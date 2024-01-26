Griselda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Griselda Blanco'nun Hayat Hikayesi ve Dizi İncelemesi

Griselda Blanco Restrepo, 15 Şubat 1943 yılında dünyaya gelmiştir. Kolombiya'dan Miami, New York ve Kaliforniya!ya kadar uzanan uyuşturucu ticaretinde önemli bir rol oynamıştır.

Medellin Karteli'nin bir üyesi olan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco, 1980'li yıllardan 2000'lerin başına kadar Miami merkezli ve son derece geniş kapsamlı bir şekilde sürdürülen uyuşturucu ticaretinde yeraltı dünyasına öncelik eden isimlerden biridir. Blanco'nun Kolombiya'dan New York, Güney Kaliforniya ve Miami'ye kokain taşırken 2 bin kadar cinayetten de sorumlu olduğu tahmin edilmektedir.

1985 yılında DEA ajanları tarafından tutuklanan Griselda Blanco, 2002 yılında kalp krizi geçirmiş; 2004 yılında ise serbest bırakılmıştır. Son olarak 20027 yılında El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda görülen Blanco, 2012 yılında öldürülmüştür.

3 Eylül 2012 gecesi Medellin'de 29. Cadde'nin köşesindeki bir kasap dükkanında alışveriş yaptığı sırada motosikletli kişilerce biri başından biri omzundan olmak üzere vurulmuştur. Ve 69 yaşındaki Griselda Blanco, burada hayatını kaybetmiştir.