Batı Trakya Türklerinin Siyasi Lideri Doktor Sadık Ahmet’in Hayatını Anlatacak Filmden Yeni Fragman Geldi!
Batı Trakya Türklerinin Siyasi Lideri Doktor Sadık Ahmet’in Hayatını Anlatacak Filmden Yeni Fragman Geldi!
Kaynak: https://www.trthaber.com/trtden-haber...
Batı Trakya Türklerinin siyasi önderi olarak tanınan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak olan filmin ilk fragmanı yayınlandı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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1947'de Gümülcine'nin topraklarına doğan ve tıp diplomasını elde ettikten sonra Yunanistan'da yaşamını sürdüren Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin çeşitli haklarının devlet eliyle göz ardı edilmesine karşı duran bir siyasi savaşçıydı. Ahmet'in bu etkileyici öyküsü, TRT'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Sadık Ahmet" adlı film aracılığıyla izleyicilere sunulacak.
Önemli liderin hayatını ve mücadelesini anlatan film, 2 Şubat'ta sinema severlerle buluşacak.
Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı Sadık Ahmet'in yönetmen koltuğunda ise Hakan Yonat oturacak. Bir liderin maceralarını konu edinecek filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz üstlenecek.
Filmin başrolünde yer alan Dr. Sadık Ahmet karakterine usta oyuncu Turgay Aydın hayat verecek. Filmde Aydın'ın yanı sıra Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler de yer alacak.
Doktor Sadık Ahmet'in Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin haklarını korumak için girdiği siyasi mücadeleyi izleyeceğimiz filmden yeni bir fragman yayınlandı!
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İşte Sadık Ahmet'in yeni fragmanı 👇🏼
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