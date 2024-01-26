Kalkın Yaşlandık: Winx Perilerinin Tam Bugün Girdiği Yaş Size Yıllarınızı Sorgulatabilir
Kalkın Yaşlandık: Winx Perilerinin Tam Bugün Girdiği Yaş Size Yıllarınızı Sorgulatabilir
Bir neslin çocukluğunu süsleyen çizgi dizilerden birisi de hiç şüphesiz Winx Club. Peki sihirli güçleriyle hayatımıza giren Winx perileri, kaç yaşında dersiniz?
Dikkat: Bu içerik size yaşlı hissettirebilir!
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Geçmiş yıllarda ekranlarda olan çizgifilmler size de daha güzel geliyor mu?
Bir neslin çocukluğunu süsleyen o çizgi dizilerden birisi de hiç şüphesiz Winx perileri.
Peki Winx Club üyeleri, kaç yaşına girdi dersiniz? Tam 20 yaşına!
Gelin görün ki bu haber, Winx izleyenlerini bir hayli üzdü.
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