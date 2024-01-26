MasterChef Tahsin ve Sergen Yarışmada Neden Sevilmediklerini Anlattılar
MasterChef Tahsin ve Sergen Yarışmada Neden Sevilmediklerini Anlattılar
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=FbE28...
MasterChef All Star'ın olaylı yarışmacıları Tahsin ve Sergen, Berfu Yenenler'in sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk olup yarışmada neden sevilmediklerini anlattılar.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri / YouTube
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MasterChef'in en olaylı yarışmacılarından Hasan, Tahsin ve Sergen, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldular.
MasterChef konusunda da konuşan üçlüden Sergen ve Tahsin'e yöneltilen 'Sizin ne derdiniz vardı?' sorusuna ikili beklenmedik yanıtlar verdi.
MasterChef All Star'ın ilk yarışmacılarından olan Tahsin ve Sergen daha yarışma yayınlanmadan 6 hafta öncesinden stok bölümler için çekimlerde yer aldıklarını söylerken, bu stok çekimlerde hiçbir sorun yaşamadıklarını anlattılar.
Diğer yarışmacıların programın yayınlanmasının ardından sosyal medyadaki yorumlardan etkilenmesiyle kendilerine karşı olumsuz davrandıklarını belirten Sergen ve Tahsin o anlardan şöyle bahsetti:
"6 hafta önceden başladı bizim programını çekimi. O 6 haftada hiçbir problem yok Berfu. Herkesle aramız iyi, şaka yapıyoruz. Canlarım, ciğerlerim, kahveler..."
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"Takım kuracaklar, Tahsin ve Sergen olmadan olmazsa bu takım olmaz. Sonra yayına girdi bu program. Yayına girince ister istemez seven var sevmeyen var kötü yorumlar gelmeye başladı."
"Biz bunu göğüsledik bu arada hiçbir problem yok bunda çünkü herkes bizi sevemez. Sonra bunları bir bakıyoruz Berfu takım kurulacak bir şey olacak fısır fısır. Bir de suratımıza söyleseler daha iyi."
"Fısır fısır fısır. Ne peki, Instagram'daki yorum! Hiç mi yemedin içmedin? İki tane tabak baksana ne gidiyorsun yorum okuyorsun akşam. Yemek yap yarış. Sonra sürekli üzerimize geldiler."
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