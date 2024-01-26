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Kalkın Yaşlandık: Winx Perilerinin Tam Bugün Girdiği Yaş Size Yıllarınızı Sorgulatabilir

Kalkın Yaşlandık: Winx Perilerinin Tam Bugün Girdiği Yaş Size Yıllarınızı Sorgulatabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.01.2024 - 21:56

Bir neslin çocukluğunu süsleyen çizgi dizilerden birisi de hiç şüphesiz Winx Club. Peki sihirli güçleriyle hayatımıza giren Winx perileri, kaç yaşında dersiniz?

Dikkat: Bu içerik size yaşlı hissettirebilir!

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Geçmiş yıllarda ekranlarda olan çizgifilmler size de daha güzel geliyor mu?

Geçmiş yıllarda ekranlarda olan çizgifilmler size de daha güzel geliyor mu?

Sırf izlerken çocuk olduğumuz için mi böyle hissediyoruz bilemeyiz ama, şimdiki çizgi diziler ile geçmişteki çizgi diziler arasında bir fark olduğu aşikar. Hayatımıza giren bu karakterleri unutmamız ise biraz zor.

Bir neslin çocukluğunu süsleyen o çizgi dizilerden birisi de hiç şüphesiz Winx perileri.

Bir neslin çocukluğunu süsleyen o çizgi dizilerden birisi de hiç şüphesiz Winx perileri.

Ülkenin en iyi peri okuluna giden altı yakın arkadaş, Bloom, Stella, Flora, Layla, Muisa ve Tecna, her ne kadar birbirlerinden çok farklı olsalar da çok iyi anlaşıyorlardı.

Birlikte atıldıkları maceralar, dünya genelinde milyonlarca çocuğu ekrana kilitlemeyi başarmıştı.

Peki Winx Club üyeleri, kaç yaşına girdi dersiniz? Tam 20 yaşına!

Peki Winx Club üyeleri, kaç yaşına girdi dersiniz? Tam 20 yaşına!
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Evet, evet yanlış okumadınız.

Bizim çıtır periler, bugün tam 20 yaşına girdi.

Gelin görün ki bu haber, Winx izleyenlerini bir hayli üzdü.

Gelin görün ki bu haber, Winx izleyenlerini bir hayli üzdü.
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