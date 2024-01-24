Film Gerçek Oldu: Ken'in Adaylık Alıp Barbie'nin Hiçe Sayılması Hollywood'un İkiyüzlülüğüne İsyan Ettirdi!
Film Gerçek Oldu: Ken'in Adaylık Alıp Barbie'nin Hiçe Sayılması Hollywood'un İkiyüzlülüğüne İsyan Ettirdi!
Oscars adaylıkları açıklandı. Adaylıklarda Barbie filminin yönetmeni ve asıl Barbie'ye yer yokken Ken'in adaylık alması bir kez daha senaryonun gerçekliğini yüzlerimize çarptı.
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Geçtiğimiz yazı kasıp kavuran "Barbie" filmi hem başarılı PR kampanyasıyla hem de filmin ta kendisiyle adeta fırtınalar estirdi.
'Barbie' filminde kusursuz kadın imajına uyum sağlayamadığını fark eden Barbie'nin gerçek dünyaya adım atışını ve akabinde gelişen olayları izledik.
Ancak gelin görün ki, "Barbie" filmi birçok kategoride aday gösterilse de filmin yıldızı Margot Robbie, “En İyi Oyuncu” ve filmin yönetmeni Greta Gerwig aday gösterilmedi.
Öte yandan filmde Ken’i canlandıran Ryan Gosling'in en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmesi kafaları karıştırdı.
Ryan Gosling de kendi adaylığına "Barbie'siz Ken olmaz ve Greta Gerwig ile Margot Robbie olmadan 'Barbie' filmi de olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.
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Ryan Gosling'in 'Ken' rolüyle adaylık alıp, Margot Robbie'nin 'Barbie' rolüyle adaylık alamaması sebebiyle Oscars törenine de sayısız tepki geldi.
Ancak biz zaten bu senaryoyu 'Barbie'de izlemiştik... Sizin yorumlarınız neler?
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