Matt Damon ve Ben Affleck'ten Muhteşem Geri Dönüş: Yeni Netflix Filmi Animals ile 10. Kez Bir Araya Geliyorlar
Matt Damon ve Ben Affleck'ten Muhteşem Geri Dönüş: Yeni Netflix Filmi Animals ile 10. Kez Bir Araya Geliyorlar
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Hollywood'un tanınmış ikilisi Matt Damon ve Ben Affleck, Netflix için bir suç gerilim macerası olan "Animals" filmiyle yeniden bir araya geliyor. Bu, ikilinin onuncu ortak projesi olacak.
Uzun süredir devam eden dostlukları ve iş birlikleri ile tanınan Damon ve Affleck, 1989'da "Field of Dreams" filmiyle başladıkları yolculuklarını, 1997'de "Good Will Hunting" ve Prime Video'daki "Air" gibi projelerle sürdürdüler.
Animals filmi, Ben Affleck tarafından yönetilecek ve Matt Damon başrolü üstlenecek.
Film, oğlu kaçırıldıktan sonra zorlu bir durumla karşı karşıya kalan bir belediye başkanı adayının hikayesini anlatacak.
Damon'ın canlandırdığı karakter hem politik hem de kişisel olarak tehlikeli durumlarla başa çıkmak zorunda kalacak.
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Conor McIntyre tarafından yazılan senaryonun çekimlerinin önümüzdeki mart ayında Los Angeles'ta başlaması planlanıyor ancak filmin diğer oyuncuları ve Netflix'te yayınlanma tarihi henüz belirsiz.
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