına giriş yapmaya hazır olun! Merak uyandıran senaryosuyla başarılı bir psikolojik gerilim olan dizide, başroldeki Rami Malek'e Mr.Robot rolünde ünlü aktör Christian Slater eşlik ediyor. 

Oyuncular: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin 

Yaratıcı: Sam Esmail

14. Ozark, 2017-2022

14. Ozark, 2017-2022

IMDb: 8.5   

Özet: Başrolde yer alan Jason Bateman'ın yönetmenlik ve yapımcı olarak da katkıda bulunduğu Ozark, Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Byrde Ailesi için elbette bu kaçış bir son değil, maceralı bir hayatın başlangıcı olacaktır. 

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz   

Yaratıcılar: Bill Dubuque, Mark Williams

13. Vikings, 2013-2020

13. Vikings, 2013-2020

IMDb: 8.5 

Özet: 8. yüzyıl İskandinavyası’nda geçen dizi, basit bir çiftçiyken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok ve ailesinin öyküsünü ekranlara taşıyor. Savaş Tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanılan Ragnor’un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken; savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler’in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz.

Oyuncular: Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig 

Yaratıcı: Michael Hirst

12. Boardwalk Empire, 2010-2014

12. Boardwalk Empire, 2010-2014

IMDb: 8.6  

Özet: İnsanlar ikiye ayrılır. Ekonomik krizi ‘fırsata’ dönüştürmeyi başaranlar ve bu fırsatı es geçenler. 1920’li yılların Büyük Buhranı’ndan bir gangsterler imparatorluğu yaratmayı başaran Al Capone, şüphesiz ki 20. yüzyılın gördüğü en kurnaz ve en illegal iş insanlarından biriydi. Belalı yaşam öyküsü ve Chicago sokaklarında yükselişi sinema filmlerine defalarca konu olan, organize suçun babası Al Capone’nun altın çağı, bu sefer bir televizyon dizisinde seyircilerin karşısına çıkıyor.  

Oyuncular: Steve Buscemi, Kelly Macdonald, Michael Shannon  

Yaratıcı: Terence Winter

11. Sons of Anarchy, 2008-2014

11. Sons of Anarchy, 2008-2014

IMDb: 8.6 

Özet: Onlar düzen dışı asiler, kendi kurallarından başkasını tanımıyorlar ve altlarındaki çeliklerle çok çekiciler. Burası Anarşistlerin Motosiklet Kulübü. Jackson ‘Jax' Teller, anne Gemma Teller Morrow ve Jackson'ın üvey babası ve de çetenin başı Clarence ‘Clay' Morrow doğup büyüdükleri California, Charming kasabasını kendi yöntemlerine göre korumaya kararlı bir ailedir. Onların çevresinde şekillenen motosikletli çete, kasabaya başka çetelerin dadanmasına engel olarak ve kanun dışı yürütülmesi gereken ne iş varsa üstleniyor.

Oyuncular: Charlie Hunnam, Katey Sagal, Mark Boone Junior 

Yaratıcı: Kurt Sutter

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10. Dexter, 2006-2013

10. Dexter, 2006-2013

IMDb: 8.7  

ÖzetDizi, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışan ve seri katilleri gizlice öldüren bir seri katil olan Dexter Morgan'ın hikayesini anlatıyor. Dexter, çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olaydan dolayı öldürme dürtüsüne sahip olmuştur ancak bu dürtüsünü 'kod' adını verdiği bir dizi kuralla yönlendirir. O yalnızca suçlu olduğu kanıtlanmış kişileri öldürmektedir. 

Oyuncular: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas  

Yaratıcı: James Manos Jr.

9. Black Mirror, 2011-

9. Black Mirror, 2011-

IMDb: 8.7   

Özet: Black Mirror'ın her bir bölümü bir başka hikayeyi anlatıyor. İlk bölüm, sosyal medyanın başa bela olabileceğini gösterirken, ikinci bölüm televizyondaki yarışmaların bir gün varabileceği noktaya parmak basıyor. Üçüncü bölüm ise yakın bir gelecekte insanlar taktırdıkları hafıza çipleri sayesinde tüm hayatlarını depolayabilmektedirler. Hiçbir şey unutulmuyor, hiçbir ayrıntı atlanmıyordur.

Oyuncular: Wunmi Mosaku, Monica Dolan, Daniel Lapaine   

Yaratıcı: Charlie Brooker

8. Narcos, 2015-2017

8. Narcos, 2015-2017

IMDb: 8.8  

ÖzetUyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nde çalışan bir Meksikalı bir ajan olan Javier Pena, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı yakalamak için Birleşik Devletler tarafından Kolombiya’ya yollanır.   

Oyuncular: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook  

Yaratıcılar: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro

7. Peaky Blinders, 2013-2022

7. Peaky Blinders, 2013-2022

IMDb: 8.8   

Özet: Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.   

Oyuncular: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle   

Yaratıcı: Steven Knight

6. True Detective, 2014-

6. True Detective, 2014-

IMDb: 8.9    

Özet: Louisiana Cinayet Masası'nda görev yapan dedektif Rust Cohle ve Martin Hart bir seri katilin peşine düşerler. Beraber çalışan ikilinin, takip derinleştikçe kendi hayatlarının da içinden çıkılmaz bir duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır.    

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams    

Yaratıcı: Nic Pizzolatto

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5. Fargo, 2014-2024

5. Fargo, 2014-2024

IMDb: 8.9  

Özet: Her sezonunda farklı karakterler, suçlar ve hikayeler olan bir antoloji dizisidir. Coen Kardeşler'in aynı adlı filminin atmosferini ve kara mizah anlayışını benimseyerek Kuzey Dakota ve Minnesota'da geçen suç ve gizem dolu hikayeler sunar.  

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman  

Yaratıcı: Noah Hawley

4. Better Call Saul, 2015-2022

4. Better Call Saul, 2015-2022

IMDb: 9.0   

Özet: Breaking Bad spin-off dizisidir. Breaking Bad’te Walter White ve Jesse’nin avukatı ve aynı zamanda suçluların bir numaralı adresi olan Saul Goodman'a odaklanan dizi, Breaking Bad'in öncesini anlatmaktadır. Saul Goodman henüz Walter ve Jesse ile tanışmamıştır.

Oyuncular: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks   

Yaratıcı: Vince Gilligan, Peter Gould

3. The Sopranos, 1999-2007

3. The Sopranos, 1999-2007

IMDb: 9.2   

Özet: New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, kazandığı ödüller ve aldığı olumlu eleştirilerle adını 'gelmiş geçmiş en iyi diziler' arasına yazdırmıştır.i.  

Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco   

Yaratıcı: David Chase

2. The Wire, 2002-2008

2. The Wire, 2002-2008

IMDb: 9.3    

ÖzetDizi, Baltimore şehrinin sokaklarında geçen ve şehrin uyuşturucu ticareti, liman işçileri, hükümet, eğitim sistemi ve medya gibi çeşitli yönlerine odaklanır. Bir uyuşturucu çetesini takip eden polislerin ve çete üyelerinin hikayeleriyle başlar ve her sezon şehrin farklı bir yönüne odaklanarak geniş bir perspektif sunar.  

Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn    

Yaratıcı: David Simon

1. Breaking Bad, 2008-2013

1. Breaking Bad, 2008-2013

IMDb: 9.5   

Özet: Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir.   

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn   

Yaratıcı: Vince Gilligan

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