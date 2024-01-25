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Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kuvvetli Bir Alkış Ne Zaman Yayınlanacak?

Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kuvvetli Bir Alkış Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.01.2024 - 23:41

Netflix'in Berkun Oya imzalı yeni mini dizisi Kuvvetli Bir Alkış için geri sayım başladı. Yapımını Krek Film'in üstlendiği dizinin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncular rol alıyor. Konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin konuk oyuncularını duyunca daha da şaşıracaksınız. Peki, Kuvvetli Bir Alkış dizisinin konusu nedir? Kuvvetli Bir Alkış oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Kuvvetli Bir Alkış dizisi hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Bir Başkadır', 'Cici' gibi dikkat çeken yapımların yönetmeni Berkun Oya'dan yeni mini dizi: Kuvvetli Bir Alkış!

'Bir Başkadır', 'Cici' gibi dikkat çeken yapımların yönetmeni Berkun Oya'dan yeni mini dizi: Kuvvetli Bir Alkış!

Senarist ve yönetmen Berkun Oya, dizi severlerin dikkatini çeken bir yapımla Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu yazıp yönettiği, 'Cici' filmi ve 'Bir Başkadır' dizisinden sonra usta yönetmenin yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış da izleyi tarafından merakla bekleniyor. 

Bildiğiniz gibi Kuvvetli Bir Alkış filminin yönetmeni Berkun Oya, aynı zamanda 'Azizler' filmi, 'Hekimoğlu' ve 'Masum' dizilerini kaleme alan senarist.

Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Konusu Nedir?

Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Konusu Nedir?

Kuvvetli Bir Alkış dizisi, çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin, birbirleriyle çatışmalarını kendine has bir perspektiften anlatıyor. Dizide, ailenin kendi içindeki çatışmaların yanında toplumsal çatışmaları da ele alınıyor. 

Dizide yaratılan evren, çekirdek aile tanımının alışala gelmiş gerekliliklerini kelimenin tam anlamıyla yerine getirmiş bir çiftin çocuklarını kucaklarına almasıyla birlikte sıra dışı bir hale geliyor. Henüz anne karnında olduğu günlere güçlü bir özlem duygusuyla bağlı olan ve varoluşun doğasını sorgulayan çocuklarıyla çiftimizin hikayesi çok yakında başlıyor...

Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Aslıhan Gürbüz

  • Fatih Artman

  • Cihat Süvarioğlu

Çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu kendine has bir bakış açısıyla ele alan Kuvvetli Bir Alkış dizisinin konuk oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu kendine has bir bakış açısıyla ele alan Kuvvetli Bir Alkış dizisinin konuk oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Kuvvetli Bir Alkış dizisinin konuk oyuncuları arasında; 

Ali C. Ongun, Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Eyüp Mert İlkis, Güneş Sayın, İpek Türktan, Kayra Orta, Menderes Samancılar, Murat Kılıç, Mustafa Karakoyun, Nur Sürer, Özlem Tokaslan, Rezdar Taştan, Serra Arıtürk, Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu ve Zeynep Ocak yer alıyor.

Kuvvetli Bir Alkış Ne Zaman Başlıyor?

Kuvvetli Bir Alkış Ne Zaman Başlıyor?

Kuvvetli Bir Alkış dizisi, 29 Şubat 2024 tarihinde tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

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