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Star Wars Final Sezonu Afişinden Avatar: Son Havabükücü Fragmanına Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri

Star Wars Final Sezonu Afişinden Avatar: Son Havabükücü Fragmanına Haftanın Dizi ve Film Gelişmeleri

dizi Netflix film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 13:01

Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬

Kaynak: https://twitter.com/popgek
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Knives Out 3 çekimleri bu yıl içinde başlayacak.

Knives Out 3 çekimleri bu yıl içinde başlayacak.

Madame Web kamera arkasından Sydney Sweeney'in yer aldığı yeni bir görsel yayımlandı.

Madame Web kamera arkasından Sydney Sweeney'in yer aldığı yeni bir görsel yayımlandı.

Başrollerine Zac Efrom ve John Cena'nın üstlendiği Ricky Stanicky'den ilk afiş yayımlandı.

Başrollerine Zac Efrom ve John Cena'nın üstlendiği Ricky Stanicky'den ilk afiş yayımlandı.

Rick and Morty'nin 7. sezonu 8 Şubat'ta Netflix Türkiye kütüphanesine eklenecek.

Rick and Morty'nin 7. sezonu 8 Şubat'ta Netflix Türkiye kütüphanesine eklenecek.

Dune: Part Two'dan yeni bir afiş yayımlandı.

Dune: Part Two'dan yeni bir afiş yayımlandı.
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Jake Gyllenhaal'ın başrolünde yer aldığı Road House'dan ilk afiş yayımlandı.

Jake Gyllenhaal'ın başrolünde yer aldığı Road House'dan ilk afiş yayımlandı.

Başrollerini Andrew Scott ve Dakota Fanning'in paylaştığı mini dizi Ripley'den bir afiş yayımlandı.

Başrollerini Andrew Scott ve Dakota Fanning'in paylaştığı mini dizi Ripley'den bir afiş yayımlandı.

Star Wars: The Bad Batch'in final sezonundan ilk afiş yayımlandı.

Star Wars: The Bad Batch'in final sezonundan ilk afiş yayımlandı.

Avatar: The Last Airbender'dan yeni bir fragman yayımlandı.

Dune: Part Two'dan yeni bir tanıtım yayımlandı.

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Jake Gyllenhaal'un başrolünde yer aldığı Road House'tan ilk fragman yayımlandı.

Sydney Sweeney'in başrolünde yer aldığı korku filmi Immaculate'tan ilk fragman yayımlandı.

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