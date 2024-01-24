Film Gerçek Oldu: Ken'in Adaylık Alıp Barbie'nin Hiçe Sayılması Hollywood'un İkiyüzlülüğüne İsyan Ettirdi!

Bu kadar harika filmin olduğu bir yılda, bu kadar dikkate değer sanatçıların yanı sıra meslektaşlarım tarafından aday gösterilmekten son derece onur duyuyorum. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama aynı zamanda bu, Ken adında plastik bir bebeği canlandırmakla olduğu için inanılmaz bir onur ve gurur duyuyorum. Fakat Barbie olmadan Ken olmaz ve tarih yazan, dünyaca ünlü bu filmin en büyük sorumluları olan Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da 'Barbie' filmi olmaz. Yeteneği, cesareti ve dehası olmadan filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek yetersiz kalır. Her şeye rağmen, bir iki ruhsuz, az giyimli, çok şükür kasıksız oyuncak bebekle, bizi güldürdüler, kalbimizi kırdılar, kültürü ilerlettiler ve tarih yazdılar. Onların çalışmaları diğer çok hak eden adaylarla birlikte tanınmalıdır. Bununla birlikte, bu çığır açıcı filmin yapımına yetenekleriyle katkıda bulunan America Ferrera ve diğer inanılmaz sanatçılar adına çok mutluyum.