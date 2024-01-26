Kurtlar Vadisi Bu Sefer Liste Dışında Kaldı: IMDb'ye Göre En İyi Türk Dizileri Belli Oldu!

IMDb: 8,7

Özet: Ömer, babasının atölyesinde çalışarak sade bir hayat içerisinde yaşamını sürdüren bir gençtir. Askerlik dönüşü sevgilisi Eyşan ile evlenmeyi planlamaktadır. Fakat kendisini bir anda cinayetten hapiste bulunca hayatı allak bullak olur. Hapisteyken tanıştığı Ramiz Dayı, ikinci babası olur.

Yaratıcı: Kerem Deren, Pınar Bulut

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Haluk Bilginer