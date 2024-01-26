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Griselda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Griselda Blanco'nun Hayat Hikayesi ve Dizi İncelemesi

Griselda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Griselda Blanco'nun Hayat Hikayesi ve Dizi İncelemesi

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.01.2024 - 14:46

Narcos’un yaratıcıları Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda ve Carlo Bernard’ın imzasını taşıyan yeni dizi 'Griselda' gerçek olaylardan esinilen benzersiz bir kurmaca olarak karşımıza çıkıyor. Netflix'in yeni dizisi Griselda'nın yönetmen koltuğunda Andes Baiz oturuyor. Dizinin başrolünde ise yetenekli yıldız Sofia Verganra rol alıyor. Peki, Griselda dizisinin konusu nedir? Griselda dizisi kaç bölüm, nerede yayınlanıyor? 

İşte, Griselda dizisi hakkında merak edilenler...

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Gerçek olaylardan esinlenilen dizide 'Ana' lakabıyla tanınan tarihin en çok para kazanan kartellerinden Griselda Blanco karakterine, Sofia Vergara hayat veriyor.

Gerçek olaylardan esinlenilen dizide 'Ana' lakabıyla tanınan tarihin en çok para kazanan kartellerinden Griselda Blanco karakterine, Sofia Vergara hayat veriyor.

Güzel oyuncu Sofia Vergara, aynı zamanda Griselda dizisinin baş yapımcılığını üstleniyor.

Griselda Dizisinin Konusu Nedir?

Griselda Dizisinin Konusu Nedir?

Griselda, gerçek olaylardan esinlenilmiş bir kurmaca dizidir. Dizi, Medellin'den kaçarak Miami'de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun 'Patroniçe'si haline gelen Kolombiyalı iş kadını Griselda Blanco'nun hayat hikayesini ekrana getiriyor. Blanco'nun zekası ve hırsıyla tarihin en çok para kazanan kartellerinden biri oluşunu gözler önüne seriyor.

Griselda Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Griselda Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Sofia Vergara - Griselda Blanco

  • José Velázquez - Uber Trujillo Blanco

  • Orlando Pineda - Dixon Trujillo Blanco

  • Maximiliano Hernández - Papo Mejia

  • Vanessa Ferlito - Isabel

  • Gabriel Sloyer - Diaz

  • Paulina Dávila - Carmen

  • José Zúñiga - Amilcar

  • Alberto Guerra

  • Alberto Ammann

  • Joe Finfera - Avukat

  • Christian Tappán - Arturo

  • Rosa Ochoa 

  • Desiree Alexandra Estrada 

  • Martín Fajard - Ozzy Trujillo Blanco

  • Juliana Aidén Martinez - June

  • Sally Nieves

  • Alex Rae Vela

  • Tony Graham - Armando

  • Oregon Brenda

  • Jennifer Meza

  • Fredy Yate - Chucho Castro

  • Camilo Jimenez Varon - Rafa Cardona Salazar

  • Julieth Restrepo - Marta Ochoa 

  • Alejandro Barrios - Horatio 

  • Aurora Cossio - Estella

Griselda Dizisi Kaç Bölüm, Nereden İzlenir?

Griselda Dizisi Kaç Bölüm, Nereden İzlenir?

Griselda, 6 bölümden oluşan suç temalı bir mini dizidir. İzleyenlerin beğenisini toplamayı başaran dizi 25 Ocak 2024 tarihinde beri Netflix'te izleyici ile buluşmaktadır.

Griselda Dizisine Konu Olan 'Griselda Blanco' Kimdir?

Griselda Dizisine Konu Olan 'Griselda Blanco' Kimdir?

Griselda Blanco Restrepo, 15 Şubat 1943 yılında dünyaya gelmiştir. Kolombiya'dan Miami, New York ve Kaliforniya!ya kadar uzanan uyuşturucu ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. 

Medellin Karteli'nin bir üyesi olan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco, 1980'li yıllardan 2000'lerin başına kadar Miami merkezli ve son derece geniş kapsamlı bir şekilde sürdürülen uyuşturucu ticaretinde yeraltı dünyasına öncelik eden isimlerden biridir. Blanco'nun Kolombiya'dan New York, Güney Kaliforniya ve Miami'ye kokain taşırken 2 bin kadar cinayetten de sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 

1985 yılında DEA ajanları tarafından tutuklanan Griselda Blanco, 2002 yılında kalp krizi geçirmiş; 2004 yılında ise serbest bırakılmıştır. Son olarak 20027 yılında El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda görülen Blanco, 2012 yılında öldürülmüştür. 

3 Eylül 2012 gecesi Medellin'de 29. Cadde'nin köşesindeki bir kasap dükkanında alışveriş yaptığı sırada motosikletli kişilerce biri başından biri omzundan olmak üzere vurulmuştur. Ve 69 yaşındaki Griselda Blanco, burada hayatını kaybetmiştir.

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