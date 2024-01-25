Kuvvetli Bir Alkış Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kuvvetli Bir Alkış Ne Zaman Yayınlanacak?

Senarist ve yönetmen Berkun Oya, dizi severlerin dikkatini çeken bir yapımla Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu yazıp yönettiği, 'Cici' filmi ve 'Bir Başkadır' dizisinden sonra usta yönetmenin yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış da izleyi tarafından merakla bekleniyor.

Bildiğiniz gibi Kuvvetli Bir Alkış filminin yönetmeni Berkun Oya, aynı zamanda 'Azizler' filmi, 'Hekimoğlu' ve 'Masum' dizilerini kaleme alan senarist.