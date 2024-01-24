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Film Gerçek Oldu: Ken'in Adaylık Alıp Barbie'nin Hiçe Sayılması Hollywood'un İkiyüzlülüğüne İsyan Ettirdi!

Film Gerçek Oldu: Ken'in Adaylık Alıp Barbie'nin Hiçe Sayılması Hollywood'un İkiyüzlülüğüne İsyan Ettirdi!

Barbie Margot Robbie
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 18:25

Oscars adaylıkları açıklandı. Adaylıklarda Barbie filminin yönetmeni ve asıl Barbie'ye yer yokken Ken'in adaylık alması bir kez daha senaryonun gerçekliğini yüzlerimize çarptı.

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Geçtiğimiz yazı kasıp kavuran "Barbie" filmi hem başarılı PR kampanyasıyla hem de filmin ta kendisiyle adeta fırtınalar estirdi.

Geçtiğimiz yazı kasıp kavuran "Barbie" filmi hem başarılı PR kampanyasıyla hem de filmin ta kendisiyle adeta fırtınalar estirdi.

'Barbie' filminde kusursuz kadın imajına uyum sağlayamadığını fark eden Barbie'nin gerçek dünyaya adım atışını ve akabinde gelişen olayları izledik.

'Barbie' filminde kusursuz kadın imajına uyum sağlayamadığını fark eden Barbie'nin gerçek dünyaya adım atışını ve akabinde gelişen olayları izledik.

Özellikle de Gloria karakterinin monoloğu tüylerimizi ürpertmişti:

Kadın olmak neredeyse imkansız bir şey: İnce olmak ama çok da zayıf olmamak gerekiyor. Paranın olması gerekiyor ancak bu bir kabalık addedildiği için para istememen gerekiyor. Patron olmalısın ama kötü olamazsın. Anne olmayı sevmen gerekiyor ama sürekli çocuklarından bahsetmemelisin. Bir kariyer kadını olmalısın ama aynı zamanda diğer insanlara da göz kulak olmalısın...

Ancak gelin görün ki, "Barbie" filmi birçok kategoride aday gösterilse de filmin yıldızı Margot Robbie, “En İyi Oyuncu” ve filmin yönetmeni Greta Gerwig aday gösterilmedi.

Ancak gelin görün ki, "Barbie" filmi birçok kategoride aday gösterilse de filmin yıldızı Margot Robbie, “En İyi Oyuncu” ve filmin yönetmeni Greta Gerwig aday gösterilmedi.

Öte yandan filmde Ken’i canlandıran Ryan Gosling'in en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmesi kafaları karıştırdı.

Öte yandan filmde Ken’i canlandıran Ryan Gosling'in en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmesi kafaları karıştırdı.

Ryan Gosling de kendi adaylığına "Barbie'siz Ken olmaz ve Greta Gerwig ile Margot Robbie olmadan 'Barbie' filmi de olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Ryan Gosling de kendi adaylığına "Barbie'siz Ken olmaz ve Greta Gerwig ile Margot Robbie olmadan 'Barbie' filmi de olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Bu kadar harika filmin olduğu bir yılda, bu kadar dikkate değer sanatçıların yanı sıra meslektaşlarım tarafından aday gösterilmekten son derece onur duyuyorum. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama aynı zamanda bu, Ken adında plastik bir bebeği canlandırmakla olduğu için inanılmaz bir onur ve gurur duyuyorum. Fakat Barbie olmadan Ken olmaz ve tarih yazan, dünyaca ünlü bu filmin en büyük sorumluları olan Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da 'Barbie' filmi olmaz. Yeteneği, cesareti ve dehası olmadan filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek yetersiz kalır. Her şeye rağmen, bir iki ruhsuz, az giyimli, çok şükür kasıksız oyuncak bebekle, bizi güldürdüler, kalbimizi kırdılar, kültürü ilerlettiler ve tarih yazdılar. Onların çalışmaları diğer çok hak eden adaylarla birlikte tanınmalıdır. Bununla birlikte, bu çığır açıcı filmin yapımına yetenekleriyle katkıda bulunan America Ferrera ve diğer inanılmaz sanatçılar adına çok mutluyum.

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Ryan Gosling'in 'Ken' rolüyle adaylık alıp, Margot Robbie'nin 'Barbie' rolüyle adaylık alamaması sebebiyle Oscars törenine de sayısız tepki geldi.

Ryan Gosling'in 'Ken' rolüyle adaylık alıp, Margot Robbie'nin 'Barbie' rolüyle adaylık alamaması sebebiyle Oscars törenine de sayısız tepki geldi.

Ancak biz zaten bu senaryoyu 'Barbie'de izlemiştik... Sizin yorumlarınız neler?

Ancak biz zaten bu senaryoyu 'Barbie'de izlemiştik... Sizin yorumlarınız neler?

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