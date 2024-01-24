Gerçek Bir Uçak Faciasını Anlatan 'Lockerbie' Filminde 'Bridget Jones'la Ünlenen Colin Firth Yer Alacak!
Gerçek Bir Uçak Faciasını Anlatan 'Lockerbie' Filminde 'Bridget Jones'la Ünlenen Colin Firth Yer Alacak!
1988 yılında yaşanan Lockerbie uçak faciasını anlatan bir filmin çekilmesi için hazırlıklar başladı. Ülkemizde 'Bridget Jones' serisiyle tanınan Colin Firth aynı isimli filmde kızını kaybeden bir babayı oynayacak. 👇
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Lockerbie faciası 21 Aralık 1988 tarihinde Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan uçağın bombalanması sonucu yaşanan büyük bir faciadır.
Patlayıcı bir aygıtın infilak etmesiyle uçakta bulunan 243 yolcu ve 16 mürettebatın tümü öldü. Uçağın büyük parçaları İskoçya'nın güneyindeki Lockerbie kasabasına düşünce yerde bulunan 11 kişi daha hayatını kaybetti.
Libya lideri Kaddafi, 2003 yılında Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödedi. Fakat saldırı emrini kendisinin vermediğini dile getirdi.
Tarihte yaşanan bu faciayı konu alacak 'Lockerbie' isimli bir filmin çekilmesi planlanıyor.
Henüz detayları netleşmeyen filmde 'Bridget Jones' serisiyle ünlenen Colin Firth yer alacak.
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'Zoraki Kral' filmindeki rolüyle Oscar ödülüne layık görülen Colin Firth, filmde kızını kaybeden bir babayı canlandıracak.
Colin Firth şimdiye kadar 'Uyuyana Kadar', 'Geçmişin İzleri', 'İngiliz Hasta' gibi yapımlarda izlemiştik.
'Lockerbie' filmine dair detayları bekliyoruz.👇
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