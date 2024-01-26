Kurtlar Vadisi Bu Sefer Liste Dışında Kaldı: IMDb'ye Göre En İyi Türk Dizileri Belli Oldu!
Kurtlar Vadisi Bu Sefer Liste Dışında Kaldı: IMDb'ye Göre En İyi Türk Dizileri Belli Oldu!
IMDb'nin en son verilerine göre, Türk dizi sektörünün en iyi yapımları açıklandı. Bu bilgiler, dünya çapında milyonlarca kullanıcının oylarıyla belirlendi ve Türk televizyon tarihindeki en başarılı dizileri ortaya çıkardı.
Gelin listeye hangi diziler girdi birlikte bakalım!
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10. Muhteşem Yüzyıl (2011)
9. Çalıkuşu (2013)
8. Yedi Güzel Adam (2014)
7. Masum (2017)
6. Tatlı Hayat (2001)
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5. Ezel (2009)
4. İkinci Bahar (1998)
3. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2019)
2. Şahsiyet (2018)
1. Leyla ile Mecnun (2011)
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