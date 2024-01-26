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Matt Damon ve Ben Affleck'ten Muhteşem Geri Dönüş: Yeni Netflix Filmi Animals ile 10. Kez Bir Araya Geliyorlar

Matt Damon ve Ben Affleck'ten Muhteşem Geri Dönüş: Yeni Netflix Filmi Animals ile 10. Kez Bir Araya Geliyorlar

Sinema Netflix film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 16:43

Hollywood'un önde gelen ikilisi Matt Damon ve Ben Affleck, Netflix'in yeni filmi 'Animals' için yeniden bir araya geliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ben Affleck otururken başrolde Matt Damon yer alacak. Detaylar içerikte. 👇

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Hollywood'un tanınmış ikilisi Matt Damon ve Ben Affleck, Netflix için bir suç gerilim macerası olan "Animals" filmiyle yeniden bir araya geliyor. Bu, ikilinin onuncu ortak projesi olacak.

Hollywood'un tanınmış ikilisi Matt Damon ve Ben Affleck, Netflix için bir suç gerilim macerası olan "Animals" filmiyle yeniden bir araya geliyor. Bu, ikilinin onuncu ortak projesi olacak.

Uzun süredir devam eden dostlukları ve iş birlikleri ile tanınan Damon ve Affleck, 1989'da "Field of Dreams" filmiyle başladıkları yolculuklarını, 1997'de "Good Will Hunting" ve Prime Video'daki "Air" gibi projelerle sürdürdüler.

Uzun süredir devam eden dostlukları ve iş birlikleri ile tanınan Damon ve Affleck, 1989'da "Field of Dreams" filmiyle başladıkları yolculuklarını, 1997'de "Good Will Hunting" ve Prime Video'daki "Air" gibi projelerle sürdürdüler.
www.bostonmagazine.com

Animals filmi, Ben Affleck tarafından yönetilecek ve Matt Damon başrolü üstlenecek.

Animals filmi, Ben Affleck tarafından yönetilecek ve Matt Damon başrolü üstlenecek.

Film, oğlu kaçırıldıktan sonra zorlu bir durumla karşı karşıya kalan bir belediye başkanı adayının hikayesini anlatacak.

Film, oğlu kaçırıldıktan sonra zorlu bir durumla karşı karşıya kalan bir belediye başkanı adayının hikayesini anlatacak.

Damon'ın canlandırdığı karakter hem politik hem de kişisel olarak tehlikeli durumlarla başa çıkmak zorunda kalacak.

Damon'ın canlandırdığı karakter hem politik hem de kişisel olarak tehlikeli durumlarla başa çıkmak zorunda kalacak.
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Conor McIntyre tarafından yazılan senaryonun çekimlerinin önümüzdeki mart ayında Los Angeles'ta başlaması planlanıyor ancak filmin diğer oyuncuları ve Netflix'te yayınlanma tarihi henüz belirsiz.

Conor McIntyre tarafından yazılan senaryonun çekimlerinin önümüzdeki mart ayında Los Angeles'ta başlaması planlanıyor ancak filmin diğer oyuncuları ve Netflix'te yayınlanma tarihi henüz belirsiz.

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