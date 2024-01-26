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Kurtlar Vadisi Bu Sefer Liste Dışında Kaldı: IMDb'ye Göre En İyi Türk Dizileri Belli Oldu!

Kurtlar Vadisi Bu Sefer Liste Dışında Kaldı: IMDb'ye Göre En İyi Türk Dizileri Belli Oldu!

dizi
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 23:59

IMDb'nin en son verilerine göre, Türk dizi sektörünün en iyi yapımları açıklandı. Bu bilgiler, dünya çapında milyonlarca kullanıcının oylarıyla belirlendi ve Türk televizyon tarihindeki en başarılı dizileri ortaya çıkardı. 

Gelin listeye hangi diziler girdi birlikte bakalım!

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10. Muhteşem Yüzyıl (2011)

10. Muhteşem Yüzyıl (2011)

IMDb: 7,1

Özet: Babası Yavuz Sultan Selim'in seferdeyken ölümü ardından, padişahlık makamını devralan I. Süleyman'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki iktidarının yanı sıra, haremdeki özel yaşamı, ailesi ve saray eşrafı ile ilişkileri de senaryonun önemli unsurları arasında yer alıyor. 

Yaratıcı: Meral Okay

Oyuncular: Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Mehmet Günsür

9. Çalıkuşu (2013)

9. Çalıkuşu (2013)

IMDb: 7,4

Özet: Feride, Kamran'la ilgili gerçekleri öğrendiğinde, kaçıp gitmekle gerçekleri kabullenip, yaşamaya devam etmek arasında bir seçimle karşı karşıya kalıyor.

Yaratıcı: Reşat Nuri Güntekin

Oyuncular: Fahriye EvcenBurak Özçivit, Mehmet Özgür

8. Yedi Güzel Adam (2014)

8. Yedi Güzel Adam (2014)

IMDb: 7,5

Özet: Hikayesi 1950 ve 1970’li yılların Kahramanmaraş’ında geçen dizi; yakın edebiyat tarihimize damgasını vuran şairlerimiz Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Ali Kutlay, Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in hayatını konu alıyor.

Yaratıcı: Nevin Şahin, Ahmet Tezcan, Şilan Avcı

Oyuncular: Uraz Kaygılaroğlu, Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy

7. Masum (2017)

7. Masum (2017)

IMDb: 8,3

Özet: Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar…

Yaratıcı: Berkun Oya

Oyuncular: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay

6. Tatlı Hayat (2001)

6. Tatlı Hayat (2001)

IMDb: 8,5

Özet: İhsan ve eşi Sevinç, İhsan'ın kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermişlerdir. İhsan'ın hayatta yükselme çabaları dâhilinde Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınmışlardır. 

Yaratıcı: Haluk Özenç, Bora Tekay

Oyuncular: Çolpan İlhan, Haluk BilginerTürkan Şoray

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5. Ezel (2009)

5. Ezel (2009)

IMDb: 8,7

Özet: Ömer, babasının atölyesinde çalışarak sade bir hayat içerisinde yaşamını sürdüren bir gençtir. Askerlik dönüşü sevgilisi Eyşan ile evlenmeyi planlamaktadır. Fakat kendisini bir anda cinayetten hapiste bulunca hayatı allak bullak olur. Hapisteyken tanıştığı Ramiz Dayı, ikinci babası olur.

Yaratıcı: Kerem Deren, Pınar Bulut

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu DereHaluk Bilginer

4. İkinci Bahar (1998)

4. İkinci Bahar (1998)

IMDb: 8,7

Özet: Samatya'da bir kebapçı dükkanı işleten Ali Haydar, eşinin ölümünün ardından kızlarını büyütmüş, yetiştirmiş, kendi kendini eğitmiş, nazik, sevecen dürüst bir adamdır. 

Yaratıcı: Murat Bıçak, Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul

Oyuncular: Türkan ŞorayŞener Şen, Nedim Saban

3. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2019)

3. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2019)

IMDb: 8,9 

Özet: Kendisine has sorgu yöntemleri ve sert tavırları ile tanınan Behzat Ç, 1985 yılında polis akademisinden mezun olmasına rağmen, aldığı cezalar yüzünde aynı mevkide kalır. Adaleti vicadanının sesine göre sağlamayı ilke edinen Behzat Ç, ekibi ile birlikte birbirinden zorlu vakaları çözüme kavuşturmaya çalışır.

Yaratıcı: Ercan Mehmet Erdem

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşlerCanan Ergüder

2. Şahsiyet (2018)

2. Şahsiyet (2018)

IMDb: 9

Özet: Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır. Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. 

Yaratıcı: Hakan Günday

Oyuncular: Haluk BilginerŞebnem Bozoklu, Recep Usta

1. Leyla ile Mecnun (2011)

1. Leyla ile Mecnun (2011)

IMDb: 9,1

Özet: Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen biri kız diğeri erkek iki bebek, hastanede boş yer kalmayınca aynı yatağa konurlar. Ailelerinin 'doğar doğmaz birbirlerini buldular' şakası üzerine, bebeklere beşik kertmesi yapılır ve kızın ismi Leyla, oğlanınki ise Mecnun olur.

Yaratıcı: Onur Ünlü

Oyuncular: Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür

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