Kalkın Yaşlandık: Winx Perilerinin Tam Bugün Girdiği Yaş Size Yıllarınızı Sorgulatabilir

Ülkenin en iyi peri okuluna giden altı yakın arkadaş, Bloom, Stella, Flora, Layla, Muisa ve Tecna, her ne kadar birbirlerinden çok farklı olsalar da çok iyi anlaşıyorlardı.

Birlikte atıldıkları maceralar, dünya genelinde milyonlarca çocuğu ekrana kilitlemeyi başarmıştı.