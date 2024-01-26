Olay Yaratacak Yeni Proje: Barbie'nin Büyük Başarısının Ardından Jennifer Lopez Kolları Sıvadı
Olay Yaratacak Yeni Proje: Barbie'nin Büyük Başarısının Ardından Jennifer Lopez Kolları Sıvadı
Jennifer Lopez, Barbie'nin büyük başarısının ardından yeni bir proje için harekete geçti. Popüler çocuk dizisi Bob the Builder'ın beyazperde uyarlamasında yapımcı olarak görev alacak. Detaylar içerikte. 👇
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Jennifer Lopez, popüler çocuk dizisi Bob the Builder'ın beyazperde uyarlamasının yapımcılığını üstleniyor.
Filmin projesi, geçen yıl gişe rekorları kıran Barbie filmiyle dikkat çeken Mattel tarafından geliştiriliyor.
Bob the Builder, ilk olarak 25 yıl önce CBBC'de yayınlandı ve büyük başarı kazandı. Yeni filmde Bob'un hikayesi güncelleniyor.
Hikayede Bob, Porto Riko'ya büyük bir inşaat işi için gidiyor ve burada karşılaştığı sorunları çözerek inşaat yapmanın derin anlamını araştırıyor.
Bob karakterini, "In the Heights" filminde rol alan Anthony Ramos canlandırıyor.
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Mattel Films Başkanı Robbie Brenner projeye dair, Anthony ve Felipe'nin hikayeye getirdikleri benzersiz vizyonun, Bob karakterini hem eski hem de yeni izleyiciler için yeniden tanımlayacağını belirtti.
Mattel, Barbie'nin başarısının ardından telif haklarına sahip olduğu diğer projeleri de değerlendirmeye başladı.
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